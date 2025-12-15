Slušaj vest

Uprkos tome što se svake zime beleži sve veći broj povreda izazvanih petardama, u Srbiji se pojavio novi, posebno zabrinjavajući trend! Deca ne samo da nabavljaju zabranjena pirotehnička sredstva već su, kao pravi preduzetnici, počela da ih reklamiraju na društvenim mrežama, pakuju u personalizovane kutije i - prodaju svojim vršnjacima!

Na Tiktoku su se u prethodnom periodu, na više naloga, pojavili snimci dece koja za sve zainteresovane prave posebne pakete pirotehnike i prodaju ih i za po nekoliko hiljada dinara.

Jedan dečak, koji potpuno otvoreno snima svoj "posao", detaljno objašnjava šta kupac dobija za 3.000 dinara.

- Za 3.000 dinara dobiješ eksploziv jedan i eksploziv dva. Onda dobiješ kutiju "pirata", 10 komada "buldoga", 10 komanda "mini-buma" i jedan "vulkan". Dobiješ jedan "boš", dve "supernove", tri "dum buma", sedam "silvera", dva "leptira". Dobiješ jedan "rafal" i sedam "crnih udovica" i gratis dobijaš jedan "buldog", "mini-bum" i jedan "silver" - priča on poput pravog influensera dok kutiju puni pirotehnikom.

Ono što posebno zabrinjava jeste da ovaj dečak očigledno raspolaže velikim količinama pirotehničkih sredstava. Uz to, kao iskusan tiktoker, nudi i poklon-paket za "srećnog dobitnika" koji ga taguje i zaprati.

Deca raspolažu velikim količinama pirotehničkih sredstava Foto: AP/Ilustracija

Opasan trend se ubrzano širi među najmlađima

Ovaj nalog nije usamljen. Još jedan dečak na Tiktoku pravi gotovo iste pakete, doduše s manjim izborom, što pokazuje da se trend ubrzano širi medu najmlađima.

U prodavnicama koje imaju dozvolu za prodaju pirotehnike kažu da deci nikada ne prodaju, ali dodaju da mališani nalaze načine da do nje dođu.

- Svakog dana nam dolaze deca od devet-deset godina. Odbijemo ih, ali odmah potom uđe odrasla osoba koji traži isto. Jasno je da su ga zamolili da kupi umesto njih - kaže vlasnik jedne prodavnice.

On smatra da deca u ovome vide priliku za zaradu, dok su kupci opet - deca.

- Uštede novac od roditelja i troše ga na ovo. Ne znam kako mala deca dolaze do tolikih količina. Možda im kupuju roditelji, možda neko od starijih pomaž - kaže on i dodaje da veruje da se predaja paketa vrši lično, dok su video-snimci tu samo da privuku nove "mušterije".

1/4 Vidi galeriju Tinejdžer u garaži u Zagrebu držao petarde Foto: PU Zagreb

Najjače među ovim petardama su "buldog" i "crna udovica", ali naš sagovornik upozorava da svaka može biti opasna ako se ne koristi pravilno.

Najčešće povrede od petardi - Opekotine

- Povrede šaka i prstiju (uključujući amputacije)

- Oštećenje vida

- Oštećenje sluha

- Povrede lica i glave



Advokat Tamara Radojčić objašnjava za Kurir da prodaja i nabavka pirotehničkih sredstava podleže strogoj regulativi i da može da se obavlja isključivo pod uslovima koje propisuje Zakon o prometu eksplozivnih materija.

Kažnjivo delovanje

Advokat Tamara Radojčić o kaznama za zloupotrebu pirotehnike Foto: Privatna Arhiva

- Eksplozivne materije mogu prodavati samo organizacije koje dobiju odobrenje nadležnog organa. Maloletnici nikako ne mogu dobiti odobrenje. Za nabavku bez dozvole predviđena je kazna od 10.000 do 50.000 dinara - kaže ona.

Za maloletnike od 14 do 16 godina moguće su isključivo vaspitne mere, dok se starijim maloletnicima mogu izreći vaspitne mera, kazneni poeni ili kazna. U pitanju su ukor, posebne obaveze ili mere pojačanog nadzora. Deca mlađa od 14 godina podležu nadzoru centra za socijalni rad.

BROJKE 44 osobe su povređene u periodu od 1. decembra 2024. do 7. januara 2025. zbog petardi i pirotehnike

24 povređenih su bila deca mlađa od 14 godina

13 maloletnika su u tom periodu zadobila teške povrede



Radojčićeva upozorava da ovaj trend pokazuje koliko je važno da roditelji prate aktivnosti svoje dece.

- Roditelji moraju da sprovode određeni vid kontrole, da proveravaju sadržaje koje deca prate i objavljuju, kao i da učine sve što mogu da spreče upotrebu i kupovinu pirotehnike. Nečinjenje toga svake godine dovodi do velikog broja povreda - upozorava ona.

Zakon o javnom redu i miru, inače, propisuje i da će se onaj "ko paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana" kazniti novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova.