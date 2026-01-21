Slušaj vest

Više od 14 miliona stranaca živi u Nemačkoj, a prema podacima Centralnog registra stranaca (AZR) u ovoj evropskoj zemlji trenutno živi 262.479 državljana Srbije, što ih svrstava među najveće zajednice stranaca u zemlji.

Osim građana koji dolaze iz Srbije koji su 14. na listi, i drugih zemalja Evrope i sveta, među vodećim grupama stranaca u Nemačkoj su na prvom mestu državljani Turske, potom Ukrajine i Sirije.

Prema poslednjim podacima Centralnog registra stranaca (AZR), u Nemačkoj živi tačno 14.077.867 stranaca. S obzirom na to da Nemačka ima oko 83,6 miliona stanovnika, udeo stranaca u ukupnom stanovništvu je oko 16,8 odsto.

Ukrajinci su pretekli Sirijce i postali druga najveća grupa stranih državljana i uskoro bi mogli da preteknu Turke, koji su decenijama bili na prvom mestu. Prema podacima Centralnog registra stranaca (AZR) zaključno sa 30. novembrom 2025. godine, u Nemačkoj je registrovano 1,52 miliona turskih državljana i više od 1,4 miliona Ukrajinaca, javlja FOKUS.

Foto: Shutterstock

Egzodus Ukrajinaca zbog rata

Broj imigranata iz Ukrajine značajno je porastao zbog ruskog rata koji je počeo u februaru 2022. godine. Od tada, stotine hiljada žena, dece i muškaraca beže iz Ukrajine u Nemačku. Poređenja radi, krajem 2020. godine u Nemačkoj je živelo 135.000 ukrajinskih državljana. Sada je potrebno samo oko 125.000 imigranata iz Ukrajine da bi zemlja zauzela prvo mesto na rang listi.

Takođe postoje brojne zajednice iz velikih zemalja poput Rusije, Kine i Indije, susedne Austrije i iz područja sukoba poput Iraka i Irana. Na kraju statistike su manje zemlje iz kojih samo nekoliko ljudi zvanično živi u Nemačkoj, kao što su Sveta Lucija, Vanuatu, Maršalska Ostrva i Vatikan.

Rang lista zemalja iz kojih je najmanje 150.000 ljudi registrovano u Nemačkoj:

Turska - 1.522.681 Ukrajina - 1.402.245 Sirija - 940.401 Rumunija - 907.185 Poljska - 842.789 Italija - 630.247 Avganistan - 448.744 Bugarska - 422.787 Hrvatska - 414.555 Grčka - 347.486 tzv. Kosovo - 322.571 Indija - 308.893 Ruska Federacija - 285.884 Srbija - 262.479 Irak - 255.129 Bosna i Hercegovina - 246.724 Mađarska - 212.994 Španija - 203.865 Austrija -180.329 Kina - 168.251 Iran - 161.927 Severna Makedonija - 161.044 Vijetnam -150.972 Koliko Srba ima u Nemačkoj

Ipak, od naroda regiona na prvom mestu su Rumuni kojih u Nemačkoj ima skoro milion, tačnije 907.185, na drugom mestu su Hrvati kojih u Nemačkoj ima skoro pola miliona, tačnije 414.555, potom slede ljudi koji žive na području Kosmeta kojih ima 322.571, pa 262.479 građana Srbije, nešto manje, njih 246.742 dolazi iz Bosne i Hercegovine, a najmanje ljudi iz regiona, njih 161.044 dolazi iz Severne Makedonije.

Koliko ljudi iz regiona živi u nemačkoj:

Rumunija - 907.185 Bugarska - 422.787 Hrvatska - 414.555 KiM - 322.571 Srbija - 262.479 Bosna i Hercegovina - 246.724 Severna Makedonija - 161.044 Duplo veći broj takozvanih "kasnih migranata"

Broj ljudi sa migracionom pozadinom je znatno veći. Ova grupa obuhvata, pored stranaca, decu stranaca rođenih u Nemačkoj koji su stekli nemačko državljanstvo po rođenju, takozvane "kasne imigrante" (Spätaussiedler) iz Istočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza i naturalizovane strance.

Prema mikropopisu iz 2024. godine, skoro 25,2 miliona ljudi u Nemačkoj imalo je migrantsko poreklo, što čini više od 30 procenata ukupnog stanovništva.

Statistika Centralnog registra stranaca navodi više od 200 zemalja i regiona porekla. Brojke takođe uključuju osobe bez državljanstva (oko 28.500) i slučajeve neobjašnjenog porekla (oko 88.700).

Ovi ljudi moraju odmah da napuste Nemačku

Od ukupno 14 miliona stranaca, oko 230.000 je obavezno da napusti zemlju. Međutim, njih 190.360 ima "duldung" (privremeni boravak), dok skoro 40.000 ljudi živi u Nemačkoj bez ovog statusa i trebalo bi odmah da napuste zemlju.

Među onima koji moraju da napuste zemlju, vodeća zemlja porekla je Turska sa skoro 23.900 građana, od kojih oko 20.500 ima "duldung". Iz Avganistana i Sirije, glavnih zemalja porekla tražilaca azila, ukupno više od 22.100 ljudi mora da napusti zemlju, od kojih 19.500 ima "duldung".

Kurir.rs/ Blic