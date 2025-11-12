Slušaj vest

Deca na svadbama često unesu neočekivane trenutke – smeh, trčanje po sali, zagrljaje, pa čak i suze. I dok je njihova spontanost uglavnom simpatična, često se postavlja pitanje da li u toj spontanosti znaju da preteraju i pokvare trenutke koje su mladenci pažljivo isplanirali.

Jedan takav trenutak zabeležen je nedavno na svadbi u Novom Sadu, kada je mališan, kako su mnogi komentarisali, "pokvario" ulazak mladenaca u svečanu salu. Snimak je zbog čitave situacije brzo postao viralan, a reakcija mlade dodatno je rasplamsala raspravu na društvenim mrežama.

Naime, na snimku objavljenom na TikToku, vidi se kako mladenci ulaze u svečanu salu dok ih gosti uz muziku i aplauze dočekuju. U tom trenutku na scenu stupa mališan, koji je, oduševljen što je video mladu – inače svoju tetku – potrčao ka njoj u nadi da je zagrli.

Do zagrljaja, međutim, nije došlo. Mlada i mladoženja nasmešili su mu se i veselo nastavili svojim putem, nadajući se da ulazak bude baš onakav kakav su isplanirali.

Od svega nastane rasprava na mrežama

Ipak, naizgled simpatična scena ubrzo se pretvorila u pravu raspravu na društvenim mrežama. Dok su jedni smatrali da je dete "uništilo" magičan ulazak i trenutak koji je trebalo da ostane poseban za mladence, drugi su oštro kritikovali mladu, jer nije zastala ni sekundu da zagrli mališana, već je hladnokrvno nastavila da hoda, ostavljajući ga zbunjenog usred sale.

"I onda pitaju zašto ljudi neće decu na svadbi"

"Deci zabraniti dolazak na svadbe ili tim roditeljima oduzeti roditeljstvo", "Mi konobari koji radimo svadbe obožavamo klince bez nadzora, pogotovo dok nosimo vrelu supu ili guramo puna kolica", "I onda pitaju zašto ljudi neće decu na svadbi", "Ali ovaj klinac koji se zakucava u venčanicu", "Dragi roditelji, shvatite već jednom da svadba nije dečiji vrtić", pisali su oni koji su bili šokirani što dete nije bilo pod nadzorom roditelja.

"Vala bih zagrlila dete, pa makar sve propalo"

Pored onih koji su priznali da ne vide ništa loše u ponašanju mališana te pohvalili mladu i mladoženju, koji su nasmejani nastavili dalje, bilo je i onih koji su bili razočarani ponašanjem mlade, koja nije obratila pažnju na dečaka.

"Ali dete koje krene da zagrli mladu, a ona ga iskulira. Vala bih zagrlila dete, pa makar sve propalo. 'Isplanirana spontanost' pri ulasku, ne bi propala za sekund zagrljaja, već bi bilo nešto posebno!", glasio je jedan od takvih komentara.

Oglasila se i majka dečaka

Na kraju se, vidno iznervirana, oglasila i majka dečaka:

"S obzirom da se priča o mom detetu, ne mogu ostati nema. Sram vas bilo što vređate malo dete i postavljate pravila kako treba da se ponaša! Mlada je ovom detetu tetka i ne vidim čemu tolika polemika zbog zagrljaja punog ljubavi i radosti. Iskreno vam želim da i sami doživite tu radost jednog dana".