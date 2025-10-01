Slušaj vest

Upozorenje RHMZ za četvrtak i petak na obilnu kišu

U četvrtak i petak oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, zatim tokom noći ka petku i u petak pre podne.

U većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše za period od 48 h.

Upozorenje RHMZ za četvrtak i petak na sneg

U četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega za period od 48 sati.

Foto: RHMZ Printscreen

Kakvo nas vreme očekuje od četvrtka

Tokom noći ka četvrtku oblačno sa kišom, uz pojačanje intenziteta padavina na jugu i jugoistoku Srbije, dok će na visokim planinama kiša preći u sneg, a suvo vreme očekuje se uglavnom na severu zemlјe.

U četvrtak i petak hladno s obilnom kišom a u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije sa snegom!

U četvrtak i petak oblačno i hladno, u većem delu zemlјe sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme.

Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48 h u većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše, u brdskim i nižim planinskim predelima između 10 i 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega.

Foto: RHMZ Printscreen

Od subote toplije

U subotu pretežno oblačno i malo toplije uz postepeni prestanak padavina i slablјenje vetra ujutro i pre podne, a posle podne i uveče i postepeno razvedravanje sa zapada.

U nedelјu jutro hladno, naročito na jugu i jugoistoku, gde je moguća lokalna pojava slabog prizemnog mraza, a u toku dana se očekuje novo prolazno naoblačenje sa severozapada, koje ponegde može usloviti kratkotrajnu kišu.

Vreme naredne nedelje

Sledeće sedmice suvo sa sunčanim intervalima i postepeno toplije.

Biometeorološka prognoza za četvrtak

Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim obolјenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika.

Očekuju se meteoropatske reakcije u vidu glavobolјe, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje koncentracija.