Posao u struci još nije našla, a jedina veza sa maloletnicima, kaže nam u šali, trenutno joj je petogodišnja ćerka Minja. Ali i to što već skoro godinu dana hekla kolevke za bebe koje su i te kako privukle pažnju. Posebno budućih majki, naglašava sagovornica, objašnjavajući da joj je želja bila samo da nauči da hekla, nije važno šta.

VESNA STARIM ZANATOM U BORBI PROTIV ALCHAJMERA I MULTIPLA SKLEROZE: "Naučno je dokazano da je to joga za mozak" (FOTO)

- Odmarajući se u krevetu, užasno sam se dosađivala, pa sam tražila neku zanimaciju koja bi mi zaokupila pažnju. Čitanje mi nije bilo dovoljno. Mama je htela da me nauči štrikanju, ali me to nije zanimalo. Onda sam naprečac odlučila da savladam heklanje i bacila sam se u potragu za materijalom. Tehniku sam začas naučila na internetu osim za pufi-ćebenca - otkriva Anđelka kako je počela da se bavi ovom vrstom ručnog rada.