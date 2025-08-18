Slušaj vest

Kiša koja je pala u Podgorici donela je olakšanje i ugasila sve požare na teritoriji glavnog grada. Pilot helikopterske jedinice MUP-a Srbije Branko Popratnjak ističe da je jedinica više od mesec dana angažovana na gašenju požara, a od 11. avgusta i na teritoriji Crne Gore.

"Među prvima smo odgovorili na njihov poziv za pomoć. Naš Kamov K32, sa kapacitetom od pet tona vode, delovao je u najkritičnijim rejonima – od Dajbabske i Kučajske gore, preko klisure Morače, do područja Pipera", naveo je Popratnjak. Posebno se izdvaja akcija u Dajbabskoj gori, gde je spasen manastir i okolne kuće, kao i intervencija kod sela Dinoša kada je vatra pretila da zahvati džamiju.

U misiji su učestvovala 32 člana iz Srbije, među kojima sedam pripadnika helikopterske jedinice i Sektora za vanredne situacije.

- Naš zadatak je bio da koordiniramo rad sa Crnom Gorom i drugim zemljama koje su uputile pomoć – od hrvatskih i italijanskih kanadera, do mađarskih i bosanskih helikoptera. Saradnja je bila izuzetna, osećali smo se kao kod kuće", istakao je Marko Kreševljak za RTS iz Sektora za vanredne situacije.

Foto: RTS Printscreen

Operacije gašenja požara su, kako naglašavaju, operacije visokog rizika zbog smanjene vidljivosti, vetra i velikog broja vazduhoplova u istom prostoru.

- Uspeli smo bezbedno da završimo zadatke zahvaljujući dobroj obuci i saradnji na terenu, kaže Popratnjak. Sagovornici podsećaju da je najčešći uzrok požara – ljudska nepažnja.

- Paljenje strnjike, smeća ili vatre u šumi dovoljno je da izazove katastrofu. Kazne postoje, ali najvažnija je svest građana", poručio je Kreševljak. Iako umorni, pripadnici srpskih jedinica ističu da je najveća nagrada zahvalnost ljudi čije su kuće i svetinje sačuvane.

"Kada se posle akcije vratimo i vidimo radost u očima meštana, to je najveća plata za naš trud", kaže Popratnjak.