Slušaj vest

U Srbiji će u četvrtak i petak biti oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme.

- Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48h lokalno se očekuje između 80 i 120 mm kiše, a u planinskim predelima između 25 i 50 cm snega - najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ivan Ristić kaže za Kurir da su nakon jednog od najtoplijih leta sa pet toplotnih talasa, već početkom septembra dolaskom uragana Erin u Evropu, u Srbiju ponovo stigle tropske temperature.

Ivan Ristić o prognozi za oktobar Foto: Kurir Televizija

Ruska zima u oktobru

- Do sredine treće dekade septembra bilo je relativno toplo, ali usled novog obrta u atmosferi u oktobar nas uvodi “ruska” zima. U sredu, 1. oktobra, počeće prodor hladnijeg vazduha koji je poreklom sa severoistoka Rusije. Došao je do Poljske i Nemačke i polako stiže do nas što će usloviti razvoj ciklona u Tirenskom, Jonskom i delu Jadranskog mora. Krajem dana u sredu u večernjim časovima na jugu i jugozapadu Srbije će početi da pada kiša. Maksimalna temperatura će biti između 13 i 16 stepeni, u Negotinskoj krajini do 19 stepeni, dok će jutarnje biti od pet do 11 stepeni - navodi Ristić i dodaje:

- U četvrtak, 2. oktobra, oblačnost će se polako premeštati na sever i do kraja dana i u toku naredne noći, između četvrtka i petka, padavina će stići do Sremske Mitrovice, Novog Sada i Kikinde. To će biti i granica padavina. Temperatura će u četvrtak u delovima gde ne bude padala kiša biti oko maksimalno 13-15 stepeni, a gde bude padavina 8-10 stepeni. Minimalne temperature će biti od pet do devet stepeni.

1/5 Vidi galeriju Mape vremenskih prilika u oktobru Foto: Privatna arhiva

Sneg do 500 metara nadmorske visine

Prema njegovim rečima između četvrtka i petka, zbog priliva još hladnijeg vazduha i snižavanja temperature, visina do koje će padati sneg biće oko 500 metara nadmorske visine, tako da i u brdovitim i planinskim predelima očekujemo pojavu snega.

- Petak će biti najhladniji dan, biće pretežno oblačno povremeno sa kišom. U brdovito-planinskim predelima očekuju se susnežica i sneg s tim što će na visinama od 800 do 1.000 metara nadmorske visine doći do formiranja snežnog pokrivača. Prema sadašnjim prognozama, očekuje se na Kopaoniku i do 50 cm snega i tamo će temperature u petak biti skoro ceo dan -4 stepena, što je prava zimska temperatura.

U kojim mestima će pasti sneg u oktobru Foto: Dado Đilas

Ristić kaže i da se velika količina snega očekuje i na Zlatiboru, gde će ceo dan u petak biti nula stepeni, prema granici sa Crnom Gorom, i na Kosovu i Metohiji u svim predelima koji su preko 500-600 metara nadmorske visine.

Neobična situacija

- I Stara planina će biti zavejana. U mestima oko 500 metara nadmorske visine biće oko dva stepena, u ostalim delovima zemlje maksimalna temperatura će biti između osam i 13 stepeni, a minimalna od četiri do osam stepeni. To će biti najhladniji dan u ovom periodu, na početku oktobra - ističe Ristić i podseća da na samom početku oktobra na višim planinama bude snega, ali da je neobično da se snežna granica spusti skoro do gradova da se to dugo nije desilo.

Ristić najavljuje i da se u subotu očekuje postepeni prestanak padavina u celoj zemlji.

Na planinama će pasti i do pola metra snega Foto: Kurir/T.S.

Od nedelje toplije s kišom

- U nedelju uglavnom suvo i malo toplije. U nižim predelima preko 15 stepeni, a na planinama će početi da se topi ubrzano snežni prekrivač. Popodne i u toku noći, dolazi novi talas, ali sada sa zapada i severozapada. Više nećemo biti pod uticajem hladnog vazduha iz Rusije i visinskog ciklona, odnosno kapije hladnog vazduha, jer se on vraća na istok i severoistok, a prema nama dolaze talasi vlažnog vazduha sa Atlantika, sa zapada i severozapada Evrope, koji će doneti topliji vazduh u odnosu na petak, 3. oktobar, ali će i dalje biti relativno sveže vreme i biće povremeno kiše. Temperatura će u ponedeljak i utorak biti između 14 i 18 stepeni - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Zatim će uslediti postepena stabilizacija vremena. Jačaće azorski anticiklon, ali će uticaj imati malo i afrički pošto će krenuti ponovo topao vazduh iz Maroka preko Španije i Italije prema nama. Kada se to bude dešavalo biće aktivan i islandski ciklon, a on je jako važan za otopljenje. Smanjiće se količina oblaka i biće sve više sunca uz postepeni porast temperatura tako da u drugoj dekadi oktobra očekujm da maksimalna temperatura bude između 20 i 25 stepeni. To je period Miholjskog leta.

Sledeće nedelje kišovito, ali toplije vreme Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Leto u oktobru, a onda opet obrt

U jutarnjim časovima u kotlinama i dolinama može biti maglovito i hladno i očekuje se pojava inverzije, koje su karakteristične za oktobar, kaže Ristić, što znači da će ujutru biti toplije na planinama nego u nižim predelima.

- Jutarnja temperatura u drugoj dekadi će biti između osam i 14 stepeni u gradovinama, dok će u dolinama i po kotlinama biti dosta niža, između četiri i osam stepeni. Miholjsko leto bi moglo da potraje okvirno od 10 do 15 dana. Promena vremena, ponovo zahlađenje i početak prave jeseni se očekuje u trećoj dekadi. Najverovatnije, prema mojoj proceni, to će se dogoditi 24. oktobra.

Miholjsko leto u drugoj polovini oktobra Foto: Shutterstock