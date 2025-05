- Izvesno je da će doći do promena univerzitetskog kalendara. Postoje planovi nadoknade koje su predložili profesori fakulteta, a koji podrazumevaju nadoknadu u rasponu od 10 do 24 nedelje. Ministarstvo i Vlada Srbije prihvatiće sve predloge univerzitetskih vlasti u pogledu promene kalendara, jer želimo deci i njihovim roditeljima omogućiti normalno studiranje. Međutim, fakulteti i univerziteti prethodno moraju ispuniti svoju dužnost, a to su nastava, ispiti, predavanja, vežbe, konsultacije i slično. Nedopustivo je da ovu generaciju lišimo mogućnosti da uče i steknu znanje samo da bi fakulteti upisali novu generaciju - naveo je ministar za Tanjug, a preneo Euronews.