Iako, prema saznanjima Kurira, Srbija nema ugovor sa bankom sperme u Danskoj iz koje je potekao DNK koji izaziva rak niti je taj materijal ikada dospeo u našu zemlju, ova situacija otvorila je pitanje koliko je sistem doniranja i kontrole bezbedan i kakve posledice ovakve vesti imaju na žene koje prolaze kroz postupke vantelesne oplodnje.

Ginekolog dr Vanja Milošević ističe za Kurir da se ovakve situacije, ma gde da se dese, nužno odraze i na poverenje pacijentkinja u celokupan sistem.

- Kod uvoza reproduktivnih ćelija, ovde u konkretnom slučaju semene tačnosti ili sperme, može da se desi da se, uprkos svim ispitivanjima - serološkim, hromozomskim, genetskim, provuče mogućnost greške - rekao je dr Milošević i dodao:

- Uvek se setim ove rečenice: "Sve što nam je dostupno, nije nam i od koristi". Nažalost, ovo će, siguran sam da ima ozbiljnih reperkusija na ono što mi radimo i može da pojača nepoverenje u struku i sve te postupke koje medicina na kraju izvodi da bi pomogla ženama.

Naglašava da će ova situacija posebno opteretiti žene koje su trenutno trudne ili planiraju postupak.

- Uprkos svim tim testovima koji su izvedeni, nažalost možda se potkrade greška, s tim da je ova greška toliko teška da osim posledica po plod, mislim da će mnogo veće biti problem i psihički tih žena koje su u ovom trenutku trudne, a koje će stalno insistirati na tome da se ta trudnoća ispita do kraja uz sve savremene testove. Uvek postoji mogućnost da se nešto provuče i ono što će verovatno dodatno učiniti da naše žene imaju dodatno nepoverenje prema ovom gorućem problemu će sigurno biti naglašeno - zaključio je dr Milošević.

Podsetimo, donor sperme koji je nesvesno nosio genetsku mutaciju koja drastično povećava rizik od malignih oboljenja postao je biološki otac najmanje 197 dece širom Evrope, pokazala je velika istraga 14 javnih servisa.

Sperma ovog muškarca korišćena je u 67 klinika za vantelesnu oplodnju u 14 država. Na mapi koju je objavio BBC vidi se da je sperma poslata i u Mađarsku i Srbiju, bez ikakvih konkretnih podataka.

Prema saznanjima Kurira naša zemlja nema operativni ugovor sa European Sperm Bank.

- Potpisan je bio samo predugovor i tu se stalo. Nijedan uzorak semena nije uvezen, niti ušao u zemlju iz Euporean Sperm Bank iz Danske - naveo je izvor Kurira.

Prema našim saznanjima, ne postoje zvanična obaveštenja o malignitetu kod dece iz donacija semena koja su do sada rođena.