Slušaj vest

Cene hrane i pića na vašaru u Topoli neprijatno su iznenadile posetioce, a cenovnici su se pojavili i na društvenim mrežama gde su izazvali lavinu komentara.

Naime, Topola je proteklog vikenda bila u znaku Oplenačke berbe, tradicionalne manifestacije koja se održava svake druge subote oktobra i predstavlja jedan od najznačajnijih i najposećenijih događaja u Srbiji, posvećen slavljenju grožđa, vina i kulturnog nasleđa ovog kraja.

Međutim, mnogi građani iznenadili su se cenama, a na društvenoj mreži X se pojavio i račun na kome se vidi da su gosti četiri negazirana soka u limenci platili čak 2.000 dinara.

Organizacija potrošača "Efektiva" objavila je na svom profilu fiskalni isečak na kome se vidi da jedna limenka soka stoji čak 500 dinara!

Objava je pokrenula niz komentara i reakcija korisnika pomenute mreže, a između ostalog neki su napisali da inače ovakvo piće u ugostiteljskim objektima u ovom gradu košta oko 200 dinara. Neki su upitali i da li je cenovnik bio istaknut i pohvalili činjenicu da su izdali fiskalni račun što obično nije slučaj na ovakvim manifestacijama.

U komentaru ispod objave jedan korisnik je objavio i cenovnik hrane i naglasio da je hlebplatio 200 dinara, pet gazirana soka 2.500, dok su četiri porcije sarme iskoštale 4.800 dinara.

Cenovnik hrane

  • pljeskavica 180 grama 1.200
  • pljeskavica 350 grama 1.400
  • grumanska i punjena pljeskavica 1.400
  • uštipci 1.400
  • ražnjići 1.600
  • punjena vešalica 1.800
  • slanina na žaru 1.200
  • pileći file 1.400
  • pileći batak 1.400
  • iznosi su u dinarima
Ne propustiteDruštvoKilo svinjske masti 200 dinara, sprža 1.500, a tek slanina! Detaljni cenovnik domaćih proizvoda: Jeftinije nego u marketima
Suhomesnati proizvodi
DruštvoKafa 100, pljeskavica 150, kilo i po roštilja i mesa 1.500 dinara: Ovo su najniže cene u 4 srpska grada! Porodica u restoranu može da jede za 2.700 dinara
500.jpg
DruštvoDok nas jedni deru za 250, drugi prodaju papriku za 90 dinara! Srpkinje čekaju da padnu cene, a evo gde je jeftino
Pečena paprika
DruštvoSLAVSKI KOLAČ 750 DINARA, KILO SITNIH KOLAČA 1.300, A TEK MEZE... Počele porudžbine za slave! Ovo su cene
Pare, novac, kolač