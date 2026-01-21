Kako je u svetu

- Časovi od 30 minuta eksperimentalno su se primenjivali u pojedinim školama u Japanu, ali se odustalo od toga

- U većini zemalja centralne i istočne Evrope, uključujući i zemlje Balkana, čas traje 45 minuta

- Standardna dužina časa u mnogim evropskim zemljama između 40 i 50 minuta

- UAustriji, Nemačkoj, Italiji i Francuskoj čas često traje 50, 55 ili 60 minuta

- U Velikoj Britaniji i Španiji, koje imaju fleksibilne modele obrazovanja, časovi traju od 45 do 60 minuta

- U Irskoj čas traje 40 minuta, ali to nije pravilo za sve obrazovne ustanove, a fokus je na ukupnom broju sati, pa škole imaju veći broj časova

- U nekim regionima Nemačke i Rusije mlađi razredi, najčešće prvaci, mogu imati časove od 30 i 35 minuta radi privikavanja

- Pojedine zemlje imaju fleksibilno trajanje školskog časa, a cilj je da se smanji broj tranzicija tokom dana i omogući dublji rad na projektu