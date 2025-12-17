Slušaj vest

Udruženje novinara Srbije (UNS) dodelilo je Godišnje nagrade, a jedna od njih pripala je i novinarki Kurira Jeleni S. Spasić.

Kako je saopšteno, nagrada "Laza Kostić" u kategoriji "Reportaža" dobila je novinarka Kurira Jelena S. Spasić za seriju reportaža iz sela Prebilovci, koje je za vreme Drugog svetskog rata doživelo tešku tragediju.

- Kroz svedočenja potomaka stradalih, autorka osvetljava lične priče o gubitku, istovremeno podsećajući na dobrotu i humanost, koje prevazilaze veru, naciju ili ideologiju. Posebno značajno je to što jedan od tekstova ima iprvu izjavu koju su dali potomci učiteljice Stane Arnaut, pružajući jedinstven uvid u lične priče i sećanja koja do sada nisu dokumentovana - naveo je žiri u obrazloženju.

Što se ostalih dobitnika tiče, novinar, analitičar i publicista Branislav Gulan i novinar i predsednik ANEM-a Veran Matić ovogodišnji su dobitnici Nagrade UNS za životno delo.

Nagrada za najbolji godišnji uređivački koncept "Dimitrije Davidović" pripala je urednici redakcije Aktuelnosti na Radio-televiziji Srbije (RTS) Jeleni Božović.

Specijalnu nagradu za doprinos istoriji novinarstva i publicistička dela "Žika M. Jovanović“ dobio je novinar Bojan Cvejić za publikaciju "Kodeksi novinara Srbije od 1965. do 2025. godine“, dok je Zlatna povelja UNS-a pripala bivšem predsedniku Izvršnog odbora UNS-a Slobodanu Radičeviću.

Novinar Bete Velimir Perović dobitnik je nagrade "Laza Kostić" u kategoriji "Vest i izveštaj", dok je nagradu "Laza Kostić" za karikaturu dobio novinar portala Kosovo onlajn Vladislav Filipović, za karikaturu "Mapa".

Nagradu za fotografiju, koja od ove godine nosi ime "Jaroslav Pap", dobio je Nenad Mihajlović za fotografiju sa obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, koja je objavljena u onlajn izdanju Gardijana.

Ove godine nije dodeljena nagrada "Bogdan Tirnanić" za komentar ili kolumnu. Žiri je u obrazloženju naveo da, "iako su poslati predlozi kvalitetni, nijedan od njih ne nosi težinu koju zavređuje ime novinara kakav je bio Bogdan Tirnanić".

Članovi žirija koji su odlučivali o nagradama bili su Olivera Milošević (predsednica žirija), Zoran Marković, Gordana Eror, Nemanja Milošević i Sonja Ivković.