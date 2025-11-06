Zalagao se da spreči nepravdu

Pisma patrijarha Irineja papi Franji bila signal za uzbunu

Blaženopočivši patrijarh srpski Irinej svim silama se zalagao da do kanonizacije Stepinca ne dođe. Upravo su istorijske činjenice bile glavni argumenti kojima je u dva pisma pokušao da ubedi papu Franju da kanonizaciju skine s dnevnog reda i prepusti je "nepogrešivom sudu Božjem". Patrijarh je, između ostalog, naveo da je "kardinal Stepinac svesrdno podržao stvaranje NDH, obasuo je pohvalama njeno vođstvo i višestruko učestvovao u stvaranju atmosfere netolerancije koja je carevala u toj državi, kopiji Hitlerove Nemačke i Musolinijeve Italije".

Za papu Franju to je bilo signal za uzbunu i proveru informacija. Patrijarh Irinej poručio je u aprilu 2016. za Kurir da će biti ogroman skandal ukoliko zločinac Alojzije Stepinac bude proglašen za sveca.

- Stepinac nije protestovao, nego je ćutao i kad se znalo da je nacistički ustaški režim na najužasniji način poslao u smrt tri pravoslavna episkopa, više stotina pravoslavnih sveštenika i monaha i više stotina hiljada pravoslavnih vernika... Ćutao je i kad su hrvatske ustaše, između ostalih, mučile i ubijale i pravoslavne Srbe - naveo je patrijarh Irinej u pismu.