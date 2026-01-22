Slušaj vest

Jedan susret sa bezobrazlukom i potpunim odsustvom osnovne kulture pokazao je da problem često nisu uslovi rada ni okolnosti, već ljudi koji svoj posao rade sa nervozom, prezirom i nula poštovanja prema drugima.

Upravo to je, kako kaže Tijana, doživela kasno uveče u jedinoj dežurnoj apoteci, kada je umesto pomoći naišla na bahatost i otvoreno nepoštovanje.

- Ne shvatate koliko sam ljuta, besna i ožalošćena i iznervirana zbog ovog što se desilo. Znači, otišla sam u apoteku, nedelja pola 12 uveče, i ta apoteka jedina radi, zaključana je, ima onaj prozorčić i zvonce. Ja pozvonim i devojka za pultom ustaje i meni nešto kao pokazuje - počela je priču Tijana na Tiktoku.

Pokazala je radnici da su vrata zaključana.

- Ona meni i dalje nešto pokazuje. Ja kao ne čujem, ne razumem jer je sve zatvoreno. I ona meni prevrće očima, dođe do vrata i otvori taj prozor. Budem fina i kluturna, kažem: "Izvini, nisam čula". Ona meni kaže: "Pa skineš to", misleći na grejače za uši - navodi ona i nastavlja:

- U šoku i dalje sam kulturna, tražim šta mi treba, ona meni kaže, ne primam karticu, samo keš i okrene se i ode. Niti sačeka da vidi da li ja imam novac ili ovo, što nije bitno, ja idem ponovo, vratim se, opet na taj prozor, ona je za pultom i ona mi se sa pulta dere: "Koliko imaš da znam koliko kusura da ti ponesem".

Kulturno joj je rekla koliko novca ima.

- Opet ona meni isprevrće očima i dolazi do onog prozora i nadrndano mi pruža lek, nebitno. I meni je tu već pala klapna i ja samo prokomentarišem: "Nisi na maratonu". I ona meni ni pet ni šest kaže: "Ma marš" i zalupi mi prozor - šokirana je Tijana.

- Tvoj opis posla je da ti mene uslužiš da priđeš do prozora, ako je već takva politika apoteke da ne puštate nikoga unutra. Tvoj opis posla, tvoja obaveza i dužnost je da mi priđeš do prozora i da me uslužiš. Neprofesionalno, neodgovorno, nekulturno. Znači, ja sam toliko razočarana... Šta bi bilo da je došla neka starija baka ili neko ko ne čuje? Šta bi njima rekla? Niko neće doći jer mu je dosadno, u pola 12 uveče, nedeljom, i bilo kad, u bilo koje doba dana, u apoteku - poručila je.