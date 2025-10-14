Slušaj vest

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je da izraelsko-srpski državljanin Alon Ohel, koga je u ponedeljak zajedno sa ostalim taocima oslobodila palestinska militantna grupa Hamas, "stoji na svojim nogama" i da je komunikativan, ali da je bled i izuzetno smršao jer je izgladnjivan, kao i da na desno oko više ne vidi.

Nikolić je, govoreći o zdravstvenom stanju Ohela, rekao da se on trenutno nalazi u Medicinskom centru Belison u okrugu Centar, gde je podvrgnut svim temeljnijim i opsežnim tretmanima, kao i ispitivanjima fizičkog i psihičkog stanja.

- Nažalost na desno oko on više ne vidi i zbog toga će poseban fokus biti na oftamološkoj ekspertizi da se na drugom oku stanje stabilizuje i potpuno rehabilituje. Postoji izvestan broj gelera koji nisu tretirani na delovima njegovog tela. Prvi zaključci su da je on danas relativno dobro izgledao, da je na svojim nogama da odlično komunicira visokom komunikativnošću - naveo je Nikolić za Tanjug.

Teške posledice zatočeništva

Međutim, kako kaže, dug boravak u tunelima Hamasa, 40 metra pod zemljom, ostavio je posledice na Ohela.

- On je zuzetno smršao jer je izgladnjivan, videli ste da je bled što je posledica vrlo dugog vremena koje je proveo u tmini, 40 metra pod zemljom u tunelima Hamasa - ukazao je počasni konzul.

Dodao je da je Alon Ohel u bolnoičkom kompleksu na klaviru odsvirao numeru za svoje roditelje, što, kako primećuje, potvrđuje njegovo kognitivno prisustvo i želju da ovlada svim veštinama kojima se služio pre zarobljeništva.

Podseća da je Ohel poreklom iz Srbije, odnosno "naše gore list" i da nije jedini u svojoj porodici koji je pokazao izuzetnu izdržljivost i hrabrost.

- Njegov pradeda iz Novog Sada je preživeo Aušvic i to govori i te kako o žilavosti te porodice. Izazivaju jednostavno jedno divljenje - rekao je Nikolić.

Govoreći od daljem lečenju Ohela, konzul kaže da su iskustva talaca koji su bili oslobađani u prethodnim ciklusima dragocena i od velikog značaja za psihološku podršku, ali da će Ohelu biti povećena pažnja koja je adekvatna za njegovo stanje.

- Imamo mnogo razloga za optimizam - istakao je Nikolić.

Napominje da je posebno dirljiv odnos srpske zajednice u Izraelu prema Alonu Ohelu što, kako kaže, potvrđuje veliki broj poruka, mejlova i objava na društvenim mrežama u znak podrške.

Dokaz izuzetnosti srpske zajednice u toj zemlji, dodao je, su i poruke u Tel Avivu koje su ostavljali na Trgu kidnapovanih.

Hamasa još nije ispunio obaveze po pitanju talaca

Kada je reč o daljem delovanju Hamasa po pitanju oslobađanja talaca, konzul kaže da zabrinjava to što Hamas nije nije ispunio obaveze koje je preuzeo na sebe u Prvoj od tri faze koje predviđa Sporazum o prekidu vatre.

- Naravno mislim na drugu grupu kidnapovanih talaca, njih 28, koji nisu u životu. Za sada se samo govori o posmrtnim ostacima četiri kidnapivana taoca koji nisu u životu, dva su već predata organima izraelske vojske, dva se očekuju u narednim satima, a danas do 12 sati po lokalnom vremenu svih 48 kidnapovanih talaca je trebalo da bude oslobođeno. Do 12 časova jer je tada isticalo 72 časa od povlačenja izraelske vojske na žutu liniju unutar Pojasa Gaze - pojašnjava Nikolić.

Izrazio je nadu da će se preduzeti koraci po tom pitanju, inače će u suprotnom, kako kaže, biti ozbiljno narušena prva faza Sporazuma o prekidu vatre.

Ohela je iz Pojasa Gaze, nakon oslobađanja, najpre preuzeo Crveni krst, a potom je zajedno sa ostalim taocima predat IDF-u, koji ga je helikopterom sa njegovom porodicom prevezao u bolnicu u Izraelu.

On je fotografisan kako sedi nasmejan u helikopteru, između majke i oca, a u rukama drži tablu na kojoj je napisao svoju prvu poruku nakon puštanja na slobodu.

Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. godine kada su pripadnici Hamasa upali u na jug Izraela i oteli njega i još 250 talaca.