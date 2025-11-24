Slušaj vest

Obimna analiza skoro dve desetine dugoročnih studija pokazuje da ljudi koji puše čak i mali broj cigareta i dalje imaju znatno veći rizik od srčanih bolesti i prerane smrti u odnosu na one koji nikada nisu pušili. Taj povišeni rizik ostaje prisutan godinama nakon prestanka pušenja.

Prethodna istraživanja već su utvrdila da pušenje povećava verovatnoću od kardiovaskularnih bolesti, ali veza između intenziteta pušenja i konkretnih zdravstvenih posledica bila je teže razjašnjiva, naročito kod "lakih" pušača.

Kako sve više ljudi puše manje nego prethodnih decenija, razumevanje rizika povezanih sa niskointenzivnim pušenjem, kao i dugoročnih koristi prestanka pušenja, postalo je sve važnije, čak i za one koji sebe ne smatraju teškim pušačima.

Majkl Blaha iz Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti pri Univerzitetu Džons Hopkins u SAD, zajedno sa svojim timom, objavio je nalaze novog istraživanja u otvorenom naučnom časopisu PLOS Medicine.

Dugoročna oštećenja

Blahin tim je analizirao podatke više od 300.000 odraslih koji su učestvovali u 22 longitudinalne studije (koje prate pojedince tokom dužeg perioda) u trajanju do 19,9 godina. Tokom tog vremena zabeleženo je više od 125.000 smrtnih slučajeva i 54.000 kardiovaskularnih događaja, uključujući srčane udare, moždane udare i srčanu slabost.

Rezultati su pokazali da pušenje samo dve do pet cigareta dnevno povećava rizik od srčane slabosti za 50 odsto i rizik od smrti od bilo kog uzroka za 60 odsto u poređenju sa ljudima koji nikada nisu pušili.

Najveće smanjenje kardiovaskularnog rizika dešavalo se u prvih deset godina nakon prestanka pušenja, i nastavljalo da opada što je osoba duže ostajala bez duvana. Ipak, čak i bivši pušači su imali više nivoe rizika nego oni koji nikada nisu pušili i do tri decenije posle prestanka.

Potpuni prestanak pušenja pruža najjaču zaštitu

Pošto čak i povremeno ili niskointenzivno pušenje može drastično povećati rizik od srčanih bolesti i prerane smrti, istraživači naglašavaju da je potpuni prestanak u mlađem životnom dobu najdelotvorniji način da se smanji dugoročna šteta.

Samo smanjivanje broja cigareta dnevno ne pruža istu zaštitu. Ovi nalazi podržavaju dugogodišnje preporuke javnog zdravlja koje podstiču rani i potpuni prestanak pušenja i ukazuju na potrebu za snažnim merama prevencije.

Istraživači ističu značaj ranog prestanka pušenja

- Ovo je jedno od najvećih istraživanja pušenja cigareta do sada, uz korišćenje podataka najvišeg kvaliteta u literaturi o kardiovaskularnoj epidemiologiji. Zapanjujuće je koliko je pušenje štetno - čak i male doze nose ogromne kardiovaskularne rizike - navode istraživači.

Kada je reč o promeni ponašanja, od presudne je važnosti prestati sa pušenjem što ranije u životu, jer je vreme proteklo od potpunog prestanka pušenja važnije od dugotrajnog izlaganja manjoj količini cigareta dnevno.

Kurir.rs/ RTS