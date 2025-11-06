Kurir ekskluzivno saznaje: SPC sprema knjigu o nedelima ozloglašenog Stepinca koju će dostaviti papi Lavu XIV da spreči kanonizaciju!
Srpska pravoslavna crkva s patrijarhom Porfirijem na čelu priprema knjigu u kojoj će na 150 strana biti dokumentovana nedela ozloglašenog kardinala Alojzija Stepinca u vreme zločinačke NDH, a koju će u najskorije vreme dostaviti papi Lavu XIV, koji je 8. maja izabran za poglavara Rimokatoličke crkve i suverena Vatikanske države, kako bi predupredili eventualnu novu mogućnost da bude kanonizovan, ekskluzivno saznaje Kurir!
To se čini stoga što se ne zna kakav je papin odnos prema Stepincu i na kakav je korak spreman, a predostrožnost je važna s obzirom na činjenicu da je papa sredinom oktobra proglasio sedam novih svetaca.
Srpski stručnjaci će, prema našim saznanjima, sročiti knjigu od 150 strana, a vrh crkve će je potom predati Svetoj stolici.
Podsetimo, prethodni papa Franja praktično je stopirao proces Stepinčeve kanonizacije i osporio zahtev iz Zagreba da se proglasi svecem bez dublje provere njegovog lika i dela tokom Drugog svetskog rata, kada su ustaše izvršile masovne zločine nad Srbima. Srpski patrijarh Irinej uputio je papi Franji pismo 2014. godine i zamolio ga da to pitanje prepusti "nepogrešivom sudu Božjem". Zbog suprotstavljenih stavova, papa Franja je inicirao formiranje Mešovite komisije od predstavnika SPC i Katoličke crkve u Hrvatskoj o ulozi Stepinca pre, tokom i posle rata.
- Čemu bi služilo proglašenje sveca ako tu istina nije jasna? Nikome to ne bi služilo - izjavio je papa 2019. godine.
On je tada istakao da postoje nejasne istorijske tačke i da je shvatio da mu je potrebna pomoć tadašnjeg srpskog patrijarha Irineja.
Zalagao se da spreči nepravdu
Pisma patrijarha Irineja papi Franji bila signal za uzbunu
Blaženopočivši patrijarh srpski Irinej svim silama se zalagao da do kanonizacije Stepinca ne dođe. Upravo su istorijske činjenice bile glavni argumenti kojima je u dva pisma pokušao da ubedi papu Franju da kanonizaciju skine s dnevnog reda i prepusti je "nepogrešivom sudu Božjem". Patrijarh je, između ostalog, naveo da je "kardinal Stepinac svesrdno podržao stvaranje NDH, obasuo je pohvalama njeno vođstvo i višestruko učestvovao u stvaranju atmosfere netolerancije koja je carevala u toj državi, kopiji Hitlerove Nemačke i Musolinijeve Italije".
Za papu Franju to je bilo signal za uzbunu i proveru informacija. Patrijarh Irinej poručio je u aprilu 2016. za Kurir da će biti ogroman skandal ukoliko zločinac Alojzije Stepinac bude proglašen za sveca.
- Stepinac nije protestovao, nego je ćutao i kad se znalo da je nacistički ustaški režim na najužasniji način poslao u smrt tri pravoslavna episkopa, više stotina pravoslavnih sveštenika i monaha i više stotina hiljada pravoslavnih vernika... Ćutao je i kad su hrvatske ustaše, između ostalih, mučile i ubijale i pravoslavne Srbe - naveo je patrijarh Irinej u pismu.
Podsetićemo i na to da je ono što se iznosilo na tim sastancima, kojih je bilo ukupno šest, ostalo pod velom tajne, jer su se članovi obavezali na ćutanje.
Činjenice/ O Alojziju Stepincu
- Rođen 1898, umro 1960.
- Zagrebački nadbiskup od 1939.
- Osuđen 1946. zbog saradnje sa ustašama, ostatak života proveo u kućnom pritvoru i u zatvoru
- Član Sabora i vojni vikar NDH
- Predsedavao komitetom za prisilno prekrštavanje Srba
- Dobio orden za zasluge NDH
- Poznat po antisemitizmu i podržavanju NDH, u kojoj je ubijeno više od milion ljudi, najviše Srba
Izvor Kurira iz SPC podseća da je prethodni papa kanonizaciju Stepinca skinuo s dnevnog reda, kao i da stav novog pape nije sasvim jasan.
- Papa Lav XIV je nedavno proglasio sedam novih svetaca, a mi smo ranije kroz razgovore i komisije uspeli da zaustavimo taj proces u vezi sa Stepincem, s tim što je prethodni papa to shvatao i imao razumevanja. Nije poznato da li će proces kanonizacije Stepinca biti opet pokrenut, stopiran ili ne, mi to ne znamo, ali naša crkva nezavisno od toga smatra da Vatikanu treba dostaviti knjigu - otkriva izvor Kurira.
Istoričar Predrag Marković o velikom doprinosu Milisava Đokovića
Pronašao je u arhivu Vatikana da je Stepinac lagao papu o Srbima
Istoričar Predrag Marković naglasio je za Kurir da je Vatikan vrlo oprezan kada je u pitanju Stepinac.
- Naš kolega istoričar Milisav Đoković, koji sedi u arhivama Vatikana, pokazao je jednu važnu stvar - da je Stepinac slagao papu u vezi s pokrštavanjem Srba, tako da je to do sada najdirektniji dokaz za njegove zločine, jer je Stepinac govorio da su ti nasilno pokršteni Srbi samo povratnici u katoličku veru, što je bila potpuna laž. Posle Đokovićevog istraživanja imamo direktan dokaz o jednom od Stepinčevih zločina, ovde je direktno obmanuo svog papu. Kolega Đoković je pronašao dokaz da je zapravo Stepinac prekršio pravila sopstvene crkve, mislim da bi na tome trebalo insistirati. Mislim da je ovo dobar korak SPC, treba konkretne stvari istaći u toj knjizi, posebno to saznanje kolege Đokovića - rekao je Marković.
Kaže da je SPC rešila da, kao i prethodni put, odgovori sadržajno ubedljivim i istorijski zasnovanim činjenicama koje će u pomenutoj knjizi pokazati pravu suštinu ličnosti Alojzija Stepinca i njegovog angažmana tokom postojanja NDH.
- Inicijativa za nastanak i izradu knjige došla je od patrijarha Porfirija i mitropolita bačkog Irineja, koji su i sami učestvovali u radu Mešovite komisije, uz pokojnog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i vladiku slavonskog Jovana. Cilj je da knjiga ne bude velikog obima, kao i da bude čitljiva i da se jasno vidi problem. Verovatno će biti prevedena na nekoliko jezika i očekuje se da će u nekom kratkom vremenu ona biti iznedrena.
Inače, papa Lav XIV boravio je u junu 2024. u Beogradu kao kardinal Robert Prevost na plenarnoj skupštini Saveta biskupskih konferencija Evrope i tada se sastao s patrijarhom srpskim Porfirijem.
Do zaključenja broja Kurir nije dobio odgovore od SPC.
Stepinac sejao zlo i mržnju
Akademik i istoričar Vasilije Krestić podseća da se o Stepincu malo šta dobroga može naći.
- U prilog tome ide i podatak da je prethodni papa zaustavio njegovu kanonizaciju. Nisam u toku sa ovom odlukom SPC, ukoliko je tačna, mora da je patrijarh imao razloga za to. Ima dosta podataka koji o Stepincu nisu obrađeni, a koji ukazuju da je već tridesetih godina, kada nije bio na mestu prvog čoveka RKC u Hrvatskoj, sejao zlo i mržnju - naveo je Krestić.
Činjenice/ O papi Lavu XIV
- rođen 14. septembra 1955. u Čikagu, bio je američki kardinal
- služio je i kao generalni prior avgustinaca i proveo je više od dve decenije služeći u Peruu
- za novog papu Rimokatoličke crkve izabran je 8. maja 2025.
- tečno govori engleski, španski, italijanski, francuski, portugalski, latinski i nemački
- postao je prvi Amerikanac izabran za papu
- doktorirao je kanonsko pravo u Rimu
Zagrebački nadbiskup Kutleša se nada
Nakon izbora pape Lava XIV Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup i predsednik Hrvatske biskupske konferencije, izjavio je da veruje i nada se da će novi poglavar Rimokatoličke crkve proglasiti svetim Alojzija Stepinca. Prethodni papa je odbio da to učini, a nakon smrti Franje Hrvatski tjednik je na naslovnoj strani poručio da ovaj "nije vredan nijedne hrvatske suze" i da je bio "u dosluhu sa četničkom Srpskom pravoslavnom crkvom".
- On (Stepinac prim. aut.) svetionik je vere, odanosti i oproštaja u vremenu mraka. I zato verujem da će papa Lav XIV, ako je to Božja volja i plod rasuđivanja, moći da kaže crkvi i svetu: "Evo svetog pastira, koji je dao život svoj za svoje ovce" - rekao je Kutleša za Večernji list.