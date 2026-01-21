Slušaj vest

Katedra za elektrotehniku i računarstvo Fakulteta inženjerskih nauka (FIN) Univerziteta u Kragujevcu predložila je da se osnuje nov fakultet u okviru ovog univerziteta, a koji bi bio nadležan za tu naučnu oblast.

Uz ovaj predlog preporučili su još dve ideje - da se izvrši departmanizacija fakulteta koja bi podrazumevala osnivanje odseka nadležnog za širu naučnu oblast elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili da se pomenuti studijski programi ugase kao neodrživi, ovo za Kurir objašnjava Vladimir Milovanović, vanredni profesor na Katedri za elektrotehniku i računarstvo.

- Mi se praktično već deceniju trudimo da ova oblast ojača, međutim zbog raznih razloga nekako ne uspevamo u tome. Fakultet inženjerskih nauka je bivši Mašinski fakultet u Kragujevcu, koji se do 2011. tako zvao, a 2011. godine promenio je ime, da bi elekrotehniku sada u ovom obliku krenuli da izvode 2015. godine - priča prof. Milovanović.

Dodaje da konkretno ta elektrotehnika daje istu diplomu kao ETF u Beogradu, dobija se diploma inženjera elektrotehnike i računarstva. Međutim, na fakultetu i dalje 90 odsto nastavnog kadra čine inženjeri mašinstva, a menje od 10 odsto elektroinženjeri.

Prof. Vladimir Milovanović Foto: Privatna arhiva

- Mi smo kao Katreda za elektrotehniku i računarstvo osnovani 2017. godine. Katedra je zadužena i nadležna i matična za studijske programe elektrotehnike i računarstva i eto već osam godina ta katedra pokušava da unapredi stanje te naučne oblasti na Fakultetu inženjerskih nauka, e sada zbog nekih objektivnih okolnosti kao što je način finansiranja fakuleta iz budžeta, ali i nekih pristrasnih stavova većine mašinskih inžinjera, naši svi apeli za poboljšanje uslova, nisu urodili plodom. Mi nismo ni bili u mogućnosti da se razvijamo, sve akreditacione komisije su nam kao glavnu zamerku navodili nedostatak kadra koji mi ni na koji način nismo mogli da rešimo - naveo je prof. Milovanović.

Potom se osvrnuo na suštinski problem.

- Nikada u upravi fakulteta, mislim na dekana i prodekane, nije bio nijedan elektroinženjer i sada dolazite do apsurdne situacije u kojoj sva pitanja iz jedne naučne oblasti su prepuštena licima potpuno druge naučne oblasti. Katedra za elektrotehniku je pre godinu i po dana zahtevala da se izvrši departmanizacija fakulteta u kojoj bi se osnovao odsek koji je nadležan za širu naučnu oblast elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, čak je i Savet fakulteta dao predlog dekanu i rukovodstvu da razmotri mogućnost uvođenja odseka koji bi bili nadležni za naučne oblasti. Međutim to do danas nije učinjeno, iako je taj zahtev donet još sredinom 2024 godine - naglasio je sagovornik Kurira.

Uputili su dopis sa idejom da se strukturni disbalans ispravi.

- Pre nekog vremena smo mi kao katedra izašli sa predlogom jer trenutno stanje nije održivo. Predlozi su bili sledeći - jedan je da se konačno izvrši ta departmanizacija, a drugi je da se osnuje nov fakultet koji bi bio nadležan za tu naučnu oblast i treći je da se ti studijski programi ugase kao neodriživi - naveo je prof. Milovanović.

Naglasio je da je licemerno to što preko 20 odsto ukupnog broja studenata Fakuleta inženjerskih nauka čine studenti koji se školuju u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva:

- Na osnovnim studijama je to čak izraženije, više od četvrtine studenata su naši studenti, a u nastavnom kadru manje od 7 odsto nastvanika su elektroinženjeri i to je odličan biznis model. Vi sa 7 odsto rashoda generište više od 20 odsto prihoda i niko ne želi da se to promeni, zato ne žele da se razvija ta oblast, niti da se izdvoji, a vi ako pogledate slične gradove, recimo Podgorica, Banja Luka, ti gradovi upisuju neuporedivo više studenata koji se školuju ka diplomi elektroinženjera nego studenata koji se školuju da budu mašinski inženjeri, a u Kragujevu je taj odnos 4 prema 1 u korist mašinskih inženjera.