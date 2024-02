"BELE VRAČARE PRENOSE ZNANJE S KOLENA NA KOLENO" Petrović o tajnim obredima: Nekad ćerka odbije majku, razlog je VIŠE NEGO SUROV

Postoje bele vračare, a dele se na dve vrste, prevaratne i one sa dubokim verovanjem u svoje delovanje.

Gost "Pulsa Srbije" koji pomatra ovu temu više decenija je Momčilo Petrović, novinar i pisac.

On je prvo rekao da one nemaju veze sa crkvom, pa je opisao kako prenose svoje znanje na buduće generacije.

- Bele vračare nemaju veze sa crkvom, one tvrde da imaju direktnu vezu sa Bogom. Njihovo znanje se prenosi s kolena na koleno, uglavnom majka prenese ćerci. Bilo je slučajeva da ćerke odbiju nastavak te tradicije. Kada sam se raspitivao zašto odbijaju, neki su mi rekli da je to jako teško, a neki da je opasno. Uslovno govorim, postoji verovanje da, ukoliko pogrešno izvedete neki obred, možete da naudite sebi. Neke nove devojke odbiju da se u to upuštaju.

Potom je obrazložio podelu belih vračara:

- Uslovno rečeno, postoje dve vrste tih belih vračara. Jedni su pravi prevaranti, a to su oni o kojima se najčešće piše, one varijante da zovete nekoga u Švedskoj, a on vam za 300 evra skine čini. Takvih ima dosta i većina je. S druge strane su oni koji zaista veruju da je njihovo delovanje efikasno. Jedna od naznaka je novac koji traže, veće su šanse da prepoznate prevaranta ukoliko vam za uslugu traži veliki novac. Oni koji traže pare su prevaranti.

