Prvi i poslednji vikendi tokom letnjih meseci su tradicionalno dani velikih gužvi na putevima i graničnim prelazima prema omiljenim destinacijama srpskih turista, ali jedan od datuma kada se očekuje pravi kolaps je 15. avgust – Velika Gospojina, praznik i neradni dan u Grčkoj kada na hiljade ljudi kreće na put ka crkvama i manastirima i ka obali.

Gužve se očekuju i u Severnoj Makedoniji, a zagušenja na svim važnim pravcima će otežati i nastavak jako toplog vremena sa temperatura do 40 stepeni, lokalno i više.

Kolaps od četvrtka, 14. avgusta, neki prilazni putevi u petak blokirani

Gužve na putevima u Grčkoj će početi već u četvrtak poslepodne, nakon kraja radnog vremena. Veliki broj Grka, kažu u Nikana.gr, je već od prošlog vikenda na odmoru, ali oni koji nisu, očekuje se da krenu na put već od 14. avgusta poslepodne.

- Gužve se generalno očekuju na svim putnim pravcima i na naplatnim rampama. Na dan Velike Gospojine, 15. avgusta biće blokirani od strane vernika prilazni putevi mestima koja slave, to su sva mesta koja u svom imenu imaju reč Panagia, kao i svi prilazi crkvama i manastirima koji su posvećeni Bogorodici – kažu u Nikani.gr.

Gužve i u nedelju i radovi na obilaznici oko Soluna

U toku vikenda se ne očekuje neko posebno pojačanje gužve, osim u nedelju od podneva, pa nadalje kada će se svi vraćati svojim kućama.

- Obilaznica oko Soluna ne bi trebalo da bude neki poseban problem tih dana, ali svakako postoje i alternativni pravci. Saveti su da se granice prelaze u toku noći i u ranim jutarnjim časovima – poručuju sa tog sajta.

Obaveštenje solunske policije

Podsećaju da je Saobraćajna policija Soluna obavestila:

radovi na održavanju rasvete koja je potrebna za radove u zapadnom delu obilaznice oko Soluna biće izvedeni u sredu, 13. avgusta, od 7 do 16 časova

radovi će se izvoditi uz regulisanje saobraćaja od strane saobraćajne policije, sa naizmeničnim delimičnim zatvaranjem desne trake u oba smera

preporučuje se vozačima da koriste u ovom periodu alternativne pravce, kroz centar grada Grci ne rade i po nedelju dana zbog praznika

Grckainfo.com je na društvenoj mreži “Fejsbuk” objavila obaveštenje u kom se navodi da je ”15. avgust jedan od najvećih državnih i verskih praznika u Grčkoj – Velika Gospojina i da se obeležava širom zemlje, posebno svečano u mnogim mestima i manastirima”.

- Zvanično je 15. avgust jedan neradni dan. U praksi, mnogi Grci uzimaju godišnji odmor ili spajaju praznik sa vikendom, pa ne rade 14. i 16. avgusta, a neki i duže. U avgustu je sezona odmora, pa je čest slučaj da pojedine radnje, zanatske radnje i kancelarije budu zatvorene čitavu sedmicu oko praznika – poručuju iz Grckainfo.com.

Većina prodavnica ne radi, gužve na putevima, restorani puni,...

Ističu da treba znati da je:

petak je neradan dan – većina prodavnica, supermarketa, pošta i banaka biće zatvorena, osim manjih turističkih radnji i restorana na popularnim destinacijama

povećana gužva u saobraćaju – očekujte gužve na putevima i trajektnim linijama, jer mnogi Grci putuju u rodna mesta ili na odmor

mesta od verskog značaja biće posebno posećena – ako planirate obilazak manastira ili crkava, računajte na veliki broj posetilaca

hoteli i restorani su puniji nego inače – preporučuje se da unapred rezervišete sto ili smeštaj

u turističkim mestima većina taverni i kafića radi, ali u manjim mestima može se desiti da je ponuda ograničena "Budite strpljivi, sve funkcioniše usporeno"

Turistima savetuju:

obavite veće kupovine i nabavku namirnica dan ranije

ako putujete kolima, krenite ranije da biste izbegli najveće gužve

iskoristite priliku da prisustvujete lokalnim proslavama, povorkama i svečanostima – to je autentično iskustvo grčke kulture

budite strpljivi – 15. avgust je za Grke dan porodičnog okupljanja i verskog poštovanja, pa sve funkcioniše usporenije nego obično Gužve i u Severnoj Makedoniji

U Auto moto savetu Makedonije (AMSM) kažu da se 15. avgusta, na Veliku Gospojinu kada je neradan dan u Grčkoj, kao i za predstojeći vikend, očekuje povećan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima širom Severne Makedonije, posebno na autoputu od Tabanovca do Bogorodice, koji je deo koridora ka Grčkoj.

- Pojačan saobraćaj se očekuje i na graničnim prelazima, posebno na prelazu “Bogorodica”, gde su moguća duža zadržavanja, naročito u jutarnjim i popodnevnim satima – poručuju iz ASMS.

Saveti makedonskog Auto moto saveza za vozače su da:

pre polaska na put, provere tehničko stanje vozila, uključujući sve tečnosti, pritisak u gumama, kaiševe i gumena creva

klima uređaj u vozilu je od velike pomoći, ali je veoma važno pravilno podešavanje, zato je najbolje podesiti ga na nižu temperaturu od spoljašnje temperature za 5 do 9 stepeni jer veća temperaturna razlika može izazvati šok tela pri izlasku iz vozila

da planiraju putovanje proveravajući stanje puteva i graničnih prelaza preko zvaničnih izvora AMSM-a ili broj 02 155 55)

da nose dovoljno vode, hrane i goriva, posebno ako putuju sa decom

da poštuju saobraćajne signale i uputstva policije i graničnih službi