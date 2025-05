Državni sekretar Ministarstva prosvete Borko Petrović izjavio je danas da izmenjeni školski kalendar predviđa da svaka škola individualno donosi odluke o nadoknadi časova koji nisu realizovani zbog obustave rada, podsećajući da izmene podrazumevaju promene termina polaganja završnih ispita , za koje on očekuje da kompletno budu završeni do 5. jula.

Petrović je podsetio da je Ministarstvo prosvete pripremilo izmene pravilnika koje omogućavaju produžetak školske godine do 20 dana za srednje škole i do pet dana za osnovne škole koje nisu realizovale nastavu zbog obustave rada.

- Sve je do kolektiva i do određene škole na terenu. Situacija je šarenolika, zbog toga je toliko veliki vremenski prostor između ovog datuma 20. juna i 18. jula . Svakome onoliko koliko im je potrebno, toliko će nadoknaditi - rekao je Petrović za Prva TV.

Petrović je istakao da nakon toga slede upisi želja i do 5. jula biće poznati rezultati upisa.

Na pitanje da li će maturanti dobiti diplome u julu, jer je to važno za upis fakulteta, Petrović je izrazio uverenje da hoće. Istakao je da je neophodno insistirati na pohađanju nastav e kako učenici ne bi polagali razredne ispite.

Početkom sedmice Ministarstvo prosvete pripremilo je izmene i dopune pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2024/2025. godinu za osnovne i srednje škole, koje predviđaju da se u osnovnim školama školska godina može produžiti do 20. juna, a u srednjim do 18. jula, precizirajući da se mogućnost produžetka godine odnosi samo na one škole koje zbog obustave nisu realizovale nastavni proces u potpunosti i nemaju dovoljno vremena za nadoknadu i ocenjivanje.