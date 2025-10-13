Državljanin Srbije Alon Ohel, koji je jutros posle dve godine i pet dana pušten iz Hamasovog zatočeništva, helikopterom je, u pratnji roditelja, prebačen u bolnicu.
ALON PREBAČEN U BOLNICU: Državljanin Srbije u pratnji roditelja prevezen helikopterom, u rukama drži tablu s važnom porukom (FOTO)
Alon Ohel je u rukama držao tablu sa stihovima koji govore koliko je radostan jer se vratio i jer je na slobodi.
Ohel će u bolnici proći kompletan lekarski pregled. Dok je još bio zatočen u tunelima Hamasa, njegova majka je javnosti prenosila da je izgubio vid na jedno oko, da je bio okovan u lancima te da je moguće da ima i druge brojne zdravstvene tegobe što će sada biti utvrđeno.
Alon je vidno smršao i izgubio dosta kilograma što se vidi na prvi pogled, a postaje očito kad se današnje fotografije uporede s nekadašnjim.
Šta piše na tabli
"Moja pesma je moj povetarac,
moj otvoreni prozor,
moja snaga,
smeh i suze
kraj mojim patnjama.
Ja sam kod kuće"
Kurir.rs/X
