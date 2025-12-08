Slušaj vest

Nakon petomesečnog prekida vatre, Tajland je danas izvršio vazdušne udare na teritoriju Kambodže, što je unelo dozu straha Srbima koji u ovo doba godine posećuju egzotične destinacije. Poslednjih godina popularnost Tajlanda porasla je među turistima iz Srbije, koji najčešće odlaze u Bangkok, a turističke agencije već su iznele svoje ponude i za narednu godinu.

Direktor JUTE Aleksandar Seničić rekao je da trenutno na Tajlandu nema puno srpskih turista.

Aleksandar Seničić o srpskim turistima na Tajlandu Foto: Kurir Televizija

Savetuje se turistima da se jave našoj ambasadi na Tajlandu

- Na Tajlandu trenutno ima stotinak ljudi iz Srbije, što nije veliki broj. Oni najčešće odlaze u Bangkok, koji je bezbedan, tako da smatram da neće biti problema i da naši putnici nisu u opasnosti - ističe Seničić za Informer.

Naš sagovornik govori da putnici koji se trenutno nalaze na Tajlandu, uprkos tome što su trenutno na bezbednom, treba da kontaktiraju ambasadu.

- Turistima koji se trenutno nalaze na Tajlandu savetuje se da kontaktiraju ambasadu, informišu se o trenutnoj situaciji i obaveste ih o svom boravku, kako bi oni imali podatke o tome koliko se državljana Srbije nalazi tu. Ukoliko dođe do većih sukoba između Tajlanda i Kambodže, a bezbednost turista bude ugrožena, ambasada će preduzeti sve potrebne korake - rekao je Seničić, pa dodao:

- Ambasada bi državljane Srbije najpre prilima u svoje prostorije, gde bi bili bezbedni, a zatim i organizovali evakuaciju.

Šta ako dođe do većeg sukoba?

Ako ipak dođe do većeg sukoba i turisti budu primorani da skrate boravak na Tajlandu, agencije će sa lokalnim partnerima rešiti sve probleme, napominje Seničić.

Podsetimo, Tajland i Kambodža međusobno se optužuju za kršenje primirja kojem su posredovale Sjedinjene Američke Države. Naime, ovde se radi o graničnom sporu dugom više od pola veka, još iz kolonijalnog perioda, kada je Francuska, koja je vladala Kambodžom do 1953. godine, odredila granice između dve zemlje.

Kraljevska vojska Tajlanda saopštila je jutros da je pokrenula vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom, nakon sukoba sa tom zemljom u kojem je bilo ubijenih i ranjenih.

