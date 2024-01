"ESTRADA JE OMAĐIJANA, BAVE SE VRADŽBINAMA" Nada Topčagić i Jovana Jeremić progovorile o crnoj magiji: "Znam ko se bavi time!!

Nada Topčagić, folk zvezda, nedavno je progovorila o uticaju crne magije na estradi, a kako kaže pola estrade se bavi crnom magijom, stav je potvrdila voditeljka i Tv lice Jovana Jeremić, a kako se šuška na jednu koleginicu posebno imaju pik.

foto: Printscreen

Odnosi na estradi nikad nisu bili najsjajniji, međutim, pevačica Nada Topčagić je nedavno je izjavila da situacija nikad nije bila gora nego sad. Ona tvrdi da estradom vlada crna magija.

foto: Damir Dervišagić

– Kako bre ne verujem, verujem u crnu magiju i te kako! Pa vidiš da je cela estrada omađijana, mnogi se bave vradžbinama. Užas! Znam da svašta nešto postoji i da se ljudi bave svim i svačim. Nažalost, ali tako je. Stvarno se grozim od takvih stvari, jednostavno, plašim se svega toga. Čula sam i o sebi raznorazne priče i da mi neko nešto namešta, ali iskreno, nisam se obazirala na to, niti ću. Držim se stava kako u životu radiš, tako će ti i biti. Neka radi ko šta hoće – zaključila je Nada.

A, da na estradi postoji crna magija veruje i voditeljka Jovana Jeremić, koja je otkrila da čak i zna ko se bavi time.

foto: Printscreen TV Pink

– Time se bave oni koji nemaju moć, pa na veštački način pokušavaju da proizvedu takve stvari. To će im se kasnije obiti o glavu. Znam mnoge javne ličnosti koje se bave crnom magijom, ali sve su poludele na kraju. Od toga se poludi, vraća se to kao bumerang, izjavila je Jovana

Zlata je oduvek važila za zavodnicu, a kolege su njenu privčnost za muškarce pripisivale magiji i vradžbinama.

foto: Damir Dervišagić

– Nikad nisam verovala u magiju, mada su za mene govorili da se time bavim, ali dobro, hajde. Kad nemaju nešto drugo, moraju to. Kada neki ljudi vide moj uspeh, nebitno da li u poslu ili ljubavi, krenu da govore da sam nikakva, smešna, ružna, da sam opčinila neke ljude. Onda su govorili da ja to nisam zaslužila, nego eto, napravila sam vradžbine ili šta već. Lično ne verujem u to. Verujem u Boga, a čim veruješ u njega, ne veruješ u tako ružne stvari, izjavila je Zlata

