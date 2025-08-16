Slušaj vest

Mnogi turisti iz Srbije koji letuju u Grčkoj neretko se susretnu sa saobraćajnim kaznama zbog prekršaja kao što su nevezivanje pojasa, vožnja bez kacige ili parkiranje na zabranjenim mestima.

Komplikovana procedura oko plaćanja kazne i vraćanja dokumenata često im stvara dodatni stres tokom odmora.

Neprijatnost je doživela i Angelina koja je na letovanju u Polihronu.

- Dobila sam kaznu od 350 evra u Polihronu jer nisam vezala pojas. Oduzeli su mi vozačku dozvolu i rekli da platim u pošti u Pefkohoriju, a zatim da odem u Nea Trigliu da preuzmem dozvolu - napisala je ona.

Njena poruka objavljena je u Fejsbuk grupi "Grčka info".

Pošta je danas zatvorena, pa me zanima da li postoji neko drugo mesto gde mogu da platim ili možda onlajn? Policajac nije znao bas nesto engleski pa zato pitam - navela je Angelina.

Korisnici su naveli da je praznik, te da će morati da sačeka ponedeljak kako bi uplatila, ali je dobila i krtiku što nije vezala pojas.

