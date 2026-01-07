Slušaj vest

U Srbiji je ponoćnim liturgijama počela proslava Božića, rođenja Isusa Hrista. U Hramu Svetog Save u Beogradu ponoćnu liturgiju je služio vikar patrijarha, episkop hvostanski Aleksej, a patrijarh Porfirije služi božićnu liturgiju od 9 sati.

Proslava Božića u SAD

Božić se proslavlja i u srpskim zajednicama širom sveta. Zbog vremenske razlike, Božićne liturgije će u Sjedinjenim Državama početi u sredu uveče po srpskom vremenu. U međuvremenu je svečano proslavljeno Badnje veče.

U Hramu Svetog Save božićna liturgija koju služi patrijarh Porfirije

U Hramu Svetog Save na Vračaru počela je božićna liturgija, koju služi patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje episkopa i sveštenstva beogradskih hramova.

Liturgija je počela u 9 časova, a prisustvuje veliki broj vernika, među kojima i poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, kao i predstavnici Rimokatoličke crkve u Srbiji.

Patrijarh i Porfirije je u Božićnoj poslanici istakao da je Božić praznik mira kada treba da prevaziđemo podele i pružimo ruku jedni drugima.

Proslava Božića u Gračanici

Proslava Božića u Gračanici započela je svečanom ponoćnom liturgijom Svetog Jovana Zlatoustog, koju je služio mitropolit raško-prizrenski Teodosije uz sasluženje sveštenstva i monaštva manastira, a na kojoj su prenete poruke mira, ljubavi, zajedništva i blagostanja.

Tokom bogosluženja, vladika Teodosije pročitao je Božićnu poslanicu patrijarha srpskog Porfirija, u kojoj se poziva na mir, ljubav i jedinstvo.

Početak proslave Božića najavila su crkvena zvona, a na početku liturgije pevan je Božićni tropar Roždestvo Tvoje, Hriste Bože naš: "Tvojim rođenjem Hriste Bože, zasija svetu svetlost Bogopoznanja, jer se u toj svetlosti zvezdom učahu oni koji zvezdama služe, da se klanjaju Tebi, Suncu Pravde, i da poznaju Tebe sa visine Istoka, Gospode, slava Ti!".

U Hramu Svetog Save na Božić se tradicionalno okupio veliki broj vernika.

Pravoslavni vernici u Srbiji slave Božić uz tradicionalni pozdrav "Mir Božji, Hristos se rodi - Vaistinu se rodi".

"Mir Božji – Hristos se rodi" poželeo je tradicionalno u Božićnoj poslanici Srpske pravoslavne crkve patrijarh srpski Porfirije.