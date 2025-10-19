Slušaj vest

Habanje automobilskih guma razlikuje se između prednje i zadnje osovine. Iako se uobičajeno preporučuje zamena guma nakon pređenih oko 40.000 kilometara, ta cifra može varirati u zavisnosti od tipa guma, načina vožnje, uslova upotrebe i redovnog održavanja.

Vozači sa nižom kupovnom moći često se odlučuju za metod kombinovanja guma različitih proizvođača. No, postavlja se pitanje da li se gume različitih marki uopšte mogu mešati…

Možete li mešati gume različitih marki

Zakonom to nije zabranjeno sve dok dubina gaznog sloja ne padne ispod zakonskog minimuma od 1,6 mm.

Međutim, ako menjate samo dve gume, one moraju da ispunjavaju jedan uslov. Gume na istoj osovini moraju biti identične u pogledu marke, modela, veličine, indeksa nosivosti i brzine, kategorije (letnje, zimske, celogodišnje) i konstrukcije. Takođe moraju imati iste tehničke specifikacije.

Možete voziti sa gumama različitih proizvođača, ali stručnjaci to ne preporučuju iz bezbednosnih razloga, jer svaka guma reaguje drugačije. Ova razlika može negativno uticati na prianjanje, kočenje, habanje i stabilnost, posebno u nepovoljnim vremenskim uslovima.

Foto: guruXOX/Shutterstock

Možete li mešati letnje i zimske gume

Takođe nije zabranjeno zakonom, ali kao i u prethodnom slučaju, ne preporučuje se zbog vremenskih uslova i uslova na putu.

Ako nemate drugog izbora nego da ih mešate, Mišelin kaže da je pametnije instalirati letnje gume napred, a zimske ili gume za sva godišnja doba pozadi kako biste obezbedili bolje prianjanje i smanjili mogućnost proklizavanja.

Kurir.rs/ Blic/ Autoklub