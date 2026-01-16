Slušaj vest

Svaki roditelj zna onaj osećaj - dete se probudi, oči su caklaste, a nosić počinje da curi. Pre nego što posegnemo za teškom artiljerijom iz apoteke, često se setimo rečenica naših baka: "Ma, samo mu stavi luk pored kreveta!"

Iako savremena medicina nudi brza rešenja, narodna medicina sa ovih prostora čuva recepte koji su se prenosili s kolena na koleno. Ipak, važno je znati šta od toga je zaista delotvorno i, što je najvažnije bezbedno za dete.

Portal Bebac izdvojio je konkretne, sigurne "bakine recepte” koji mogu olakšati kijavicu i otpušiti nosić.

1. Crni luk: Smrdljivi spasilac

Ovo je verovatno najpoznatiji stari narodni lek za zapušen nos. Iako zvuči (i miriše) neprijatno, ovaj metod je potpuno neinvazivan i iznenađujuće delotvoran. Isparenja crnog luka pomažu da se razredi sekret u nosu i smanji otok sluznice.

Recept:

Uzmite jednu veću glavicu crnog luka.

Isecite je na četvrtine (ne morate je ljuštiti do kraja).

Stavite komade na tanjirić i postavite ga pored uzglavlja kreveta gde dete spava.

Važno: Tanjir treba da bude dovoljno blizu da dete udiše isparenja, ali dovoljno daleko da ga ne može dohvatiti rukom u toku noći.

Ujutru ćete morati dobro da proluftirate sobu, ali dete će disati znatno lakše.

2. Svinjska mast "oprana u devet voda”

Mazanje grudi svinjskom mašću je klasik naše narodne medicine kada su u pitanju prehlade i kašalj. Smatra se da mast stvara efekat zagrevanja („toplotni štit”), što pomaže da se sekret razredi i lakše izbaci.

Kako pripremiti mast (Obavezno pročitati!): Za decu se ne koristi mast direktno iz kante, već ona mora biti "preprana” da bi se iz nje izbacila so i nečistoće koje mogu iritirati nežnu dečiju kožu.

Uzmite kašiku masti i stavite u šolju.

Sipajte malo hladne vode, promešajte viljuškom, pa prospite vodu.

Ponavljajte ovaj proces devet puta (odatle izraz „u devet voda”).

Mast će postati snežno bela i penasta, poput kreme.

Primena: Takvom mašću se u tankom sloju namažu grudi deteta pre spavanja. Preko toga se može staviti pamučna krpa ili zagrejana tetra pelena kako bi se pojačao efekat toplote. Napomena: Ne koristiti ako dete ima povišenu temperaturu, jer mast zadržava toplotu tela.

3. Domaća pileća supa (prirodni penicilin)

Nije mit – naučnici su potvrdili ono što bake znaju vekovima. Topla pileća supa deluje blagotvorno na organizam iscrpljen prehladom.

Bakina tajna: Supa treba da bude domaća, bogata povrćem. Ključ je u isparenjima dok se supa jede – topla para vlaži nosne kanale, a tečnost sprečava dehidrataciju koja je ključna za razređivanje sekreta.

4. Čaj od belog sleza (hladna priprema)

Beli slez je, uz kamilicu, najčešće korišćena biljka u našim domovima. Njegova sluz oblaže iritiranu sluznicu grla koja često pati zbog slivanja sekreta iz nosa.

Pravilan recept (Ključno za delotvornost): Mnogi greše i kuvaju beli slez. Beli slez se ne kuva, jer termička obrada uništava lekovitu sluz.

Kašiku korena belog sleza prelijte šoljom mlake ili hladne (prokuvane) vode.

Ostavite da stoji poklopljeno oko 2 sata.

Procedite.

Kako se koristi: Daje se detetu da pijucka tokom dana.

Stari recepti su uključivali ukapavanje ovog čaja u nos, ali pedijatri danas savetuju da se za ispiranje nosa ipak koristi sterilni fiziološki rastvor, a čaj pije.

OPREZ: Šta ipak preskočiti?

Iako tradiciju treba poštovati, bezbednost je na prvom mestu. Neki stari običaji se danas ne preporučuju:

Rakija na kožu: Stručnjaci su izričiti – nikada nemojte masirati decu rakijom niti stavljati obloge od alkohola radi "izvlačenja temperature”. Dečija koža je tanka i propusna, pa apsorbuje alkohol, što može biti opasno, a isparenja mogu dodatno iritirati disajne puteve.

Jaka eterična ulja: Mentol i eukaliptus mogu biti previše agresivni za malu decu. Držite se blagih biljaka.

Med za bebe: Iako je med izuzetno zdrav, ne sme se davati deci mlađoj od 12 meseci.

Najbolji narodni lek je uvek bio – strpljenje i nežnost. Kijavica najčešće prođe sama od sebe za nedelju dana, a na nama je da detetu te dane učinimo što udobnijim. Uz malo luka, toplu mast i mamin zagrljaj, sve brže prolazi.