"TAJ ŠTO JE LEČIO DETE FILADENDRONOM JE PREVARANT" Dr Stojanović: Reći ću ti na svoj, neobičan način: OVAKO ZAVRŠE FAKULTET

Na društvenim mrežama mnogi nude savete i lečenje alternativnom medicinom, lekari ipak apeluju da se pacijenti ne leče i ne uzimaju terapije samoinicijativno, jer posledice od neproverenih lekova mogu biti prilično opasne.

Međutim, i najnoviji slučaj lečenja alternativnom metodom, pokazuje da čak i pojedini lekari pribegavaju ovim metodama. Nedavno je poznati dermatolog dr Jovan Lalošević naveo da je na pregled primio dete koje se prethodno lečilo kineskim tradicionalnim biljkama i to po preporuci jednog eminentnog pedijatra.

Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži X, problem je što je ovo savetovao doktor koji je završio Medicinski fakultet, a ne alternativnu medicinu. Dete je na prijem kod dr Laloševića došlo sa generalizovanim ekcemom, a na kraju završilo u bolnici.

Ovim povodom urednica i voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Snežana Petrović razgovarala je sa direktorom DZ Palilula dr Aleksandrom Stojanovićem i pedijatrom dr Sašom Milićevićem.

- Da vam kažem, ta kineska medicina je dosta značajna ovde za nas, i za obične ljude, i za nas lekare, sigurno da Kinezi imaju veliko iskustvo u tome, ali veliko je takođe pitanje kako naša deca, kako naši pacijenti i kako različita oboljenja reaguju na te različite ekstrakte. Zaista, filadendron je jedna od onih biljaka koja može da bude čak i opasna, recimo ako dete, desi se da dete nekad uzme pa stavi usta, recimo list, zaista može da bude jako, jako opasno. Korišćenje tih različitih preparata koje recimo nekad pacijenti koriste sa interneta ili su negde čuli, mogu da budu jako opasni. Pogotovo što reakcija deteta možda bude vrlo individualna. I naravno što je u pitanju te atopijski dermatitis. Reakcija tog malog pacijenta, čim imamo generalizovani ekcem, je sigurno, da kažem, uplašila i razočarala roditelja, vidim i kolegu Laloševića, ali zašto se to, zašto je baš taj lek dat, verovatno da je taj kolega procenio da bi tog momenta imalo neki efekat, možda je to kod drugih pacijenata pomoglo, to sad mi ne znamo - kaže dr Milićević.

Njegov sagovornik je imao zanimljivu teoriju kako je do ovoga moglo da dođe.

- Da vam kažem, lepa emisija, lepa tema. Ja ću reći na moj način. Biće veoma neobičan, ali će biti tačan i biće razumljiv. Pazite, niko nije isti, svi smo različiti. Neko upiše medicinu što voli ljude, a neko upiše medicinu zato što ga nateraju roditelji. Završi medicinu, smatra da je veliki doktor. Ovaj čovek se bavi, pored medicine i nekim alternativama, zato što tu smatra da će uzeti više novca nego ovako u normalnoj medicini. Pošto je ljudima interesantno da vi nešto izmišljate, da pravite reklamu i nije to prvi put slučaj. Ja njih ne smatram lekarima nego prevarantima. Moramo uzeti u obzir na alergijske reakcije, da svi nismo isti i da, kad nešto radimo, tri do četiri puta proverimo da li je taj pacijent, dete, osoba, žena, starija, sposobna da tu terapiju primi - smatra dr Stojanović.

