Do 15. oktobra otvoren je MUP-ov konkurs za upis 850 kandidata za policijske službenike. Pomoćnik direktora policije pukovnik Željko Brkić pozvao je mlade da se prijave na konkurs naglašavajući da se policija se nalazi na prvoj liniji odbrane najvrednijih vrednosti.

U vezi sa informacijama da su penzionisani službenici policije dobili poziv da se vrate u službu, kaže da je razlog obim posla i objasnio da će raditi na poslovima obezbeđenja objekata.

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je 15. septembra konkurs za upis 850 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici na stručno osposobljavanje poslova uniformisanog policijskog službenika, koje traje još pet dana.

Željko Brkić o konkursu za buduće policajce Foto: Instagram/mupsrbije

Pomoćnik direktora policije pukovnik Željko Brkić pozvao je građane da se prijave ističući da jak osećaj patriotizma i građanska dužnost opredeljuju mladog čoveka da izbere taj poziv.

- Ne postoje uzvišenija i lepša dužnost od one dužnosti da služite svojim građanima i svojoj zemlji - ističe za RTS pomoćnik direktora policije.

Materijalni i formalni uslovi konkursa

Brkić naglašava da su formalni uslovi konkursa da je kandidat državljanin Republike Srbije, da nije stariji od 30, i mlađi od 18 godina, da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana neprekidno, da ima prijavljeno prebivalište na području Policijske uprave za grad Beograd, da je završio srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i da poseduje vozačku dozvolu u B kategoriji.

Među materijalnim uslovima konkursa objašnjava da se proverava pravopis srpskog jezika i književnosti, provera psihološkog statusa, bazično-motoričkog statusa, intervjua i na kraju se rade bezbednosne provere, kada se procenjuje da li je kandidat dostojan za rad u MUP-u.

Brkić kaže da je u poslednjih pet godina MUP raspisao pet konkursa za oko 7.000 pozicija, na koji se javilo oko 30.000 kandidata.

- Mi imamo u proseku više od četiri kandidata zainteresovanih mladih ljudi na jedno mesto - kaže Brkić.

Poseban poziv upućen i penzionisanim policajcima

Tokom trajanja konkursa u javnosti su se pojavile informacije da MUP, zbog nezainteresovanosti mladih, poziva penzionisane policajce da se privremeno vrate u službu.

Brkić objašnjava da je obim posla razlog zašto je MUP omogućio penzionisanim policijskim službenicima da se ponovo jave na rad.

- Mi od 1. novembra do danas imamo angažovanje na preko 25.000 lokacija na kojima su određene prijavljene okupljene, preko 13.000 lokacija na kojima je osiguranje blokirano. Svakodnevno, u proseku oko 1.000 policijskih službenika, je angažovano na obezbeđenju škola. Više stotina policijskih službenika je angažovano poslovima obezbeđenja - rekao je Brkić.

Pomoćnik direktora policije kaže da je rešenje izvedeno stvaranjem radnog mesta "policajac za operativne tehničke poslove", koji će se isključivo raditi na poslovima obezbeđenja objekata i na poslovima školskih policajaca.

Brkić uverava da penzioneri nisu pozivani zbog toga što postoji nezaintresovanosti mladih ljudi da se prijave. Zahvalio je kolegama na odzivu.