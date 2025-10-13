Slušaj vest

Alon Ohel je u rukama držao tablu sa stihovima koji govore koliko je radostan jer se vratio i jer je na slobodi. 

Ohel će u bolnici proći kompletan lekarski pregled. Dok je još bio zatočen u tunelima Hamasa, njegova majka je javnosti prenosila da je izgubio vid na jedno oko, da je bio okovan u lancima te da je moguće da ima i druge brojne zdravstvene tegobe što će sada biti utvrđeno.

Alon je vidno smršao i izgubio dosta kilograma što se vidi na prvi pogled, a postaje očito kad se današnje fotografije uporede s nekadašnjim.   

Šta piše na tabli

"Moja pesma je moj povetarac,

moj otvoreni prozor,

moja snaga,

smeh i suze

kraj mojim patnjama.

Ja sam kod kuće"

