Slušaj vest

Od oktobra 2025. počela je primena EES sistema na granicama Evropske unije, uključujući i granice prema Grčkoj.

EES se od 12. oktobra 2025. uvodi postepeno - najpre sa po dva sata rada po smeni (ukupno četiri sata dnevno). Broj radnih sati povećaće se svakog meseca za još dva sata, dok se sistem u potpunosti ne primeni 10. aprila 2026. godine. U prvoj fazi primena obuhvata 77 graničnih prelaza, a oprema je postavljena na svim trakama.

Portal Grčka info objavila je odgovore na najčešća pitanja o tome kako funkcioniše ovaj sistem, na koga se odnosi i šta putnici iz Srbije treba da znaju pre putovanja u Grčku.

1. Šta je EES sistem?

EES (Entry/Exit System) je novi elektronski sistem Evropske unije koji automatski beleži ulaske i izlaske putnika iz zemalja EU i Šengenskog prostora. Umesto pečatiranja pasoša, podaci se čuvaju digitalno – uključujući biometriju (fotografiju lica i otiske prstiju).

2. Kada počinje primena EES sistema?

Sistem je počeo sa postepenom primenom 12. oktobra 2025. godine, a potpuna implementacija očekuje se 10. aprila 2026.

EES sistem Foto: Marko Karović

3. Na koga se primenjuje EES?

EES se primenjuje na državljane zemalja van EU i Šengena – uključujući putnike iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, SAD, Kanade, Turske i drugih zemalja.

4. Da li se EES odnosi na građane Srbije koji putuju u Grčku?

Da. Svi državljani Srbije koji ulaze u Grčku (ili druge šengenske zemlje) biće evidentirani kroz EES sistem.

5. Da li EES menja pravila ulaska u Grčku?

Ne. Pravila ulaska ostaju ista kao i do sada. Razlika je samo u načinu evidencije – umesto pečata u pasošu koristi se elektronski zapis.

6. Da li će pasoši i dalje biti pečatirani?

U prelaznom periodu dok se sistem potpuno ne uvede, pasoši će se povremeno i dalje pečatirati, ali će EES postepeno zameniti tu praksu.

7. Da li je potrebna EES prijava ili formular pre puta?

Ne. EES sistem ne zahteva nikakvu prijavu unapred niti popunjavanje formulara. Evidentiranje se obavlja automatski na granici, bez online registracije.

8. Da li se plaća korišćenje EES sistema?

Ne. EES je potpuno besplatan – nema nikakvih taksi niti dodatnih troškova za putnike.

9. Koje države primenjuju EES?

Sistem važi u 25 članica EU (osim Kipra i Irske) i u 4 zemlje Šengena van EU: Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska.

Primena EES sistema Foto: Marko Karović

10. Ko je izuzet iz EES sistema?

Izuzeti su državljani EU, Islanda, Norveške, Lihtenštajna i Švajcarske, kao i lica sa važećom boravišnom dozvolom, članovi posada, diplomate i lica s posebnim privilegijama prelaska granice.

11. Kako funkcioniše EES na granici?

Putnik prilikom prelaska granice skenira pasoš, unosi se biometrija (fotografija lica i otisci prstiju), a sistem automatski beleži datum i mesto ulaska ili izlaska. Ti podaci se čuvaju tri godine.

12. Da li će se biometrijski podaci uzimati pri svakom putovanju?

Ne. Biometrijski podaci se uzimaju samo prilikom prvog evidentiranja. Tokom narednih putovanja sistem koristi već postojeće podatke, što ubrzava proceduru.

13. Da li EES utiče na gužve na granici između Srbije i Grčke?

U početnim mesecima primene moguće su sporije procedure i duže zadržavanje na prelazima poput Evzonija i Promahonasa, zbog uvođenja biometrijskih provera. Očekuje se da se situacija stabilizuje kako se sistem uhodava.

14. Da li se EES primenjuje i na aerodromima?

Da. Sistem funkcioniše na svim vrstama ulaska u šengenske zemlje – kopnenim, vazdušnim i pomorskim granicama, uključujući aerodrome i luke.

15. Šta ako putnik prekorači dozvoljeni boravak u EU?

EES automatski beleži trajanje svakog boravka. Ako putnik prekorači 90 dana u okviru 180 dana, sistem to registruje i može doći do zabrane ponovnog ulaska u EU.

16. Koliko dugo se čuvaju biometrijski podaci?

Biometrijski podaci (fotografija i otisci prstiju) čuvaju se tri godine. Nakon isteka tog perioda, brišu se iz sistema, osim ako putnik ponovo ne uđe u EU.

17. Da li će postojati samouslužni terminali (automati) za registraciju?

U pojedinim zemljama su postavljeni automati koji omogućavaju da deo podataka unesete sami i generišete QR kod koji pokazujete na granici. Cilj je smanjenje gužvi i ubrzanje kontrole.

18. Šta je sledeće posle EES sistema?

Nakon što EES bude u potpunosti uveden, sledi primena ETIAS sistema – elektronske prijave putovanja u EU koja će se obavljati online i naplaćivati 20 evra po osobi.

19. Da li deca daju biometrijske podatke?

Deci mlađoj od 12 godina ne uzimaju se otisci prstiju, ali im se evidentira fotografija lica.

20. Da li EES sistem važi i za putnike koji samo prolaze kroz EU tranzitom?

Da. EES se primenjuje i na putnike koji samo prolaze kroz zemlje Šengena bez zadržavanja, ako fizički prelaze spoljnu granicu EU.

EES sistem predstavlja korak ka digitalizaciji putovanja u Evropskoj uniji. Za većinu putnika promene će biti gotovo neprimetne, a nakon početnog perioda očekuje se da prelazak granice postane brži i efikasniji nego ranije.

Prolazak automobilom kroz kopneni granični prelaz – korak po korak

1. Dolazak na granicu

• Putnici prilaze graničnom prelazu Evzoni (Bogorodica) ili Kalotina (Gradina) kao i do sada.

• Postoje odvojene trake za automobile, autobuse i kamione.

• Uđite u traku za putnike koji su iz zemalja van EU.

Napomena: Na mađarskim i hrvatskim granicama putnici koji kolima uđu u pogrešnu traku (npr. za EU državljane) mogu biti kažnjeni. Koristite traku označenu „Non-EU Passports”.

2. Priprema dok čekate red

• Dok čekate da dođete na red, pripremite pasoše svih putnika u vozilu.

• Skinite naočare ili kapu jer će službenici ili automat snimiti vaše lice.

• Ukoliko je ovo vaš prvi ulazak u Šengen nakon uvođenja EES sistema, biće potrebno da date biometrijske podatke (fotografija i otisci prstiju).

3. Prilazak pasoškoj kontroli

• Kada stignete do službenika, svaki putnik predaje svoj pasoš.

• Granični službenik ili EES automat skenira pasoš i proverava podatke u centralnom sistemu.

Sistem automatski beleži:

• ime i prezime

• broj pasoša

• datum i mesto ulaska

• biometrijske podatke (ako se prvi put unose).

4. Snimanje biometrije (samo prvi put)

Ako do sada niste evidentirani u EES sistemu, biće vam uzeti:

• fotografija lica

• otisci prstiju (svih deset, elektronski skenerom).

• Deci mlađoj od 12 godina uzima se samo fotografija, ne i otisci prstiju.

• Ovaj postupak traje 1–2 minuta po osobi.

• Nakon prve registracije, podaci važe tri godine, pa se prilikom sledećeg putovanja koristi brža procedura.

5. Provera u bazi i odobrenje ulaska

• Sistem proverava da li ste ranije prekoračili boravak, imate li zabranu ulaska ili eventualno više važećih boravišnih evidencija.

• Ako je sve u redu, granični službenik potvrđuje vaš ulazak.

• Umesto pečata u pasošu, EES automatski beleži ulazak u digitalnu bazu EU.

6. Ulazak u Grčku / Šengen

• Kada službenik potvrdi ulazak, rampa se otvara i možete nastaviti put.

• Na izlasku iz Šengena (npr. kada se vraćate u Srbiju) sistem automatski registruje datum i vreme izlaska.

7. Naredna putovanja

• Pri narednim putovanjima, procedura je kraća i brža, jer sistem već ima vaše biometrijske podatke.

• Potrebno je samo da skenirate pasoš i sistem automatski potvrđuje vaš identitet (uz vizuelnu proveru lica).

8. Kada se uvedu samouslužni automati

Neki prelazi u EU (verovatno kasnije i grčki) imaće samouslužne kioske (EES terminale).

Putnik će sam:

• skenirati pasoš

• uneti biometrijske podatke

• dobiti QR kod.

QR kod se pokazuje službeniku, koji samo potvrdi ulazak – bez ručnog unosa.

9. Vreme trajanja i saveti

• Na prelazima koji prvi put primenjuju EES može biti sporija procedura, posebno u prvim mesecima.

• Ako putujete u jeku sezone, planirajte da stignete ranije i izbegavajte najopterećenije dane (petak popodne, subotu ujutro).

• Uvek proverite da vam je pasoš važeći najmanje 3 meseca nakon planiranog povratka.