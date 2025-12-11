Slušaj vest

Skoro 18 meseci je nepoznata sudbina farmaceuta Milana Đorđevića (42) iz Niša koji je neobjašnjivo nestao 10. juna 2024. godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini.

Milan je toga dana u podne došao službenim automobilom marke "škoda" do parkinga ispred planinarskog doma u ovim izletištu i otišao u nepoznatom pravcu.

U zaključanom automobilu, pronađena su njegova oba mobilna telefona, novčanik sa dokumentima i laptop računar. Nakon opsežne pretrage planine i višemesečnog apelovanja preko medija, nije otkriven nijedan trag koji bi rasvetlio njegovu sudbinu.

Marica Đorđević, majka nestalog farmaceuta Milana Đorđevića ne gubi nadu da će dobiti vest da je njen sin živ.

- Budim se sa istom nadom svakog dana. A šta ću drugo? Čekam da mi se javi. Ali nikako da se javi. Da li ne sme, da li ne može... Ne znam više ni šta da mislim. Novih informacija iz istrage nema. Pitala sam policiju ima li nekih dojava. Kažu, kao i ranije, nema ništa novo . Bilo je nekih dojava, ali to nešto što ima - nije to. Nema ništa novo, da ima nečeg novog, pozvali bi me - ispričala je neutešna majka ranije.

Skoro 18 meseci je nepoznata sudbina farmaceuta Milana Đorđevića Foto: Printscreen/Facebook

Ko je izbrisao poruke?

Porodica je mnogo očekivala od veštačenja Milanovih telefona. Ali iz policije je stigao odgovor: "nema listinga, nema baznih stanica, ništa sumnjivo."

- To ne verujem. Neka pričaju šta hoće. Zašto je u njegovom telefonu brisano po pola meseca? Pet meseci su telefoni i laptop bili u policiji. Ja njima verujem, ali mi je sumnjivo da nema ništa – kaže Marica.

Porodica je uspela da otključa jedan od njegovih telefona kad je vraćen, ali su unutra zatekli izbrisane poruke, pozive od po čak mesec dana!

- Ne mogu nikog da nabeđujem, ali ne mogu da verujem da stručnjaci ništa nisu našli.

Odgvora gde je Milan - nema

Ona je dodala da su u mislima bezbroj puta preispitali svaki mogući i nemogući scenario Milanovog nestanka ali da odgovora gde je njen sin - nema.

- Tražimo, ali ništa se ne zna. Neko kaže, zašto niste uzeli privatnog detektiva... Ali gde da ga pošaljemo da ide kada ništa ne znamo? Ne postoji nikakav trag. Da ima nešto policija bi reagovala. Ali nema ništa za šta mogu da se uhvate - kaže majka nestalog farmaceuta.

Marica apeluje na sve ljude koji su možda negde videli Milana ili imaju bilo kakvo saznanje da se jave.

- Apel svima neka se jave ako znaju nešto, ako su čuli nešto, ako su ga videli negde. Pošto je bilo leto, dosta ljudi je bilo u Crnoj Gori. Tamo ima dosta manastira, možda su ga negde videli. Pričam napamet, jer ne znam više šta da kažem. Ako postoji bilo kakav trag da je negde bio, bilo šta, neka jave - kaže Marica.

"Monah se ljutio"

Majka nestalog farmaceuta iz Niša rekla je za "Blic" i da joj mesecima u mislima odzvanja jedna rečenica koju je izgovorila monahinja iz manastira, kada su članovi porodice sa policijom tragajući za Milanom došli do Vete.

- Do manastira Veta se može stići i šumskim putem kroz Suvu planinu. Tuda može da se prođe jedino terenskim vozilima, kvadovima ili pešice. Moj mlađi sin i kum su dva puta bili tim putem do manastira Veta. Prvi put su došli sa policijom i žandarmerijom, sa tri psa tragača. Monah se mnogo ljutio toga dana kada ih je video. Isprva je bio baš ljut, posle se smirio. Ali još mi u mislima odzvanja rečenica koju je jedna monahinja tada rekla Milanovom mlađem bratu. Uhvatila ga je za ruku i izgovorila: "Ne traži brata sada, javiće ti se kada on hoće". Ne da mi mira ta monahinja, zašto je skrenula pažnju mom sinu? Što bi to monahinja rekla mom sinu? Neprestano mislim o tome - rekla je Marica za "Blic".

Porodica nestalog Nišlije obratila se Srpskoj pravoslavnoj crkvi ali su, kako je Marica ranije više puta izjavila, dobili zvaničan odgovor da je proverom ustanovljeno da se Milan ne nalazi ni u jednom manastiru u Srbiji i inostranstvu.

Toga dana nestali farmaceut se, poslovno obučen, u ponedeljak u podne, službenim automobilom marke "škoda" dovezao na parking ispred planinarskog doma na Bojaninim vodama, izašao iz vozila i - nestao u nepoznatom pravcu. Višednevna potraga Suve planine u kojoj je učestvovalo nekoliko stotina ljudi - policajaca, pripadnika Žandarmerije, Gorske službe spasavanja, planinara, rođaka i prijatelja nije urodila plodom.

Pas tragač reagovao na tri mesta

Marica je ranije ispričala da, budući da nema nikakvih tragova nestanka, sumnja da je njen sin protiv svoje volje negde odveden.

- Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Seo je iz kola u kola i - doviđenja - ispričala je ranije Marica za "Blic".

Majka nestalog farmaceuta je ranije navela da ni za jednu teoriju o Milanovom nestanku ne postoje dokazi, niti je u dosadašnjoj istrazi pronađen bilo kakav trag koji bi rešio misteriju njegovog nestanka. Ni analiza Milanovih telefona nije otkrila nikakav trag kom pravcu bi trebalo da se usmeri istraga.

Hronologija nestanka

Milan je nestao 10. juna 2024.godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini nadomak Niša. Toga dana je došao kod majke u 8.10 časova i sa njom popio kafu. Poslao nekoliko mejlova i krenuo na posao. U njegovom ponašanju nije bilo ničeg čudnog, majci je na vratima rekao: "Idem, Maro, da radim".

Ušao je u automobil na parkingu kod tržnog centra "Zona II" gde je obavio telefonski razgovor pa otišao u UKC Niš na zakazani sastanak sa jednom doktorkom. Na sastanak je stigao u 10.30 časova, umesto u 11 kako je bilo dogovoreno.

Oko 11 časova je izašao iz UKC Niš nakon čega je u 11.30 časova bio u Jelašnici. Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni.

U 11.45 časova poslao je supruzi poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić. I od tada od njega više nema ni traga ni glasa.

Budući da sa posla nije došao kući, porodica je počela da ga traži. Uz pomoć pametnog sata koji je bio povezan sa njegovim telefonom, službeni automobil marke "škoda" nestalog farmaceuta iz Niša pronađen je na parkingu ispred Planinarskog doma, 19 kilometara od Niša.

U njemu su nađena oba mobilna telefona, laptop računar i novčanik dok je pasoš pronađen kod kuće. Uz pomoć žandarmerije, planinara, Gorske službe spasavanja i prijatelja pretražena je cela Suva planina, ali do danas nije nađen nijedan trag koji bi ukazao kako je Milan nestao.

Crvena zemlja

Kako je ranije ispričala Marica Đorđević, Milanova majka, na gumama njegovog automobila pronađena je crvena zemlja, pa se pretpostavlja da je od Planinarskog doma kolima otišao do obližnje, nekoliko stotina metara udaljene, osmatračnice, odakle i vratio se ponovo na parking. Ali zašto - ne zna se.

Jezivi tragovi na Suvoj planini

Portal Srbija Danas je pre tri nedelje poslao svoju novinarsku ekipu na Suvu planinu, na izletište Bojanine vode, kako bismo uživo istražili mesto na kojem je farmaceut iz Niša, Milan Đorđević, nestao bez traga. Iako smo do tada proučili sve dostupne informacije, ništa nas nije moglo pripremiti za atmosferu koja nas je dočekala na vrhu planine.

Planinarski dom kraj kojeg je Milan parkirao svoj automobil a potom nestao bez traga, delovao je potpuno sablasno. Pust, mračan, okružen gustom maglom i kišom koja je neumorno padala, izgledao je kao scena iz psihološkog trilera. Taj prizor, u kombinaciji sa potpunom tišinom planine, odmah nam je nametnuo pitanje koje niko ne može da zaobiđe: šta je Milan ovde radio sam, bez ikakve opreme, usred radnog dana?

Naša ekipa je detaljno fotografisala i snimila svaki deo ovog nepristupačnog terena: prilazne puteve, staze koje vode ka vrhu, okolnu šumu i tačku na kojoj je Milan parkirao automobil. Vozilo je, prema zvaničnim informacijama, pronađeno uredno zaključano ispred planinarskog doma, a oba njegova telefona - i privatni i službeni - ostala su unutra, što dodatno pojačava misteriju oko njegovog kretanja.

Dok smo obilazili maglovite staze, nismo mogli da ne pomislimo na njegovu porodicu. Njegovi roditelji mesecima tragaju za sinom i mole sve ljude koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave. Majka je kroz suze nedavno poručila: "Ako je živ, neka nam samo javi da je dobro." Te reči su nam odzvanjale dok smo istraživali svaki kutak.

Na terenu nismo pronašli ništa, ni tragove kretanja, ni lične predmete, ni išta što bi ukazalo na potencijalni pravac u kojem je Milan otišao.

Slučaj nestanka Milana Đorđevića ostaje jedan od najzagonetnijih u poslednjih godina, a Suva planina je možda jedino mesto koje još uvek krije odgovore. Planina i dalje ćuti, a misterija se produbljuje iz dana u dan.

Sablasan prizor kod planinarskog doma "Studenac"

Kada je naša ekipa stigla do planinarskog doma, prvo što im je privuklo pažnju bila je stara osmatračnica koja se nadvija nad liticom odmah pored objekta.

Stajali smo tamo nekoliko minuta, slušajući samo vetar i kišu, bez ijednog drugog zvuka, pokušavajući da shvatimo da li je moguće da je Milan nekako završio na toj strani planine. Prizor je bio sablasan - istakao je jedan od novinara portala Srbija Danas i dodao:

- Dok smo stajali tamo, setili smo se reči Milanove majke. Ona je za medije ispričala da je baš na ovoj osmatračnici pas spasilaca jednom prilikom nanjušio trag, ali da se taj trag naglo prekidao, kao da je Milan u jednom trenutku bio tu, a u sledećem potpuno nestao. Ta informacija, u kombinaciji sa pogledom u provaliju, dodatno je pojačala nelagodu koju smo osećali. Planinarski dom pored osmatračnice delovao je još jezivije. Iako su vrata bila zaključana, kroz prozore se videlo da je unutra sve prepuno prašine, kao da tu niko nije ni boravio ni prespavao mesecima. Nema tragova života, ni opreme, ni garderobe, ni hrane, ni bilo čega što bi ukazalo da je neko tu bio tog dana kada je Milan nestao - istakao je novinar ekipe našeg portala koja se uputila na Suvu planinu.

Taj ceo prizor - pust dom, osmatračnica, provalija koja guta svetlost, i potpuna tišina, ostavio je dubok trag na svima nama. A u glavi nam je odzvanjalo samo pitanje koje smo postavili još na početku teksta: šta je nestali Milan ovde radio i tražio sam, bez ikakve opreme, usred radnog dana?

Sve što smo videli na Suvoj planini, sve priče koje smo čuli i svaki detalj iz istrage vode ka istom mestu, a to je potpuna praznina. Kao da je Milan Đorđević na ovom mestu jednostavno ispario, bez traga, bez dokaza, bez odgovora. Ni teren, ni psi tragači, ni svedoci, ni meseci uporne potrage nisu uspeli da rasvetle poslednje korake farmaceuta iz Niša.

Porodica i dalje čeka i ne gubi nadu, i dalje se traga za Milanom, a misterija postaje sve dublja. Dok se istina ne pojavi, Suva planina ostaje jedini svedok onoga što se 10. juna zaista dogodilo.

Kurir/ Srbija Danas/ Blic