Mnogi turisti iz Srbije koji letuju u Grčkoj neretko se susretnu sa saobraćajnim kaznama zbog prekršaja kao što su nevezivanje pojasa, vožnja bez kacige ili parkiranje na zabranjenim mestima.

Komplikovana procedura oko plaćanja kazne i vraćanja dokumenata često im stvara dodatni stres tokom odmora.

Neprijatnost je doživela i Angelina koja je na letovanju u Polihronu.

- Dobila sam kaznu od 350 evra u Polihronu jer nisam vezala pojas. Oduzeli su mi vozačku dozvolu i rekli da platim u pošti u Pefkohoriju, a zatim da odem u Nea Trigliu da preuzmem dozvolu - napisala je ona.

Njena poruka objavljena je u Fejsbuk grupi "Grčka info".

- Pošta je danas zatvorena, pa me zanima da li postoji neko drugo mesto gde mogu da platim ili možda onlajn? Policajac nije znao bas nesto engleski pa zato pitam - navela je Angelina.

Korisnici su naveli da je praznik, te da će morati da sačeka ponedeljak kako bi uplatila, ali je dobila i krtiku što nije vezala pojas.