Srbija ide putem da postane država koja najviše i najodgovornije brine o osobama obolelim od dijabetesa, ocenio je ministar turizma i omladine Husein Memić reagujući na vest da su obezbeđena sredstva za besplatne najsavremenije senzore za decu dijabetičare i posle 18. godine, kao i za trudnice.

- Želim da se zahvalim predsedniku Vučiću na snažnoj podršci, jer je ovo borba koja traje od dana kada sam stupio na dužnost ministra. Danas možemo da kažemo da je ovo velika i važna zajednička, pobeda za decu, za roditelje, za porodice i za sve koji žive sa dijabetesom - poručio je ministar Memić koji je upravo s pozicije ministra u ispovesti Kuriru otkrio da je na crno kupovao senzore za svoje dete.

- Srbija ide putem da postane država koja najviše i najodgovornije brine o osobama obolelim od dijabetesa. Ovu vest ne doživljavam samo kao ministar, već pre svega kao roditelj deteta sa dijabetesom, jer iz ličnog iskustva znam kroz kakve izazove prolaze cele porodice koje žive sa ovom bolešću. Nastavljamo dalje, odgovorno, posvećeno i u najboljem interesu građana - naveo je Memić.

Podsetimo, ministar zdravlja Zlatibor Lončar saopštio je da su po nalogu predsednika Aleksandra Vučića obezbeđena finansijska sredstva da se već ove godine unaprede Prava na pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti, kada su u pitanju senzori i insulinske pumpe.

- To, konkretno znači da će sva deca koja su do sada imala prava na ova pomagala moći da nastave da ih koriste i posle 18. godine o trošku države - izjavio je Lončar i dodao da će država takođe da snosi troškove senzora i za sve novoobolele starije od 18 godina, a koji imaju dijagnostikovan dijabetes tip 1.

- Možda i najvažnija novina je da će pravo na senzore imati i sve trudnice, koje se nalaze na terapiji injekcijama insulina. Bitno je istaći da su obezbeđeni najsavremeniji senzori, koji se koriste u najrazvijenijim državama sveta - dodao je Lončar.

Predsednica udruženja "Plavi krug" Bojana Marković pozdravlja ovu odluku.

- To je super i ovo nam je bilo jako važno. Novina je i da su obezbeđena sredstva. Super je vest i za trudnice, ali moramo da mislimo i o ljudima koji već imaju dijabetes tip 1 kako bi se sprečile komplikacije. Nama senzor služi da nam bude što bolje regulisan šećer, nama to olakšava način života i funkcionisanje. Mislim da tu treba da budu obuhvaćeni ljudi koji već imaju dijabetes - rekla je ona.

Inače, godišnje od dijabetesa u Srbije umre oko 3.000 ljudi, dok je stvarni broj žrtava verovatno znatno veći, imajući u vidu da se često ne računaju oni koji preminu usled komplikacija šećerne bolesti, poput infarkta, šloga ili hronične bubrežne insuficijencije.

Podsetimo, u maju 2025. godine prihvaćen je predlog koji je list Kurir godinama zagovarao, da svi oboleli od dijabetesa tipa 1 dobiju senzore za kontinuirano merenje šećera u krvi, o trošku države, i to najkasnije do kraja 2028. godine.