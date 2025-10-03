Slušaj vest

Upozorenja RHMZ i najave su se obistinile, obilne padavine pogodile su Srbiju, a sneg ne prestaje da pada.

U nekim delovima Srbije, pre svega u planinskim predelima, tokom noći pala je veća količina snega zbog čega su na pojedinim deonicama angažovane službe za čišćenje puteva.

Tokom noći snežne padavine pogodile su veći deo regiona Novog Pazara i Ivanjice.

U pojedinim delovima Srbije zbog snega je znatno otežan saobraćaj i potreban je dodatni oprez zbog drveća koje pada na put.

Zavejana okolina Kraljeva

Zastoj zbog odrona

Zastoj na putu Raška-Kraljevo kod Magliča, nastao je zbog odron i oborenog drveća, javlja 192_rs.

Kamion sleteo sa puta

Na Instagram stranici 192_rs, objavljena je i fotografija kamiona, koji je sleteo sa puta kod Zlatibora.

Ekipe na terenu

Ekipe Puteva Užice čitave noći magistralne puteve održavaju prohodnim.

Sneg i u Trsteniku

Prvi sneg pao je i u Trsteniku, gde su se brzo zabeleli krovovi.

Divčibare

Divčibare Foto: Privatna arhiva

Divčibare Foto: Privatna arhiva

Ne vidi se prst pred okom

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak sa Divčibara, gde se vidi koliko je zapravo snega napadalo.

Prvi sneg i u Vranju

Nakon kiše koja bez prestanka pada od noći prema četvrtku, u tom gradu u petak u ranim jutarnjim satima počeo je da pada i prvi sneg ove godne.

Detaljnije na linku ispod:

Putevi prohodni uprkos otežanim uslovima

Na Zlatiboru, kako navode iz KJP „Zlatibor“, svi putevi su prohodni uprkos snegu i otežanim uslovima.

Na terenu je angažovano oko 20 vozila – šest kamiona, devet traktora i pet kombinovanih građevinskih mašina. Ekipe su opremljene i motornim testerama, pa se prilikom čišćenja uklanja i oboreno drveće koje ugrožava prohodnost puteva.

Detaljnije na linku ispod:

Kritično kod Ivanjice

Sneg je tokom noći okovao planinska sela na području opštine Ivanjica, pada duže od 24 sata i dostigao je visinu od oko 70 centimetara. Iako navikli na surove uslove, meštani sela kažu da je retko kad baš početkom oktobra napadao ovoliki sneg.

- Sneg je okovao sela, putevi su pod snegom, čekamo ekipe da dođu i pročiste. Samo se terenskim vozilom se može prići do kuće. Ako ovako nastavi da pada bićemo skroz odsečeni od sveta, kaže za RINU meštanin sela Maskova.

Ekipe nadležnog preduzeća su od noćas na terenu, a najveće probleme prave oborena stabla, čija zelena masa i lišće otežavaju prohodnost puteva.

- Situacija je teška. Na svaka 200 metara naiđete na novo drvo ili granu na kolovozu. Mi prvo moramo da šaljemo mašine da uklanjaju drveće, pa tek onda kamione da čiste sneg, rekao je Vitomir Arsović iz Puteva Ivanjica.

Kada padavine prestaju

"Obilne padavine se očekuju u prvom delu dana u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima, dok će posle podne doći do postepenog slablјenja intenziteta padavina, najavio je RHMZ.

I tokom današnjeg dana zadržaće se oblačno i hladno vreme sa kišom, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Vetar umeren, ponegde i jak, severni i severozapadni.