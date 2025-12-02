Slušaj vest

Učenici osmog razreda osnovnih škola od juče imaju mogućnost da se izjasne elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili pisanim putem u školi koji će predmet od pet ponuđenih – biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija, raditi kao treći test na završnom ispitu. Moći će i da se predomisle, evo koji je konačni rok posle kojeg nema promena. A ovo je kompletan kalendar aktivnosti koji svaki osmak mora da zna.

Svoj izbor učenici mogu proveriti na portalu Moja srednja škola ili neposredno u školi od 19. januara do 23. januara 2026. godine. Ukoliko se predomisle, odnosne žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu to mogu da urade 28. i 29. januara 2026. godine.

Probni završni ispit biće održan 27. i 28. marta 2026. godine, a nakon kojeg će učenici moći još jednom, 1. i 2. aprila 2026. godine, da promene predmet koji su prijavili za treći test i donesu konačnu odluku, saopšteno je iz Ministarstva prosvete.

Nakon toga, više neće biti dozvoljeno menjanje predmeta koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test.

Završni ispit u školskoj 2025/2026. godini biće održan 15, 16. i 17. juna 2026. godine.

Najveći broj učenika tokom prošle godine kao treći test na maloj maturi izabrao je da polaže:

geografiju (46 odsto)

biologiju (31 odsto)

istoriju (9 odsto)

hemiju (7 odsto)

fiziku (7 odsto)

"Sve relevantne informacije završnom ispitu i upisu u srednje škole roditelji i učenici mogu dobiti putem viber kanala „MOJA SREDNJA ŠKOLA – Info kanal“ (QR kod se može skenirati na portalu Moja srednja škola). Ministarstvo prosvete poziva roditelje i učenike da pristupe ovoj viber zajednici kako bi blagovremeno dobili relevantne informacije", napominju iz Ministarstva prosvete.

Šta treba da znate kada birate treći predmet na maloj maturi

Roditelji često pomoć traže i u privatnim školama koje pripremaju decu za polaganje male matura, a iz jedne takve škole su ranije rekli da je najbolji savet da dete izabere onaj predmet koji najviše voli, jer će ga tako sigurno dobro naučiti.

- Savetujemo roditelje da deca biraju predmet po izboru prema sklonostima koje imaju. Dakle, najbolje je da dete izabere predmet koji najviše voli, i šta im najbolje ide jer na testu po izboru mogu da osvoje i najviše poena. Obimnost gradiva je drugi kriterijum. Istorija je veoma obimna, pa samim tim kada dete ide na takmičenja to je za njega odličan izbor, ali nekome ko ne ide nije, i to ne bismo savetovali - objašnjava Milica Pešić iz jedne privatne škole koja se bavi pripremom osmaka za polaganje male mature.

Kako kaže, roditelji često zovu da se savetuju kako da pomognu deci u odabiru trećeg predmeta koji će polagati na maloj maturi.

- Imali smo skoro slučaj da roditelji zovu da pitaju da li da izaberu fiziku ili hemiju. Kada je fizika u pitanju, tu nema teških i kompleksnih zadatak, tako da dete koje je imalo visoke ocene neće imati problema da osvoji maksimalan broj poena. Biologija i geografija ipak su predmeti za koje se deca najviše opredeljuju. Deca očekuju da im je biologija nekako primamljivija, da mogu lako da savladaju to gradivo i mislim da je to možda razlog zašto se ti predmeti biraju u velikom procentu - kaže Pešić.

Neka deca vežbaju testove sa male mature

Milan Pašić, zamenik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje, posavetovao je ranije roditelje i učenike kako je najbolje da donesu odluku o izboru trećeg predmeta na maloj maturi. On je preporučio je učenicima da vežbaju i testove koji su već biti na završnom ispitu.

- Kada ih urade neka zatim izračunaju prosečnu vrednost i na osnovu toga donesu odluku, a ne da se opredeljuju na osnovu izbora svojih prijatelja ili nečeg sličnog. Procena treba da bude objektivna, a najbolja odluka je ona koja je zasnovana na ličnom uvidu - ocenio je on tada.

"Logično je da se igra na sigurnu opciju"

Savetnica za roditelje Biljana Grbović navodi da nema jedinstvenog rešenja šta birati, ali da ako je situacija takva da "i jedan bod menja situaciju, onda je logično da se igra na sigurno".

Roditelji su takođe u dilemi da li je bolje da dete izabere onaj izborni predmet koji ima najmanje, kao što je fizika koji deca dobijaju u šestom razredu ili hemija koju dobijaju u sedmom, ili da ide na sigurno i "nabubaju" istorija, geografija, ili biologija.

- To opet zavisi od deteta. Ima dece koja dobro memorišu, a i ona druga koja to loše rade, ali dobro razmišljaju, ne pamte činjenice... Svi smo mi različiti, i tu se prosto i negde dele deca na društvenjake i prirodnjake. I onom ko dobro leži da radi zadatke, a ne može da pamti veliki broj činjenica, sigurno mu je prikladnije nešto poput fizike i hemije, odnosno istorija, geografija ili biologija - kaže ona.

Dečji psiholog: Izbor predmeta pokazaće i izbor srednje škole

Branka Tišma, dečji psiholog, je ranije rekla da se nekada testiranje profesionalnog interesovanja počinjalo tek u martu ili aprilu kada se vrtoglavo približi kraju školske godine. Zbog toga je, ističe ona, važno da deci u pravom izboru pored psihologa, pedagoga i razrednih starešina, roditelji igraju presudnu ulogu u pravom izboru.

- Tada deca panično krenu da se bore za ocene na kraju školske godine, odjednom se sete da je tu matura, i da se bliži polaganje probne male mature. Zbog toga nije loše da se već sada vode razgovori o profesionalnoj orijentaciji, izbornom predmetu na maloj maturi i izboru škole. Od toga koji će predmet izabrati, otprilike pokazuje i u kom pravcu će deca birati srednju školu. Sada je vreme da ispituju gde je njihovo osnovno interesovanje, kakva znanja imaju, želje, koliko znanja je potrebno da ulože da bi postigli to što žele - kaže Tišma.

"Mnogo je neopredeljene dece"

Prema njenim rečima bitno je da deca znaju da ako biraju određeni izborni predmet, kuda ih to vodi, u pretežno prirodne nauke ili pretežno društvene nauke, i koje su im mogućnosti izbora.

- Imate jedan mali broj dece koji od najranijeg uzrasta zna šta žele da budu kada porastu. Oni već kod upisa u školu roditeljima kažu "biću to i to". I zaista se desi tako. Najveći broj dece još uvek je neopredeljen, nema zamisao kako treba da naprave svoje izbore i na koji način da se odlučuju. Sada je važno razgovarati sa njima da li imaju interesovanje za nešto, na koji način ih to interesuje - govori ona.

Međutim, prema ranijim razgovorima sa malim maturantima, osmaci predmet koji će polagati na tom trećem testu u sklopu male mature, biraju na osnovu mnogo jednostavnijeg kriterijuma - gradivo koje najbolje znaju i najlakše im je da ga nauče ili obnove.

Ko još nije siguran, ima vremena da se odluči i prijavi do 30. decembra, a dobra okolnost je i da u aprilu mogu da se predomisle, ukoliko se na probi male mature pokaže da se baš i nisu proslavili sa izborom.