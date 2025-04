- Bila bi nam izuzetna čast da se posmrtni ostaci našeg oca prebace u Srbiju i sahrane u Aleji zaslužnih građana. Ali definitivni odgovor na to pitanje možemo dati tek nakon konsultacije sa užom i širom porodicom. Uz to, postavlja se pitanje i posmrtnih ostataka naše majke - oni su zajedno sahranjeni, mnogo su se voleli, želeli su da zajedno počivaju, te bi takav aranžman morao potencijalno da uključi i našu majku - poručili su Jovovićeve kćeri Marija, Adriana Andrea, Gabriela Karina i sin Gabrijel.

Nepoznanica ostaje moguća opstrukcija preseljenja Jovovićevih ostataka od strane ustaške emigracije koja je dobro organizovana u Argentini još od vremena diktatora Huana Perona. On je posle Drugog svetskog rata od velike latinoameričke dražave napravio sigurnu kuću za nemačke naciste i njihove najokrutnije sledbenike iz Hrvatske i Ukrajine. Treba očekivati da se sahranjivanju Blagoja Jovovića u Aleji velikana usprotive i ovdašnji titoisti, "drugosrbijanci" i slični aktivisti iz Crne Gore, koji su se ostrašćeno razgalamili kada je "četnik Jovović" dobio ulicu u Beogradu? Neki su pokušali da ospore da je on izveo atentat na Pavelića nazivajući to "četničkom bajkom", a drugi su visokoparno osudili veličanje "uzimanja pravde u svoje ruke", ali nisu smeli da prigovore otmici nemačkog zločinca Ajhmana iz Argentine koju su 1960. izveli Izraelci.