Vreme u Srbiji danas oblačno i hladno s kišom, a na planinama sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Na jugu i istoku zemlje obilnije padavine. Duvaće slab i umeren, na planinama jak severni vetar.

Najniža temperatura od tri stepena do devet, a najviša dnevna od šest do 13 stepeni.

U Beogradu oblačno i hladno, posle podne, uveče i noću s kišom. Duvaće slab i umeren severni vetar, dok će najniža temperatura će biti oko šest stepeni, a najviša oko 10 stepeni.

RHMZ se oglasio upozorenjem još jutros u 5!

RHMZ je rano jutros izdao upozorenje za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu

(za 2. i 3. oktobar 2025.god.)

Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, zatim tokom noći ka petku i u petak pre podne. U većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše za period od 48 h.

Tokom noći snežne padavine pogodile su veći deo regiona. Sneg je padao na višim nadmorskim visinama, a najviše ga je bilo na području Kopaonika gde su reagovale i nadležne službe za čišćenje puteva.

- Trenutno je situacija pod kontrolom, ali smo u maksimalnoj pripravnosti jer su snežne padavine najavljene i večeras. Na području Kopaonika je intervenisano, tu ima oko pet centimetra snega. Vozačima savetujemo veliki oprez, jer znamo da su zimske gume obavezne tek od 1. novembra, kaže za RINU Senad Ibragić iz preduzeća Novi Pazar Put.

Situacija na Goliji

Snežne padavine manjim intenzitetom padale su i na području opštine Ivanjica.

- Sneg se nije zadržavao na Goliji tokom noći, nema problema. Poluterenska vozila obilaze planinska sela, dva kamiona su spremna da krenu na teren ako za tim bude bilo potrebe, rekao je Vitomir Arsović iz Puteva Ivanjica.

Sneg na početku oktobra nije zaobišao ni sever Crne Gore. Obeleli su vrhovi Bjelasice i Durmitora, a na Žabljaku se zadržao u selima, ali i po krovovima u samom centru opštine.

Upozorenje za brdsko-planinske predele južne i istočne Srbije na sneg i formiranje snežnog pokrivača

(za 2. i 3. oktobar)

Danas i sutra u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega za period od 48 h.

Od subote toplije

Danas i sutra oblačno i hladno, u većem delu zemlјe sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u danas posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne.

Tokom perioda od 48 h u većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše, u brdskim i nižim planinskim predelima između 10 i 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega.

Vreme za vikend

U subotu pretežno oblačno i malo toplije uz postepeni prestanak padavina i slablјenje vetra ujutro i pre podne, a posle podne i uveče i postepeno razvedravanje sa zapada.

U nedelјu jutro hladno, naročito na jugu i jugoistoku, gde je moguća lokalna pojava slabog prizemnog mraza, a u toku dana se očekuje novo prolazno naoblačenje sa severozapada, koje ponegde može usloviti kratkotrajnu kišu.

Vreme naredne nedelje

Sledeće sedmice suvo sa sunčanim intervalima i postepeno toplije.

Jutrošnje temperature i prvi minus

