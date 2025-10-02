Slušaj vest

U Srbiji će u četvrtak i petak biti oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme.

- Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48h lokalno se očekuje između 80 i 120 mm kiše, a u planinskim predelima između 25 i 50 cm snega - najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ivan Ristić kaže za Kurir da su nakon jednog od najtoplijih leta sa pet toplotnih talasa, već početkom septembra dolaskom uragana Erin u Evropu, u Srbiju ponovo stigle tropske temperature.

Ivan Ristić
Ivan Ristić o prognozi za oktobar Foto: Kurir Televizija

Ruska zima u oktobru

- Do sredine treće dekade septembra bilo je relativno toplo, ali usled novog obrta u atmosferi u oktobar nas uvodi “ruska” zima. U sredu, 1. oktobra, počeće prodor hladnijeg vazduha koji je poreklom sa severoistoka Rusije. Došao je do Poljske i Nemačke i polako stiže do nas što će usloviti razvoj ciklona u Tirenskom, Jonskom i delu Jadranskog mora. Krajem dana u sredu u večernjim časovima na jugu i jugozapadu Srbije će početi da pada kiša. Maksimalna temperatura će biti između 13 i 16 stepeni, u Negotinskoj krajini do 19 stepeni, dok će jutarnje biti od pet do 11 stepeni - navodi Ristić i dodaje:

- U četvrtak, 2. oktobra, oblačnost će se polako premeštati na sever i do kraja dana i u toku naredne noći, između četvrtka i petka, padavina će stići do Sremske Mitrovice, Novog Sada i Kikinde. To će biti i granica padavina. Temperatura će u četvrtak u delovima gde ne bude padala kiša biti oko maksimalno 13-15 stepeni, a gde bude padavina 8-10 stepeni. Minimalne temperature će biti od pet do devet stepeni.

Mape vremenskih prilika u oktobru Foto: Privatna arhiva

Sneg do 500 metara nadmorske visine

Prema njegovim rečima između četvrtka i petka, zbog priliva još hladnijeg vazduha i snižavanja temperature, visina do koje će padati sneg biće oko 500 metara nadmorske visine, tako da i u brdovitim i planinskim predelima očekujemo pojavu snega.

Ne propustiteDruštvoZABELEO SE I ZLATAR: Čovek vozi kroz vejavicu, snega ima i na putu Ivanjica-Sjenica (video)
Screenshot 2025-10-02 130946.jpg
DruštvoZABELEO SE I ZLATIBOR! Prvi sneg pao i na Torniku, napadalo već 5 cm, uskoro stiže i do Tare (FOTO)
Sneg Tornik.jpg
DruštvoNA KOPAONIKU VEJE LI, VEJE Neverovatno koliko je napadalo, na Goliji ruže pod snegom! Pao i prvi minus u Srbiji! RHMZ izdao najnovije upozorenje jutros u 5!
kop.jpg

- Petak će biti najhladniji dan, biće pretežno oblačno povremeno sa kišom. U brdovito-planinskim predelima očekuju se susnežica i sneg s tim što će na visinama od 800 do 1.000 metara nadmorske visine doći do formiranja snežnog pokrivača. Prema sadašnjim prognozama, očekuje se na Kopaoniku i do 50 cm snega i tamo će temperature u petak biti skoro ceo dan -4 stepena, što je prava zimska temperatura.

Sneg i snežno nevreme u Beogradu
U kojim mestima će pasti sneg u oktobru Foto: Dado Đilas

Ristić kaže i da se velika količina snega očekuje i na Zlatiboru, gde će ceo dan u petak biti nula stepeni, prema granici sa Crnom Gorom, i na Kosovu i Metohiji u svim predelima koji su preko 500-600 metara nadmorske visine.

Neobična situacija

- I Stara planina će biti zavejana. U mestima oko 500 metara nadmorske visine biće oko dva stepena, u ostalim delovima zemlje maksimalna temperatura će biti između osam i 13 stepeni, a minimalna od četiri do osam stepeni. To će biti najhladniji dan u ovom periodu, na početku oktobra - ističe Ristić i podseća da na samom početku oktobra na višim planinama bude snega, ali da je neobično da se snežna granica spusti skoro do gradova da se to dugo nije desilo.

Ristić najavljuje i da se u subotu očekuje postepeni prestanak padavina u celoj zemlji.

Sneg
Na planinama će pasti i do pola metra snega Foto: Kurir/T.S.

Od nedelje toplije s kišom

- U nedelju uglavnom suvo i malo toplije. U nižim predelima preko 15 stepeni, a na planinama će početi da se topi ubrzano snežni prekrivač. Popodne i u toku noći, dolazi novi talas, ali sada sa zapada i severozapada. Više nećemo biti pod uticajem hladnog vazduha iz Rusije i visinskog ciklona, odnosno kapije hladnog vazduha, jer se on vraća na istok i severoistok, a prema nama dolaze talasi vlažnog vazduha sa Atlantika, sa zapada i severozapada Evrope, koji će doneti topliji vazduh u odnosu na petak, 3. oktobar, ali će i dalje biti relativno sveže vreme i biće povremeno kiše. Temperatura će u ponedeljak i utorak biti između 14 i 18 stepeni - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Zatim će uslediti postepena stabilizacija vremena. Jačaće azorski anticiklon, ali će uticaj imati malo i afrički pošto će krenuti ponovo topao vazduh iz Maroka preko Španije i Italije prema nama. Kada se to bude dešavalo biće aktivan i islandski ciklon, a on je jako važan za otopljenje. Smanjiće se količina oblaka i biće sve više sunca uz postepeni porast temperatura tako da u drugoj dekadi oktobra očekujm da maksimalna temperatura bude između 20 i 25 stepeni. To je period Miholjskog leta.

Saobraćaj u Beogradu
Sledeće nedelje kišovito, ali toplije vreme Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Leto u oktobru, a onda opet obrt

U jutarnjim časovima u kotlinama i dolinama može biti maglovito i hladno i očekuje se pojava inverzije, koje su karakteristične za oktobar, kaže Ristić, što znači da će ujutru biti toplije na planinama nego u nižim predelima.

- Jutarnja temperatura u drugoj dekadi će biti između osam i 14 stepeni u gradovinama, dok će u dolinama i po kotlinama biti dosta niža, između četiri i osam stepeni. Miholjsko leto bi moglo da potraje okvirno od 10 do 15 dana. Promena vremena, ponovo zahlađenje i početak prave jeseni se očekuje u trećoj dekadi. Najverovatnije, prema mojoj proceni, to će se dogoditi 24. oktobra.

Jesen
Miholjsko leto u drugoj polovini oktobra Foto: Shutterstock

- Ponovo nam tada dolaze oblaci, kiša, na planinama sneg, a temperature će pasti na novembarski nivo i maksimalne će biti između 10 i 15 stepeni, kao što sada očekujemo početkom meseca. Krajem oktobra jutarnje temperature će biti između pet i 10 stepeni. U slučaju da zahlađenje bude jače u trećoj dekadi oktobra i početkom novembra mogu se očekivati i prvi jutarnji mrazevi u nižim predelima i gradovima - zaključio je Ristić.

Ne propustiteDruštvo"RUSKA ZIMSKA OLUJA STIŽE U SRBIJU" Polarni vrtlog donosi sneg, počinje smrzavanje! Evo gde će da veje već od nedelje
Sneg
DruštvoSledi nam smrzavanje na kraju septembra, a onda neočekivani obrt! Usred jeseni imaćemo letnje temperature, evo kada!
jesen.jpg
DruštvoOd 2 pojave zavisi kakva nas zima čeka: Formira se polarni vrtlog, može doći do kolapsa! Šokantne prognoze meteorologa
Sneg i zima
DruštvoBiće +30, a od ovog datuma nagli pad i ulazak u jesen: Čeka nas prava vremenska klackalica i iznenađujuće temperature za oktobar
Promena vremena, letnje vrućine i pljuskovi