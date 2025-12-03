Spisak svih važnih datuma za osmake: Objavljen kalendar aktivnosti
Na sajtu "Moja srednja škola" objavljen je kalendar aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2025/26. godinu i upisa učenika u srednju školu za školsku 2026/27.
Takođe, učenici mogu da podnesu zahtev za izmenu podataka iz kojeg će predmeta raditi treći test 1. aprila, a konačna odluka mora biti doneta 7. aprila. Evo detaljnog spiska po mesecima vezanog za dokumentaciju za upisivanje đaka i polaganje prijemnih ispita i njihovih rezultata za srednju školu.
Decembar
Kako piše na sajtu, od 1. decembra (do 30. decembra) ove godine krenule su prijave za treći predmet na maloj maturi, ali i još neke aktivnosti:
Izjašnjavanje učenika osmog razreda pisanim putem u školi ili elektronskim putem na portalu, portal - www.mojasrednjaskola.gov.rs, iz kojeg će predmeta, od pet ponuđenih, raditi treći test
Podnošenje dokumentacije za upis u školu pod povoljnijim uslovima učenika - pripadnika romske nacionalne manjine
Podnošenje dokumentacije za upis u školu pod povoljnijim uslovima polaznika koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje po programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (dalje u kalendaru: FOOO)
Januar
U periodu od 19. do 23. januara 2026. godine, obaviće se:
Provera tačnosti izjašnjenja učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na probnom završnom ispitu (elektronskim putem i neposredno u školi)
A 28. i 29. januara od 8 do 15 časova:
Prijem prigovora na izjašnjenje učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na probnom završnom ispitu i unošenje ispravki (neposredno u školi)
Februar
Ujutru do 8 sati 2. februara biće:
Objavljivanje izjašnjenja učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na probnom završnom ispitu (na zvaničnom sajtu MSŠ i neposredno u školi)
Mart
Od 12 do 14 sati 27. marta biće obavljen:
Probni završni ispit - matematika i probni završni ispit po programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih
Od 9 do 11 sati srpski/maternji jezik, a treći test od 11.30 do 13.30 - 28. mart:
Probni završni ispit - srpski/maternji jezik i treći test
Od 30. marta do 2. aprila:
Analiza i sumiranje rezultata probnog završnog ispita u školi
U ponedeljak i utorak 30. marta i 31. marta:
Provera tačnosti izjašnjenja učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu (na zvaničnom sajtu MSŠ i neposredno u školi)
April
U sredu i četvrtak, 1. i 2. aprila od 8 do 15 sati:
Podnošenje zahteva za izmenu podataka o izjašnjenju učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu i unošenje ispravki (neposredno u školi)
Od srede do srede naredne nedelje, od 1. do 8. aprila, do 16 časova:
Elektronsko prijavljivanje kandidata za prijemni ispit na Portalu www.mojasrednjaskola.gov.rs (MSŠ), za autorizovane korisnike, roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika koji su evidentirani u centralnoj bazi Ministarstva i dobili su desetocifrenu šifru i za neuatorizovane korisnike, roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika koji nisu evidentirani u centralnoj bazi Ministarstva
Utorak i sreda, 7. i 8. april od 9 do 16 sati:
Prijavljivanje kandidata za prijemni ispit neposredno u matičnim osnovnim školama i neposredno u srednjim školama u kojima je organizovano polaganje prijemnih ispita
Utorak, 7. april od 8 sati:
Objavljivanje konačnog izjašnjenja učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu (na zvaničnom sajtu MSŠ i neposredno u školi)
Od utorka, od 21. aprila:
Početak rada zdravstvenih komisija (prijem dokumentacije)
Maj
Petak, subota i nedelja ,8, 9. i 10. maj od 9 do 12 sati, ukoliko broj prijavljenih kandidata to zahteva, drugi termin za polaganje je od 14 do 17 sati
Prijemni ispiti u umetničkim školama likovne oblasti
Subota, 9. maj, od 9 do 11 sati:
Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke: srpski/maternji jezik
Nedelja, 10. maj od 9 do 11 sati:
strani jezik
Subota, 9. maj. od 12 do 14 sati:
Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju
Subota, 9. maj od 15 do 17 sati:
Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost
Nedelja, 10. maj, od 12 do 14 sati:
Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju
Petak, subota i nedelja, 15, 16. i 17. maj, od 10 sati:
Prijemni ispiti u muzičkim školama
Petak, subota i nedelja, 15, 16. i 17. maj, od 10 sati.
Prijemni ispiti u baletskim školama
Subota, 16. maj od 9 do 11 sati:
Prijemni ispiti za odeljenja u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku - pismeni test
Nedelja, 17. maj od 10 sati:
usmeni ispit
Subota, 16. maj od 12 do 14 sati:
Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (matematika) i prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku (matematika)
Subota, 16. maj od 15 do 17 sati:
Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku (fizika)
Nedelja, 17. maj od 10 do 12 sati:
Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku
Od ponedeljka do utorka naredne nedelje, od 11. do 19. maja:
Preliminarni rezultati prijemnog ispita (detaljna obaveštenja u srednjim školama koje sprovode prijemni ispit)
Od ponedeljka do utorka naredne nedelje, od 11. do 19. maja:
Podnošenje i rešavanje prigovora učenika na preliminarne rezultate prijemnog ispita (detaljna obaveštenja u srednjim školama koje sprovode prijemni ispit)
Od utorka do srede, od 12. do 20. maja:
Konačni rezultati prijemnih ispita
Jun
Subota, ponedeljak i utorak, 6, 8. i 9. jun, 8-16 sati:
Prijavljivanje učenika i podnošenje sportske dokumentacije u Sportskoj gimnaziji i sportskih odeljenja pri gimnazijama (neposredno u školi)
Subota i nedelja, 13. i 14. jun od 10 sati:
Provera jezičkih kompetencija za dvojezičnu nastavu u osnovnom obrazovanju
Subota i nedelja prijemni ispit za IBO odeljenja u gimnazijama:
13. jun, 10-11.30 - srpski jezik; 12-13.30 - engleski jezik
14. jun, 10-11.30 - matematika
Ponedeljak, 15. jun, 9-11 sati:
Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika i test za polaznike po programu FOOO
Utorak, 16. jun, 9-11 sati:
Završni ispit - test iz matematike
Sreda, 17. jun, 9-11 sati
Završni ispit - treći test
Ponedeljak-ponedeljak, od 15. do 22. juna:
Supervizija sprovođenja završnog ispita
Petak, 19. jun, do 8 sati:
Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole i portalu MSŠ
Petak, 19. jun, 8-15 sati:
Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi)
Petak i subota, 19. jun, posle 16 sati, i 20. jun, do 8 sati:
Dostavljanje odgovora prvostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi)
Subota, 20. jun, 8-15 sati:
Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi - za drugostepenu komisiju
Subota, 20. jun, posle 16 sati:
Dostavljanje odgovora drugostepene komisije na prigovore učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi)
Subota, 20. jun, od 10 sati:
Provera sklonosti za upis učenika u 7. razred za program osnovnog obrazovanja učenika obdarenih za matematiku
Ponedeljak, 22. jun, do 8 sati:
Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
Ponedeljak, 22. jun, 8 do 15 sati:
Upis u muzičke i baletske škole
Utorak i sreda, od 23. juna u 8 sati do 24. juna u 15 sati:
Popunjavanje liste opredeljenja (želja) elektronskim putem
Utorak i sreda, 23. i 24. jun, 8-15 sati:
Popunjavanje i predaja liste opredeljenja (želja) u osnovnoj školi (neposredno u osnovnoj školi)
Četvrtak, 25. jun, od 8 sati:
Provera tačnosti liste opredeljenja (želja) od strane učenika u osnovnim školama (elektronskim putem i neposredno u školi)
Četvrtak, 25. jun, 8-15 sati:
Prijem prigovora učenika na izražena opredeljenja (želje) i unošenje ispravki (neposredno u školi)
Petak, 26. jun, do 8 sati
Objavljivanje konačne liste opredeljenja (želja) učenika, provera liste opredeljenja (želja) na zvaničnom sajtu
Ponedeljak, 29. jun, do 8 sati:
Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama
Ponedeljak-četvrtak, od 29. juna u 8 sati do 2. jula u 15 sati:
Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (prvi upisni krug)
Ponedeljak, 29. jun, do 8 sati:
Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
Ponedeljak, 29. jun, 8-15 sati:
Popunjavanje i predaja liste opredeljenja (želja) za drugi upisni krug (elektronskim putem/neposredno u školi
Utorak, 30. jun, do 24sata:
Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
Jul
Sreda i četvrtak, od 1. jula u 8 sati do 2. jula u 15 sati:
Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)
Sreda i četvrtak, 1. i 2. jul, 8-15 sati:
Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole
Sreda, 1. jul, do 8 sati:
Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga
Avgust
Ponedeljak, 17. avgust, 9-11 sati:
Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika i test za polaznike po programu FOOO (avgustovski rok)
Utorak, 18. avgust, 9-11 sati:
Završni ispit - test iz matematike
Sreda, 19. avgust, 9-11 sati:
Završni ispit - treći test
Ponedeljak-petak, od 17. do 21. avgusta:
Supervizija sprovođenja završnog ispita
Četvrtak, 20. avgust, do 8 sati:
Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole
Četvrtak, 20. avgust, 12-16 sati:
Prijem i rešavanje prigovora učenika na rezultate završnog ispita i predaja molbi za upis (u okružnim upisnim komisijama)
Četvrtak, 20. avgust, do 20 sati:
Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
Petak i subota, 21. i 22. avguist, 8-16 sati:
Preuzimanje odluka o upisu posle obavljenog završnog ispita (u okružnim komisijama
Subota, 22. avgust:
Unos odluka o upisu
Ponedeljak i utorak, 24. i 25. avgust:
Upis učenika u srednje škole - treći upisni krug, neposredno u školi, osim za upis u muzičke i baletske škole
Ponedeljak-četvrtak, od 24. do 27. avgusta, 8-15 sati:
Prijavljivanje i raspoređivanje, u školskim upravama, vanrednih učenika starijih od 17 godina za upis u srednju školu
