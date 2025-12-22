Slušaj vest

Nikolina Bogatinović (15) pobedile je pre osam godina leukemiju. Nažalost, u oktobru mesecu bolest se vratila, a devojčica se nalazi u bolnici sa majkom koja se porodila pre nekoliko meseci.

Ovoj hrabroj devojčici potrebna je transplantacija, zato su prijatelji pokrenuli apel na društvenim mrežama.

- Nina ima 15 godina, Nina se leči od leukemije, drugi put. Pre osam godina, Nina je pobedila leukemiju. Nakon četiri godine lečenja, konačno su se vratili normalnom i srećnom životu. Sve dok se u oktobru ove godine nije sve vratilo. Ovog puta u mnogo težem obliku - navodi se u opisu video-snimka koji se deli na društvenim mrežama.

Nina trenutno leži u Tiršovoj suočavajući se sa novim komplikacijama svakog dana. S njom je majka koja se pre samo 4 meseca porodila.

- Mislili smo da je najteža bitka iza nje. Da je detinjstvo ponovo njeno. Ali život joj je ponovo postavio isto pitanje. I opet je morala da bude hrabra – iako to nijedno dete ne bi smelo da bude. Danas Nina opet vodi borbu. Ne zato što želi, već zato što mora. Novca još uvek nema ni približno dovoljno, a Nini je transplantacija prekopotrebna. Vama možda još jedna u nizu, ali njenoj porodici jedina i najbitnija - dodaje se.

Kako možete pomoći Nikolini: Pošalji SMS sa brojem 1898 na 3030 Uplatom na dinarski račun: 160-6000002376073-69 Uplatom na devizni račun: 160-6000002377797-38 IBAN: RS35160600000237779738 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Nikolini se bolest vratila Foto: Budi Human

Kako se navodi na sajtu Fondacije Budi human, Nikolini se u oktobru ove godine javio recidiv, BCR/ABL pozitivna forma sa promenama u kariotipu. Započeto je ponovno lečenje nakon čega se javila teška febrilna neutropenija a radiološki nalaz ukazao je na invazivnu gljivičnu infekciju pluća i mozga (angiopulmonalna aspergiloza). Uvedena je kompletna antifungalna terapija uz visoke doze kortikosteroida nakon čega je došlo do stabilizacije Nikolininog zdravstvenog stanja.

HLA tipizacija ukazala je na to da je Nikolinin mlađi brat podudaran donor što pruža mogućnost za transplantaciju koštane srži. Da bi Nikolina što pre otišla na lečenje u inostranstvo neophodna je pomoć u vidu donacija od strane svih ljudi dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu.

Sredstva su potrebna za nastavak lečenja u inostranstvu, specijalističke i kontrolne preglede, laboratorijske analize, terapije, transplantaciju koštane srži, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.