Kad je reč o služenju obaveznog vojnog roka u Srbiji, trenutno se radi na pripremama dolaska prve generacije u kasarne, otpočela je nabavka uniformi, naoružanja a zasad se zna sledeće: trajao bi 75 dana, regruti će biti podeljeni u tri grupe a oni koji bi služili civilno služili bi duplo duže.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović izjavio je da je Vojska Srbije trenutno angažovana na unutrašnjim zadacima po pitanju pripreme i uređenja ambijenta za služenje vojnog roka, i dodao da bi on za sve mladiće i devojke trebalo da traje 75 dana.

- Mi smo normativno zakružili jednu celinu u kontekstu planova i programa. Znamo kako bi to trebalo da izgleda. Otpočeli smo sa nabavkom pojedinih materijalnih sredstava kao što je uniforma, kao što je naoružanje, proračuni, utroška, municija za tu aktivnost. Sledeće što bi trebalo da se uradi jeste ažuriranje, odnosno usklađivanje zakonodavne sfere sa onim što mi želimo da bude - rekao je on.

Mojsilović je dodao da su uložena značajna novčana sredstva da se usklade ne samo kasarne nego i ambijent za služenje vojnog roka.

Šta do sada znamo o vojnom roku u Srbiji?

Prema najavama, vojni rok u Srbiji služili bi samo muškarci u trajanju od 75 dana, odnosni imali bi 60 dana obuke i 15 dana vojnih vežbi.

Za žene, kao i do sada, ostaje mogućnost dobrovoljnog služenja.

Prethodno treba da se odradi pravna procedura, usvajanje zakona o vraćanju služenja vojnog roka, s obzirom na to da sadašnja verzija ne sadrži odredbe koje se odnose na obavezno služenje. Uz to, neophodno je definisati i šta sa onima koji imaju prigovor savesti.

Zbog svega toga, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i narodni poslanik SNS, nedavno je ocenio da je najrealnije da se krene od sledeće godine.

- Pristup je da se, prvo, maksimalno popune jedine vojske profesionalcima. I mislim da je to opravdan pristup jer će tek nakon toga biti jasnija situacija kakav je sastav vojske i koliko je vojsci potrebno regruta. Zbog toga mislim da je realnije da se sledeće godine vrati obavezni vojni rok kada se napravi i konkretan plan - ocenio je Dragišić.

Regruti će biti podeljeni u tri grupe

Poznato je da bi regruti od 19. do 27. godine bili praktično podeljeni u tri grupe:

- najmlađi regruti koji žele da služe sa oružjem biće 75 dana u vojsci

- stariji od njih će najverovatnije malo kraće služiti vojsku

- oni koji ulože prigovor savesti biće u "civilnoj vojsci" ukupno 155 dana.

Takođe, zna se i da će oni koji budu odlagali obavezno služenje vojske morati da odu u vojsku sa ili bez oružja najkasnije do 30. godine.

Mojsilović je ranije najavio da će prvo biti regrutovani mladići 2006. godine jer, kako je rekao, "svaki dan i godinu koje čekamo mi gubimo generacije mladih vojnika".

- U jednoj klasi računali smo na do 20.000 vojnika - regruta. Na godišnjem nivou. Dakle dva i po meseca po 5.000 njih u jednoj klasi, odnosno ciklusu - naveo je ranije Mojsilović.

Prvo - obuka gađanja

U prvih 30 dana vojnog roka ovi regruti će provesti na obuci za određenu vrstu gađanja, obuke za ličnu opremu i raditi vežbe koje se odnose na Zakon za zaštitu, kao i sanitetsku obuku i obuku za prvu pomoć.

- Drugi mesec ulazimo u određenu taktičku obuku, da li ste strelac, puškomitraljezac... Uključeno je i dopunsko pešadijsko gađanje, dnevno i noćno, dok će se u onih poslednjih 15 dana raditi na realizaciji sadržaja u logorskim i terenskim uslovima - otkrio je Mojsilović.

Kako je rekao, u devet centara za obuku širom zemlje biće korišćen instruktorski pristup, dok će ostali vojnici po garnizonima sticati obuku i osposobljavanje unutar brigada i kopnene vojske.

Stariji kraće u vojsci?

Verovatno najveće pitanje u vezi sa obaveznim služenjem vojske biće kako će služiti vojni rok stariji od 19 godina odnosno oni koji studiraju ili su već počeli da rade.

- Stariji će ići u centre za obuku i sa njima imamo plan da radimo malo kraće od tih 75 dana - poručio je Mojsilović.

Načelnik Generalštaba je dodao da mirovanje radnog odnosa mora biti zastupljeno u ovom slučaju i naveo da je "tako nešto moguće u javnim preduzećima".

- Cenimo da nema mnogo slučajeva zaposlenih preko interneta u tim godinama, kad neko ima 19 godina. Imamo ideju da predložimo vladi da oni koje imaju kredite, a treba da budu regrutovani, dobiju moratorijume na otplatu barem za ta dva i po meseca - kazao je Mojsilović.

U ratnom rasporedu najbliže mestu odakle dolazi

Kako je rekao, ideja je da kad vojnik odsluži vojni rok, "bude u ratnom rasporedu u garnizonu najbližem mestu odakle dolazi".

Prigovor savesti

Treću grupu regruta činiće oni koji ulože prigovor savesti što je ustavno pravo zbog čega će moći da služe vojsku bez oružja i to ukupno 155 dana. U svetu postoje dva modela "civilne vojske":

- u civilnim ustanovama

- u kasarni bez oružja

Prvi model je već postojao kod nas u prvoj deceniji 21. veka i nije baš bio uspešan jer su mnogi regruti na taj način praktično izbegavali maslinasto-zelenu uniformu, a "civilnu vojsku" su samo fiktivno služili u zdravstvenim i socijalnim ustanovama.

Sada je ideja Generalštaba vojske Srbije i Ministarstva odbrane da se i civilna vojska služi u kasarni samo bez oružja.

- U vojsci postoje zanimanja i specijalnosti u kojima se ne zahteva i za koja ne morate da se obučavate da držite pušku. Ali i ti regruti biće na obuci. Oni koji ne bi bili obučavani za pucanje bili bi u vojnom roku u trajanju od 155 dana. Nema razlike između verskih i nacionalnih elemenata u vojsci, pa tako možete da budete i vatrogasac u vojsci - objasnio je Mojsilović.

Gde je vojni rok obavezan i za žene

U mnogim zemljama, uključujući Norvešku i Švedsku, vojni rok obavezan je za oba pola.

U Izraelu je ova obaveza uvedena nakon proglašenja nezavisnosti 1948. godine. Međutim, kada su žene u pitanju, vojni rok obavezan je samo za pripadnice jevrejske zajednice i za njih traje dve godine.

Obavezan vojni rok za žene u Severnoj Koreji uveden je 2015. godine. U Africi, pak, većina država koje imaju autoritarni vladajući režim ima i obavezan vojni rok za žene, pa su tako na spisku, između ostalih, Tunis, Eritreja, Mali, Maroko, Čad, Mozambik, Niger, Libija, Sudan, Benin...