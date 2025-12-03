Slušaj vest

Na sajtu "Moja srednja škola" objavljen je kalendar aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2025/26. godinu i upisa učenika u srednju školu za školsku 2026/27.

Takođe, učenici mogu da podnesu zahtev za izmenu podataka iz kojeg će predmeta raditi treći test 1. aprila, a konačna odluka mora biti doneta 7. aprila. Evo detaljnog spiska po mesecima vezanog za dokumentaciju za upisivanje đaka i polaganje prijemnih ispita i njihovih rezultata za srednju školu.

Decembar

Kako piše na sajtu, od 1. decembra (do 30. decembra) ove godine krenule su prijave za treći predmet na maloj maturi, ali i još neke aktivnosti:

Izjašnjavanje učenika osmog razreda pisanim putem u školi ili elektronskim putem na portalu, portal - www.mojasrednjaskola.gov.rs, iz kojeg će predmeta, od pet ponuđenih, raditi treći test

Podnošenje dokumentacije za upis u školu pod povoljnijim uslovima učenika - pripadnika romske nacionalne manjine

Podnošenje dokumentacije za upis u školu pod povoljnijim uslovima polaznika koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje po programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (dalje u kalendaru: FOOO)

Januar

U periodu od 19. do 23. januara 2026. godine, obaviće se:

Provera tačnosti izjašnjenja učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na probnom završnom ispitu (elektronskim putem i neposredno u školi)

A 28. i 29. januara od 8 do 15 časova:

Prijem prigovora na izjašnjenje učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na probnom završnom ispitu i unošenje ispravki (neposredno u školi)

Februar

Ujutru do 8 sati 2. februara biće:

Objavljivanje izjašnjenja učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na probnom završnom ispitu (na zvaničnom sajtu MSŠ i neposredno u školi)

Mart

Od 12 do 14 sati 27. marta biće obavljen:

Probni završni ispit - matematika i probni završni ispit po programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

Od 9 do 11 sati srpski/maternji jezik, a treći test od 11.30 do 13.30 - 28. mart:

Probni završni ispit - srpski/maternji jezik i treći test

Od 30. marta do 2. aprila:

Analiza i sumiranje rezultata probnog završnog ispita u školi

U ponedeljak i utorak 30. marta i 31. marta:

Provera tačnosti izjašnjenja učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu (na zvaničnom sajtu MSŠ i neposredno u školi)

April

U sredu i četvrtak, 1. i 2. aprila od 8 do 15 sati:

Podnošenje zahteva za izmenu podataka o izjašnjenju učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu i unošenje ispravki (neposredno u školi)

Od srede do srede naredne nedelje, od 1. do 8. aprila, do 16 časova:

Elektronsko prijavljivanje kandidata za prijemni ispit na Portalu www.mojasrednjaskola.gov.rs (MSŠ), za autorizovane korisnike, roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika koji su evidentirani u centralnoj bazi Ministarstva i dobili su desetocifrenu šifru i za neuatorizovane korisnike, roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika koji nisu evidentirani u centralnoj bazi Ministarstva

Utorak i sreda, 7. i 8. april od 9 do 16 sati:

Prijavljivanje kandidata za prijemni ispit neposredno u matičnim osnovnim školama i neposredno u srednjim školama u kojima je organizovano polaganje prijemnih ispita

Utorak, 7. april od 8 sati:

Objavljivanje konačnog izjašnjenja učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu (na zvaničnom sajtu MSŠ i neposredno u školi)

Od utorka, od 21. aprila:

Početak rada zdravstvenih komisija (prijem dokumentacije)

Maj

Petak, subota i nedelja ,8, 9. i 10. maj od 9 do 12 sati, ukoliko broj prijavljenih kandidata to zahteva, drugi termin za polaganje je od 14 do 17 sati

Prijemni ispiti u umetničkim školama likovne oblasti

Subota, 9. maj, od 9 do 11 sati:

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke: srpski/maternji jezik

Nedelja, 10. maj od 9 do 11 sati:

strani jezik

Subota, 9. maj. od 12 do 14 sati:

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju

Subota, 9. maj od 15 do 17 sati:

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost

Nedelja, 10. maj, od 12 do 14 sati:

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju

Petak, subota i nedelja, 15, 16. i 17. maj, od 10 sati:

Prijemni ispiti u muzičkim školama

Petak, subota i nedelja, 15, 16. i 17. maj, od 10 sati.

Prijemni ispiti u baletskim školama

Subota, 16. maj od 9 do 11 sati:

Prijemni ispiti za odeljenja u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku - pismeni test

Nedelja, 17. maj od 10 sati:

usmeni ispit

Subota, 16. maj od 12 do 14 sati:

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (matematika) i prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku (matematika)

Subota, 16. maj od 15 do 17 sati:

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku (fizika)

Nedelja, 17. maj od 10 do 12 sati:

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku

Od ponedeljka do utorka naredne nedelje, od 11. do 19. maja:

Preliminarni rezultati prijemnog ispita (detaljna obaveštenja u srednjim školama koje sprovode prijemni ispit)

Od ponedeljka do utorka naredne nedelje, od 11. do 19. maja:

Podnošenje i rešavanje prigovora učenika na preliminarne rezultate prijemnog ispita (detaljna obaveštenja u srednjim školama koje sprovode prijemni ispit)

Od utorka do srede, od 12. do 20. maja:

Konačni rezultati prijemnih ispita

Jun

Subota, ponedeljak i utorak, 6, 8. i 9. jun, 8-16 sati:

Prijavljivanje učenika i podnošenje sportske dokumentacije u Sportskoj gimnaziji i sportskih odeljenja pri gimnazijama (neposredno u školi)

Subota i nedelja, 13. i 14. jun od 10 sati:

Provera jezičkih kompetencija za dvojezičnu nastavu u osnovnom obrazovanju

Subota i nedelja prijemni ispit za IBO odeljenja u gimnazijama:

13. jun, 10-11.30 - srpski jezik; 12-13.30 - engleski jezik

14. jun, 10-11.30 - matematika

Ponedeljak, 15. jun, 9-11 sati:

Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika i test za polaznike po programu FOOO

Utorak, 16. jun, 9-11 sati:

Završni ispit - test iz matematike

Sreda, 17. jun, 9-11 sati

Završni ispit - treći test

Ponedeljak-ponedeljak, od 15. do 22. juna:

Supervizija sprovođenja završnog ispita

Petak, 19. jun, do 8 sati:

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole i portalu MSŠ

Petak, 19. jun, 8-15 sati:

Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi)

Petak i subota, 19. jun, posle 16 sati, i 20. jun, do 8 sati:

Dostavljanje odgovora prvostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi)

Subota, 20. jun, 8-15 sati:

Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi - za drugostepenu komisiju

Subota, 20. jun, posle 16 sati:

Dostavljanje odgovora drugostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi)

Subota, 20. jun, od 10 sati:

Provera sklonosti za upis učenika u 7. razred za program osnovnog obrazovanja učenika obdarenih za matematiku

Ponedeljak, 22. jun, do 8 sati:

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

Ponedeljak, 22. jun, 8 do 15 sati:

Upis u muzičke i baletske škole

Utorak i sreda, od 23. juna u 8 sati do 24. juna u 15 sati:

Popunjavanje liste opredeljenja (želja) elektronskim putem

Utorak i sreda, 23. i 24. jun, 8-15 sati:

Popunjavanje i predaja liste opredeljenja (želja) u osnovnoj školi (neposredno u osnovnoj školi)

Četvrtak, 25. jun, od 8 sati:

Provera tačnosti liste opredeljenja (želja) od strane učenika u osnovnim školama (elektronskim putem i neposredno u školi)

Četvrtak, 25. jun, 8-15 sati:

Prijem prigovora učenika na izražena opredeljenja (želje) i unošenje ispravki (neposredno u školi)

Petak, 26. jun, do 8 sati

Objavljivanje konačne liste opredeljenja (želja) učenika, provera liste opredeljenja (želja) na zvaničnom sajtu

Ponedeljak, 29. jun, do 8 sati:

Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama

Ponedeljak-četvrtak, od 29. juna u 8 sati do 2. jula u 15 sati:

Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (prvi upisni krug)

Ponedeljak, 29. jun, do 8 sati:

Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

Ponedeljak, 29. jun, 8-15 sati:

Popunjavanje i predaja liste opredeljenja (želja) za drugi upisni krug (elektronskim putem/neposredno u školi

Utorak, 30. jun, do 24sata:

Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

Jul

Sreda i četvrtak, od 1. jula u 8 sati do 2. jula u 15 sati:

Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)

Sreda i četvrtak, 1. i 2. jul, 8-15 sati:

Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole

Sreda, 1. jul, do 8 sati:

Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga

Avgust

Ponedeljak, 17. avgust, 9-11 sati:

Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika i test za polaznike po programu FOOO (avgustovski rok)

Utorak, 18. avgust, 9-11 sati:

Završni ispit - test iz matematike

Sreda, 19. avgust, 9-11 sati:

Završni ispit - treći test

Ponedeljak-petak, od 17. do 21. avgusta:

Supervizija sprovođenja završnog ispita

Četvrtak, 20. avgust, do 8 sati:

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole

Četvrtak, 20. avgust, 12-16 sati:

Prijem i rešavanje prigovora učenika na rezultate završnog ispita i predaja molbi za upis (u okružnim upisnim komisijama)

Četvrtak, 20. avgust, do 20 sati:

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

Petak i subota, 21. i 22. avguist, 8-16 sati:

Preuzimanje odluka o upisu posle obavljenog završnog ispita (u okružnim komisijama

Subota, 22. avgust:

Unos odluka o upisu

Ponedeljak i utorak, 24. i 25. avgust:

Upis učenika u srednje škole - treći upisni krug, neposredno u školi, osim za upis u muzičke i baletske škole

Ponedeljak-četvrtak, od 24. do 27. avgusta, 8-15 sati:

Prijavljivanje i raspoređivanje, u školskim upravama, vanrednih učenika starijih od 17 godina za upis u srednju školu

