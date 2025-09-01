Slušaj vest

Oko 740.000 đaka u Srbiji - približno 510.000 osnovaca i 230.000 srednjoškolaca, danas seda u školske klupe! Kao i svake godine, nastava počinje intoniranjem himne "Bože pravde".

Za učenike u centralnoj Srbiji, prvo polugodište traje do 30. decembra, a drugo počinje u ponedeljak, 19. januara 2026. godine.

Osnovci završavaju nastavu 12. juna 2026. dok će srednjoškolci školsku godinu privesti kraju sedam dana kasnije, odnosno 19. juna 2026. Mali maturanti poslednje časove imaju 29. maja, maturanti gimnazija 22. maja, a maturanti srednjih stručnih škola 29. maja naredne kalendarske godine.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, gostujući jutros na Kurir televiziji, rekao je da na teritoriji Srbije ima 1.680 osnovnih i srednjih škola.

- U ovom trenutku imamo jednu delimičnu obustavu u Čačku, i totalnu obustavu u školi "Pavle Savić" u Beogradu. Sutra ta škola dobija novog direktora, a navodni razlog za obustavu što nije stigao izveštaj o razlozima za razrešenje. Stiže sutra izveštaj, a i novi direktor - rekao je ministar pred kamerama Kurir televizije.

Stanković kaže da su sva razrešenja bazirana na izveštajima prosvetne inspekcije.

- Nije bilo improvizacija već je sve u skladu sa zakonskim aktima. Nema govora o masovnoj represiji. Od 1.680 škola razrešeno je 25 direktora. To je svega 3 odsto. Dakle, ništa neregularno nije urađeno, nema govora o masovnoj represiji i crnim listama. Nema crnih lista u srpskom obrazovanju, već odgovornost prema zakonu i službi koja vam je poverena - naglasio je on.

O povećanju plata u prosveti

Dodaje da su u planu dodatna povećanja plata, ukupno 21 odsto, i da se ide na to da se potpuno izjednači plata sa prosečnom.

- Nije ni čudo da se sindikati nisu odlučili ove godine za tradicionalni štrajk. Paradoksalno je da smo toliko uradili za prosvetu, u trenutku dok smo imali veliki napad na naše obrazovanje. Svi delovi obrazovanja su bili pod napadom blokadera, uključujući i predškolsko obrazovanje. Danas je regularno i svečano počela školska godina, i tako treba i da ostane - naglasio je ministar.

- Obrazovanje je strateški cilj jednog društva, bez obzira na politiku, i to je najznačajniji resurs koji može da obezbedi napredak.

Istakao je i da je rekonstruisan veliki broj objekata, i da je za te namene potrošeno preko 900 miliona dinara!

- Recite mi, šta je razlog da nemamo normalan školski sistem, izvodimo decu na ulice i pravimo politički performans. Krijemo se iza njih kao iza piona, da bi neko preuzeo vlast. Ako su politički razlozi, dajte da raspravimo u parlamentu, u javnosti, tamo gde se o tome raspravlja. Jel neko pominje nadstrešnicu danas? Ne. A to je bio glavni motiv svega ovoga. Šta se dobija blokadom saobraćaja, bilo u gradovima, bilo puteva. Osim gužve, nerviranja, i podizanja tenzija. Ako postoje razlozi za neizvesnost, neka mi kažu koji su to razlozi - istakao je ministar prosvete.

Ministar naglašava da kriterijumi ne smeju biti sniženi, niti sme da dolazi do poklanjanja ocena.