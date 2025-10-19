Slušaj vest

Habanje automobilskih guma razlikuje se između prednje i zadnje osovine. Iako se uobičajeno preporučuje zamena guma nakon pređenih oko 40.000 kilometara, ta cifra može varirati u zavisnosti od tipa guma, načina vožnje, uslova upotrebe i redovnog održavanja.

Vozači sa nižom kupovnom moći često se odlučuju za metod kombinovanja guma različitih proizvođača. No, postavlja se pitanje da li se gume različitih marki uopšte mogu mešati…

Ne propustiteAutoNEKOLIKO STOTINA EVRA MOŽE VAM SAČUVATI GLAVU: Ovo su 4 razloga zbog kojih bi zimske gume OBAVEZNO trebalo zameniti letnjim
0802-shutter.jpg
DruštvoNOVI ŠOK ZA VOZAČE U SRBIJI! Vulkanizeri prinuđeni da podignu cene usluga ZAMENA GUMA DUPLO SKUPLJA NEGO PROŠLE GODINE?!
shutterstock-2078484631.jpg
DruštvoPOGLEDAJTE NA KOJE TOČKOVE SE PRAVILNO POSTAVLJAJU LANCI ZA SNEG! Ova 4 pravila omogućiće vam bezbednu vožnju u ZIMSKIM USLOVIMA
tocak2.jpg

Možete li mešati gume različitih marki

Zakonom to nije zabranjeno sve dok dubina gaznog sloja ne padne ispod zakonskog minimuma od 1,6 mm.

Međutim, ako menjate samo dve gume, one moraju da ispunjavaju jedan uslov. Gume na istoj osovini moraju biti identične u pogledu marke, modela, veličine, indeksa nosivosti i brzine, kategorije (letnje, zimske, celogodišnje) i konstrukcije. Takođe moraju imati iste tehničke specifikacije.

Možete voziti sa gumama različitih proizvođača, ali stručnjaci to ne preporučuju iz bezbednosnih razloga, jer svaka guma reaguje drugačije. Ova razlika može negativno uticati na prianjanje, kočenje, habanje i stabilnost, posebno u nepovoljnim vremenskim uslovima.

vulkanizer sa gumom
Foto: guruXOX/Shutterstock

Možete li mešati letnje i zimske gume

Takođe nije zabranjeno zakonom, ali kao i u prethodnom slučaju, ne preporučuje se zbog vremenskih uslova i uslova na putu.

Ako nemate drugog izbora nego da ih mešate, Mišelin kaže da je pametnije instalirati letnje gume napred, a zimske ili gume za sva godišnja doba pozadi kako biste obezbedili bolje prianjanje i smanjili mogućnost proklizavanja.

Kurir.rs/ Blic/ Autoklub

Ne propustiteAutoDa li znate šta znače sve oznake na gumama vašeg automobila? Obratite pažnju na detalje
stockphototechniciancheckingcaronhydraulicliftatautomobilerepairshop1383449951.jpg
NovčanikRAZREŠENE SVE NEDOUMICE VOZAČA: Kako odabrati najbolje gume za svog ljubimca, uštedećete i novac i vreme
gume i novac
InfoBizGUME KOJE VOZAČI MASOVNO KUPUJU, OPASNE U VOŽNJI! Ni jedan od osam modela nije preporučen posle testiranja
shutterstock-1017268846.jpg
InfoBizMISLILI STE DA IMATE REZERVNU GUMU U GEPEKU? Proverite pre nego što ostanete na cedilu! Proizvođači štede svaki evro
0802-shutter.jpg

ZIMSKE GUME OBAVEZNE OD 1. NOVEMBRA - Kazne za nepoštovanje biće paprene! Ne menjaju se zbog šare, već zbog reakcije na spoljnu temperaturu Izvor: Kurir televizija