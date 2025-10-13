Alon Ohel je u rukama držao tablu sa stihovima koji govore koliko je radostan jer se vratio i jer je na slobodi.

Ohel će u bolnici proći kompletan lekarski pregled. Dok je još bio zatočen u tunelima Hamasa, njegova majka je javnosti prenosila da je izgubio vid na jedno oko, da je bio okovan u lancima te da je moguće da ima i druge brojne zdravstvene tegobe što će sada biti utvrđeno.