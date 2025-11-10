Slušaj vest

Kazne su izgubile svrhu propisivanja, pogotovo novčane kazne od 3.000 do 5.000 dinara. Prekršaji koji su dosad bili 10.000, sada će biti 20.000, a za pojedine "blage prekršaje" u planu su sankcije od čak 50.000 dinara. Ovo poručuje načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević, koji najavljuje nove mere u cilju unapređenja bezbednosti u saobraćaju.

- U ovom momentu, mogu da kažem da jeste činjenica da su nam kazne izgubile svrhu propisivanja, pogotovo novčane kazne u fiksnom iznosu koje su od 3 i 5.000 dinara, koje se plate u roku od osam dana. Tako da ćemo svakako kazne za članove 334, 333 i 332a značajno podići. Sada se razmatra mogućnost da te kazne budu u visini od 10.000, 15 i 20.000 dinara - otkriva Lakićević.

Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije Foto: Nemanja Nikolić

- Određeni prekršaji, kao što su prekršaji nekorišćenja sigurnosnog pojasa ili upotreba mobilnog telefona verovatno će preći u sadašnji član koji je 331a u visini od 50.000 dinara. Ali ovo je samo nešto što mogu preliminarno da kažem, ovo je nešto što je izneto pred članove stručne radne grupe - otkriva načelnik Saobraćajne policije u razgovoru za Autoinfo.

Povratnici će dobijati 50% uvećane novčane kazne

Lakićević pojašnjava da su u toku i pregovori sa drugim instancama, uključenim u sistem bezbednosti na putevima.

- Ovo je jedan, moram da kažem, predlog oko koga imamo konsenzus i sa sudijama i sa većim delom stručne radne grupe. I nešto što će sigurno dati rezultat i odvratiti učinioce prekršaja da ponovo učine ove prekršaje. Dakle, prekršaji koji su se do sada kažnjavali sa 3.000 dinara, ubuduće će koštati 10.000. Na primer, slušanje preglasne muzike u vozilu, tako da ne može da čujete ništa oko sebe, ni druge učesnike u saobraćaju. Takođe, kad neko daje migavac da se uključi u vašu traku, jer je u njegovoj traci zaustavljen saobraćaj, onemogućen, a vi mu ne date. To se takođe u praksi retko kažnjava, a trebalo bi. Znači, to će biti umesto 3.000, sad će biti 10.000. Zatim, prekršaji koji su do sada bili 5.000, biće 15.000, kao što je, na primer, nepropisno odstojanje, kad se nekom zalepite za zadnji kraj vozila, ili kad prekoračite brzinu u naselju za 10 do 20 km/h, znači ograničenje je 50, a vi vozite 70 - dodaje načelnik i najavljuje progresivni rast visine kazne.

- Prekršaji, koji su bili 10.000, sada će biti 20.000, kao što je, na primer, prekoračenje brzine u naselju za 20 do 30 km na sat, ili vožnja motora, mopeda ili električnog trotineta bez kacige. Još jedna aktivnost ili predlog - oni koji učine drugi put isti prekršaj, neće moći da plate novčanu kaznu, to jest, neće moći da plate pola kazne u roku od osam dana. A da kad ponove treći put, ili četvrti put, ili više puta prekršaj, dobijaće po 50% uvećanja novčane kazne u fiksnom iznosu - uverava Lakićević.

U planu je i stroža kaznena politika za uživaoce alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Kazneni poeni i za nevezivanje pojasa

- Razmišlja se da se za prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda, to su pre svega alkohol i psihoaktivne supstance, poveća broj kaznenih poena, ali i za prekršaj nekorišćenja sigurnosnog pojasa, da se uvedu kazneni poeni, kao i za upotrebu ili nepropisnu upotrebu mobilnih telefona. To su samo neki, od predloga. Stručna radna grupa je okončala rad na pravilima saobraćaja i krenuli smo da radimo na sankcijama. Još se rade konsultacije sa Apelacionim prekršajnim sudom i sa sudijama za prekršaje osnovnih sudova i, naravno, sa Ministarstvom pravde i sa ostalim članovima stručne radne grupe. Ali je izvesno da će određene sankcije pretrpeti ozbiljne promene, to jest, da ćemo imati veću zaprećenu novčanu kaznu. Pogotovo za prekršaj gde imamo nepropisan prevoz dece i činjenje prekršaja u vozilima kada su tu deca. Jedan od interesantnih predloga je da, ukoliko učinite prekršaj konzumiranje alkohola i upravljanje vozilom, a u vozilu imate dete mlađe od 14 godina ili 12, da ćete imati obaveznu zaštitnu meru i da ćete imati uvećanje novčanih kazni i kaznenih poena. Taj deo predloga je sada na razmatranju. Mi ćemo do kraja meseca završiti sa sankcijama, to je, da kažem, još jedan složen proces koji treba da uradimo i, naravno, da dobijemo konsenzus svih koji su u stručnoj radnoj grupi i nadamo se da ćemo imati novi zakon 2026. godine već u januaru mesecu - zaključuje Lakićević.