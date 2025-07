- Njen glas me je odmah uplašio. Rekla mi je da su moja fotografija i fotografija mog deteta zakopane na groblju s benkicom i da, ako se ne iskopaju, dete može da umre. Zanemela sam od straha. Pitala sam gde je to da odem da iskopam, ali kazala je da to mora ona da uradi i da će doći iz Beograda - navodi sagovornica.