DA PRIPREMITE AUTO ZA ZIMU TREBAĆE VAM DO 200 EVRA: Za popravku kvarova možete da bacite mnogo više! RAČUNICA JE JASNA

Vozači koji žele da njihov automobil bezbedno prezimi mraz, sneg, led i lapavicu morali bi što pre da ga pripreme odgovarajućom opremom i preparatima za zimu, jer bez toga temperature u minusu mogu da izazovu skupe kvarove, ali i ozbiljne posledice.

Računica Kurira pokazuje da je za osnovnu zimsku pripremu automobila potrebno do 200 evra, a majstori upozoravaju da kod nepripremljenog vozila zimi prvo strada motor, čija popravka košta i više od 1.000 evra!

foto: Profimedia

Auto-mehaničar Tomislav Milić (54) objasnio je za Kurir kako se čuva "zdravlje" automobila, šta treba uraditi pre zime kako vozači ne bi imali problema sa paljenjem, proklizavanjem, otključavanjem vozila.

- Najvažnija zimska oprema su sve četiri zimske gume. Takođe, treba srediti sve pukotine na staklima jer su one veliki rizik zbog razlika u temperaturi. Na temperaturnim razlikama staklo se širi i tako dovodi do pukotina koje se više ne mogu popraviti - kaže on i dodaje:

- Proveriti antifriz, koji treba menjati na svake dve godine. Ako ga imate u vozilu, meračem treba ispitati njegove tačke zamrzavanja. Ako se desi da se ova rashladna tečnost zaledi, posledice su katastrofalne po sam motor vozila. Motor u zimskom periodu teško postiže radnu temperaturu, uvek treba dobro da se zagreje pre polaska. Njegova popravka može da košta i više od 1.000 evra zavisno od automobila.

foto: Profimedia

Milić navodi i da zimi treba izbegavati kratke rute jer tada auto radi pod režimom u kom je ulje znatno hladnije od potrebnog.

- Treba zameniti i metlice brisača ako su istrošene, jer su zadužene za uklanjanje vode i snega sa šoferšajbne - kaže naš sagovornik i ističe da obavezno treba zameniti akumulator na vreme ukoliko nije u potpunosti ispravan, jer se on zimi najviše i troši.

- Ukoliko se pre ledenih dana ne sredi limarija na automobilu, sva oštećenja pod udarom soli i rizle na putevima dovešće do korozije. Male ogrebotine mogu se zaštititi i korektorom ili auto-lakom, jer je glavni cilj sprečavanje korozije - kazao je Milić, dodajući da treba zameniti i tečnost za kočnice ako je starija od dve godine.

- Zbog leda može doći do proklizavanja, zanošenja, pa i gubitka kontrole nad vozilom, zato je ova tečnost jako važna.

Prema njegovim rečima, radi dobre preglednosti vozač mora u vozilu da ima tečnost za pranje šoferšajbne sa niskom temperaturom mržnjenja, a koja se kupuje gotova ili se meša sa vodom.

- Takođe, motor je uvek najbitniji, a da biste mu omogućili da lakše funkcioniše, morate da zamenite filtere vazduha, goriva i kabine. Zimske gume se stavljaju na početku sezone, ali za njih su potrebne i čelične felne koje štite od oštećenja i soli. Pre zime treba proveriti i kontrolu motora, filtera, svećica i ulja u nekom servisu - naglasio je majstor, ističući da u gepeku uvek mora da stoje lanci za sneg.

Važno Ko nema zimske gume, kazna 20.000 dinara Neposedovanje propisanih pneumatika (četiri zimska pneumatika, tj. zimske gume kod kojih dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra) tretira se kao teža tehnička neispravnost. Kazna koju vam saobraćajna policija može naplatiti iznosi od 6.000 do 20.000 dinara za fizičko lice i od 100.000 do 800.000 za pravno lice.

Korisna oprema Metlica, lopata, ćebe Majstori savetuju da vozači u zimskom periodu u vozilu nose i dodatne metlice brisača, strugač za led, lopatu, kablove za startovanje, topliju garderobu, flašu vode, baterijsku lampu, čekić za razbijanje stakla, ćebe, kanap, gumene patosnice...

Cenovnik zimske opreme Oprema Cena Zimska guma 3.000-18.000 Zamena zimskih guma 1.200-2.400 Strugač za led 400 Zimska tečnost za stakla 200 Lanci za sneg 9 mm 1.800-2.700 Antifriz 400 Merač antifriza 350 Ukupno 7.350-24.450 * Cene su u dinarima

ČINJENICE / Saveti za vozače - Stavite sve četiri zimske gume - Proverite ulje i akumulator - Proverite svetla i brisače - Poprskajte bravu grafitom kako biste sprečili zamrzavanje

Kurir.rs/ A. K.