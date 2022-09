NOVI ŠOK ZA VOZAČE U SRBIJI! Vulkanizeri prinuđeni da podignu cene usluga ZAMENA GUMA DUPLO SKUPLJA NEGO PROŠLE GODINE?!

Zimske gume do 1. novembra poskupeće za oko 20 odsto, ali i usluge vulkanizera, koji će zamenu samo jedne gume naplaćivati i po 1.500 dinara!

Onaj ko, po srpskom običaju, čeka poslednji trenutak mogao bi ove sezone tu ležernost debelo da plati. Zbog rata u Ukrajini i poskupljenja sirovina cene auto-guma mogu samo i dalje da rastu, pa stručnjaci savetuju vozače da se na vreme opreme za zimu.

Nove pneumatike, dodaju stručnjaci, treba birati i prema ceni jer nekada i one jeftinije gume budu bolje i kvalitetnije od skupljih marki.

Skuplja i zamena

Prema rečima vulkanizera Duška Trišića do novembra se očekuje još jedno poskupljenje pa je njegov savet da na vreme nabavite zimsku opremu za četvorotočkaše.

- Moj savet vozačima jeste da uvek kupuju nove gume, a ne polovne pneumatike. To je veoma važno zbog bezbednosti. Ali i da uprkos ustaljenim pravilima i navikama pri kupovini guma, kupuju jeftinije pneumatike, one manje poznatih marki jer su i oni najčešće dobri kao i skuplji - kaže Dušan.

Vulkanizer dodaje da bi trebalo da se uvek ima jedan set letnjih i jedan set zimskih guma.

- Menjajte ih u zavisnosti od godišnjeg doba. Tako će vam gume najduže trajati i to je i najisplativije. A što se tiče poskupljenja, sigurno je da će cene otići naviše za nekih 15-20 odsto. Samim tim, to će dodatno podići i usluge kod vulkanizera, koje će verovatno biti od 750 do 1.500 dinara po točku, umesto prošlogodišnjih 500-1.000 dinara - kaže Duško.

Da se za zimu preporučuju nove gume i da se već sada treba osigurati za predstojeću sezonu, kaže i direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović.

Skuplje i sirovine za proizvodnju guma Svetsko tržište sirovina za pneumatike već neko vreme pogađa bolest drveta kaučuka. Prošle godine su troškovi proizvodnje prirodne gume skočili za 57 odsto, a sintetičke 66 odsto. Za proizvodnju jedne automobilske gume potrebno je 25 litara nafte, a kamionske i čitavih 100 litara. Sa cenom nafte od oko 100 dolara za barel cene svakako neće dole, a tu je i rast cene električne energije koja će samo rasti u zimskoj sezoni, a transport je već neuporedivo skuplji nego pre rata u Ukrajini. Tako da je sve izvesnije da će i cene guma ove sezone skočiti.

- Preporuka jeste da se kupuju nove gume jer u tom slučaju potrošač ostvaruje pravo na zaštitu u slučaju neispravnosti proizvoda. Polovnim pneumaticima kupac može biti zadovoljan, ali ukoliko gume nisu ispravne, jako je teško vratiti ih ili zameniti za druge. I važno je opremiti se na vreme zbog trenutne situacije - kaže Okanović.

Dodaje da zimske gume sa dubinom šare od najmanje četiri milimetra moraju biti na svim točkovima putničkih vozila ako su na kolovozu sneg odnosno led ili poledica.

- Sve to važi između 1. novembra i 1. aprila. Preporučuje se upotreba zimskih guma i ukoliko na kolovozu nema snega kad je temperatura ispod sedam stepeni - kaže Okanović.

Na pitanje da li je cena merilo dobrog kvaliteta, Okanović odgovara:

- Viša cena ne znači nužno i viši kvalitet kao i obrnuto. Zbog toga je najbolje na uglednim automobilskim portalima pogledati rezultate uporednog testiranja i ocene raznih modela zimskih pneumatika. Neretko se dešava da relativno jeftina guma iznenadi odličnim karakteristikama, ali i da skupa guma razočara.

Automobilski stručnjak i autor emisije "Vrele gume" Miodrag Piroški kaže da se od zimskog pneumatika očekuje da bude efikasan, ekonomičan, sposoban u lošim vremenskim uslovima, ali i korektan na suvoj podlozi.

Težak izbor

- Kupovina zimske opreme veoma je ozbiljna odluka. Tako na primer jači i teži automobili zahtevaju i adekvatne pneumatike koji treba da budu za dimenziju uži i manji od standardne letnje gume. Zbog svega toga uvek savetujem vozačima da izbor guma, pre svega, odrede prema svojim potrebama, klimatskim uslovima, tipu automobila, pa tek onda prema ceni. Najkraće, cena pneumatika je samo jedan deo celokupne odluke koju zimsku gumu izabrati, što znači da najskuplja ne mora biti i najbolja za zahteve koji se pred nju postavljaju - savetuje Piroški.

(Kurir.rs/Informer)