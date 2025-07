- Uspeh u svetu je prazan ako dolazi po cenu vaše duše. Kada osećate anksioznost uprkos svojim dostignućima, to znači da ste jurili simbole, titule, brojeve i rezultate, a ne suštinu. Unutrašnji mir nije nešto što stičete; to je nešto čega se sećate. To je vaše prirodno stanje pre nego što vam je svet rekao ko bi trebalo da budete. Moj savet je da zaustavite delovanje. Počnite nežnu praksu postojanja. Meditirajte svakodnevno. Osetite svoj dah. Posmatrajte svoje misli bez osuđivanja . Ne pitajte se: "Šta želim od života?" već "Šta život želi od mene?" Kada se uskladite sa tim pitanjem, mir vas ponovo pronalazi.

- Veštačka inteligencija može da imitira inteligenciju, ali ne i svest. Može da simulira empatiju, ali je ne može istinski osetiti. Može da organizuje znanje, ali ne može da spozna samu sebe. Svest nije računanje, već biće. To je beskonačni subjekt iza svakog objekta. To je polje u kojem nastaju misli, a ne same misli. Hoće li veštačka inteligencija postati sofisticiranija i sličnija čoveku? Svakako, ali svest nije pojavno svojstvo složenosti. To je osnova samog postojanja. Međutim, veštačka inteligencija može poslužiti kao ogledalo, odraz naših najdubljih vrednosti, predrasuda, nada i strahova. Ako je prožemo mudrošću, ne samo informacijama, može nam pomoći da se setimo sopstvene zaboravljene čovečnosti. Na kraju krajeva, pravo pitanje nije da li veštačka inteligencija može postati svesna, već da li to možemo mi.