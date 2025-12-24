Slušaj vest

Kako je za Kurir otkrio sin Ratka Mladića, Darko, srpski general nalazi se u teškom zdravstvenom stanju, spisak tegoba je jako veliki i one se samo komplikuju time što je on već godinu i po dana vezan za krevet. Nisu uspeli da ga rehabilituju i postave na noge nazad od aprila 2024. godine nakon što je pao u komu.

Iako je osuđen u Hagu za navodne ratne zločine, kakav je čovek Ratko Mladić svedoči i priča njegovog sina Darka, koji se prisetio kako je srpski general u jeku rata u BiH spasao život jednoj muslimanskoj devojčici iz Goražda!

Devojčici je u kritičnom trenutku puklo slepo crevo, nisu mogli da joj pomognu. General Mladić lično je svoj helikopter dao. Helikopter bivšeg komandanta VRS sleteo je za vreme rata na stadion u Goraždu uzeo tu devojčicu i odvezao u vojnu bolnicu na Sokolcu.

Hitno joj je bila potrebna evakuacija u drugu zdravstvenu ustanovu na srpskoj strani.

- Devojčica je tamo operisana i lekari su joj spasili život. Dugo se oporavljala jer je operacija bila komplikovana. Kada je devojčicu trebalo da vrate kući, na prvoj razmeni su otvorili vatru! Pokušali su da ubiju i to dete i oficira koji je došao da je dovede svojoj porodici - ispričao je u studiju Rubikon podkasta sin generala Ratka Mladića.

Sin haškog osuđenika i bivšeg komandanta VRS Ratka Mladića, Darko Mladić, o ovome je pričao i za Kurir televiziju kada je izneo tvrdnju da je njegov otac spasao život devojčici islamske veroispovesti iz Goražda.

Informacija je, kako je tada ispričao, brzo došla do njegovog oca koji je odmah ponudio svoj helikopter.

- Niko nije tražio to od njega, ideja je bila da se spase medicinskim vozilom. On je prebacio helikopter u vojnu bolnicu na Sokolcu, gde je ona operisana i oporavljena. Posle je neko vreme provela u Glavnom štabu gde je ugovorena primopredaja na liniji dodira, gde su na prvoj primopredaji muslimanske snage pokušali da ih ubiju, oficira i nju, nekom nije odgovaralo da smo mi izlečili to dete - otkrio je detalje Ratkov sin.

Podsetimo, bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić 8. juna 2021. osuđen je pravosnažno na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovečnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja tokom rata u BiH 1992-1995.

Žalbeno veće Haškog tribunala potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Mladić proglašen krivim po deset tačaka optužnice – za učešće u genocidu u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju stanovništva, prisilno premeštanje stanovništva, terorisanje stanovništva, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca.

Žalbeno veće nije usvojilo žalbu Tužilaštva da Mladić bude proglašen krivim za genocid u šest opština u BiH – Sanski Most, Vlasenica, Foča, Kotor Varoš, Ključ i Prijedor – za šta je prvostepenom presudom bio oslobođen.

Rusija je nedavno pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija otvorila pitanje humanitarnog tretmana generala Ratka Mladića, uz zahtev da se on ili preda Srbiji na dalje izdržavanje kazne ili prevremeno oslobodi zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja.

Na ovu temu je u jutarnjem programu Kurir televizije govorio je Darko Mladić.

- Pored ruske delegacije i naša delegacija je imala isti zahtev, iz istih razloga, skrenuli su pažnju na ozbiljno zdravstveno stanje. Spisak tegoba je jako veliki i one se samo komplikuju time što je on već godinu i po dana vezan za krevet. Nisu uspeli da ga rehabilituju i postave na noge nazad od arila 2024. godine nakon što je pao u komu. On ima problema sa srcem, bubrezima, moždanim udarima i šećerom, sve komplikacije koje su vezane za to. Ja ne znam da li bi neko zdrav da legne u krevet na godinu i po dana bio i dalje živ, a ne čovek od 83 godine.

"Ne može da bude u tim uslovima"

On dodaje da je izvršeno 4 skeniranja za ovih 11 godina:

- Prvo nismo ni dobijali rezultate. Nismo dobili obrazloženje zašto mu sada ne rade skeniranje. Usmeno je našem doktoru u razgovoru sa lekarom koji je tamo bio dežuran, dobila je odgovor šta će njemu to. Ležaran i neprofesionalan stav, kao zašto da se muče oko njega? Dublji razlog je i to što kada bi sada uradili skener videlo bi se do kojih su razmera oštećenja na njegovom mozgu napredovala i svakome bi bilo jasno da taj čovek već dugo ne može da bude u tim uslovima.

Mladić ističe i da veruje da neko vrši pritisak na medicinsko osoblje u Hagu da politički daje izveštaje umesto da se profesionalno ponašaju i gledaju pacijente kao pacijente.

- Iza svega mislim da stoji politički zadatak, a ne zadatak svakog lekara da brinu o svakom pacijentu bez obzira na boju kože ili političko opredeljenje.

"Ovo je prikriveno izvršenje smrtne kazne"

On dalje objašnjava da je puštanje zatvorenika par dana pred smrt od strane Haga prikriveno izvršenje smrtne kazne.

- Kao neko ko je sve vreme bio tamo ja se čudim kako je on uopšte živ. Ta njihova politika da puštaju ljude da umru u svojim matičnim zemljama a ne kod njih je dublji problem nego politički aspekt. U slučaju generala Pavkovića vidimo da je sudija vodila računa vrlo detaljno da se uveri da će on vrlo brzo umreti nakon što ga ona pusti, da ne bi ne daj Bože bio živ u Srbiji. Da ga je pustila godinu dana ranije i da je on bio u uslovima koji su mogući u Srbiji, a nisu mogući ni u jednom zatvorskom tretmanu ni da postoji najbolja volja, sigurna sam da bi general Pavković sada bio živ i među nama - kaže Mladić.

Mladić ističe i da je Hag već puštao zatvorenike sa daleko manje ozbiljnim simptomima na lečenje:

Nije samo pitanje skidanja odgovornosti sa njih, oni na ovaj način izvršavaju smrtnu kaznu nad tim ljudima jer im onemogućavaju adekvatno lečenje. Kada je zatvorenik u nekoj situaciji gde je ugrožen život, mislim da je to granica kada treba da se omogući adekvatan tretman bez obzira na ostale aspekte. Tribunal je već puštao ljude na slobodu, koji nisu bili Srbi, sa daleko manjim simptomima na lečenje u matičnoj državi. Neki su umrli, neki su i dalje živi boreći se za život. Ovakva politika je za mene prikriveno izvršavanje smrtne kazne - kaže Mladić.