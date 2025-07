Prema najnovijim podacima MUP-a, više od pola miliona građana Srbije poseduje legalno oružje . To je za trećinu manje nego 2021. godine i za 50 odsto manje nego pre dve decenije. Ipak, i dalje je previše oružja u pogrešnim rukama, što pokazuje broj ubistava i samoubistava. Najveći broj krivičnih dela počinjen je nelegalnim oružjem.

U periodu od 2001. do 2004. godine uništeno je više od 130.000 komada oružja . Danas je kod građana 537.727 komada registrovanog oružja i, kako se procenjuje, između 200.000 i 900.000 komada nelegalnog oružja .

Prema podacima Centra za kontrolu malokalibarskog i lakog oružja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi (SEESAC), od 2019. do 2024. godine u incidentima sa vatrenim oružjem na Zapadnom Balkanu skoro 800 ljudi je izgubilo život, više od 2.100 je ranjeno, više od 2.600 je doživelo pretnje, a više od 330 je izvršilo samoubistvo vatrenim oružjem.

Fenomen "kulture oružja"

- Postoji nešto što sociolozi zovu fenomen kulture oružja, što važi ne samo kod nas nego i na drugim podnebljima, ali kod nas je prisutan fenomen da j e oružje deo našeg identiteta . To jeste ratnička prošlost, mnogo ratova u relativno kratkim vremenskim periodima kad se osvrnemo na istoriju. Oružje je kroz običaje utkano u tradiciju čak i nekih srećnih i veselih trenutaka, svadba pa pucanje u jabuku - objašnjava Stevanović.

- Mi moramo da presecamo upravo takva događanja tako što ćemo pratiti sve te mreže i ući u trag pre nego što dođe do faze gde je dete ili mlad čovek spreman da to izvrši. Trebalo bi starosnu granicu za otvaranje sopstvenih naloga na nekim od aplikacija, platformi povećati, da deca ne mogu pre 14, 15 ili 16 godina otvarati svoje naloge - istakao je Anđelko Aćimović.

Potencijalni razlozi da neko izvrši masovno ubistvo

- Kada vi govorite koji su to najčešći faktori koji se pojavljuju u literaturi, a vezano za masovna ubistva, to jeste pre svega doživljaj pojedinca da je izolovan i da ne pripada socijalnom setingu u kome živi. Jednostavno jedna socijalna izolacija. Drugi cilj što se vrlo često spominje je jedna vrsta dugotrajnog planiranja i neke vrste osvetničkog ponašanja koje ti pojedinci koji planiraju takva velika dela zapravo imaju u sebi. Oni koji čine masovna nasilja ili generalno nasilja vrlo često nemaju teške mentalne poremećaje i nemaju bilo kakve mentalne poremećaje, nego to prosto čine zato što postoji zlo u ljudima - rekla je Pejović Milovančevićeva.