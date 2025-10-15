Slušaj vest

Naime, Topola je proteklog vikenda bila u znaku Oplenačke berbe, tradicionalne manifestacije koja se održava svake druge subote oktobra i predstavlja jedan od najznačajnijih i najposećenijih događaja u Srbiji, posvećen slavljenju grožđa, vina i kulturnog nasleđa ovog kraja.

Međutim, mnogi građani iznenadili su se cenama, a na društvenoj mreži X se pojavio i račun na kome se vidi da su gosti četiri negazirana soka u limenci platili čak 2.000 dinara.

Organizacija potrošača "Efektiva" objavila je na svom profilu fiskalni isečak na kome se vidi da jedna limenka soka stoji čak 500 dinara!

Objava je pokrenula niz komentara i reakcija korisnika pomenute mreže, a između ostalog neki su napisali da inače ovakvo piće u ugostiteljskim objektima u ovom gradu košta oko 200 dinara. Neki su upitali i da li je cenovnik bio istaknut i pohvalili činjenicu da su izdali fiskalni račun što obično nije slučaj na ovakvim manifestacijama.

U komentaru ispod objave jedan korisnik je objavio i cenovnik hrane i naglasio da je hlebplatio 200 dinara, pet gazirana soka 2.500, dok su četiri porcije sarme iskoštale 4.800 dinara.

