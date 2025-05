Po pravilu to su najmarljiviji đaci i najzainteresovaniji za nauku i umetnost. Među njima ima i dece koja su se prijavila da polažu čak pet prijemnih ispita . Poslednji podaci Ministarstva prosvete svedoče da je za polaganje prijemnih ispita pristiglo ukupno 6.629 prijava , ali je broj prijavljenih učenika manji, jer stotine njih nameravaju da polažu dva, tri i više različitih prijemnih.

Prvi ove godine na dodatnu proveru sklonosti i sposobnosti za upis u srednje škole izlaze osmaci koji žele da zauzmu mesto u prvom razredu smerova u oblasti likovne umetnosti. To su, na primer: grafički ili industrijski dizajn, likovni tehničar, juvelir umetničkih predmeta, keramičar-grnčar, graver, firmopisac... Oni će danas polagati crtanje, sutra slikanje i prekosutra vajanje.

"Produženi" vikend sledeće sedmice, od petka 16. do nedelje 18. maja, rezervisan je za prijemne ispite u muzičkim i baletskim školama , kao i za specijalizovana gimnazijska odeljenja za matematiku, fiziku, za računarstvo i informatiku - popularno zvana IT odeljenja, i za dvojezična u kojima se nastava odvija na srpskom i na jednom od pet stranih jezika: engleskom, francuskom, ruskom, nemačkom ili italijanskom.

Najviše prijava za IT odeljenja i muzičke škole

Najviše je prijava za polaganje prijemnih za IT odeljenja i muzičke škole, ali tu je predviđeno i najviše mesta za prvake, a o konkurenciji se može govoriti tek nakon objavljivanja rezultata ispita i upisa. Primera radi, stalno se u javnosti ističe da je IT smer najpopularniji, što nije tačno, o čemu uostalom svedoče i zvanični podaci. Tako je prošle godine na startu upisne trke za ovaj takozvani smer budućnosti prvobitno planirano 1.080 mesta u 48 škola, za prijemni se prijavilo 1.930 dece, a položilo 916. I pre nego što je upis počeo kvota je smanjena na 940 mesta u 42 škole. Posle popunjavanja liste želja u IT odeljenja raspoređena su 642 đaka i preostalo je 298 nepopunjenih mesta.