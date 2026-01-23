Slušaj vest

Iako mnogi putnici, nakon loših iskustava sa EES sistemom, s rezervom i strepnjom gledaju na uvođenje ETIAS-a, čija se primena očekuje krajem godine, podnošenje zahteva za ovu elektronsku dozvolu biće jednostavan, ali obavezan korak za sve koji planiraju putovanje u Evropu bez vize. Reč je o onlajn sistemu koji unapred proverava putnike iz zemalja kojima viza nije potrebna pre njihovog dolaska u Šengensku zonu - i koji će se plaćati.

Cena je 20 evra po osobi. Iako iznos na prvi pogled ne deluje visok, reč je o promeni koja će zahvatiti putnike širom sveta, uključujući i one koji su godinama navikli da u šengenski prostor ulaze bez vize, bez troškova i bez dodatnih procedura.

Sistem ulaska/izlaska (EES), kojim upravlja Evropska komisija, takođe će imati ključnu ulogu u praćenju kretanja putnika preko spoljnih granica. Pa tako i kada startuje ETIAS, u zemlje EU ulazićemo po EES sistemu. Takođe, važno je napomenuti i da se u EES sistem putnici evidentiraju svakog puta pri prelasku granice, tačnije onda kada se sistem primenjuje na granici.

Koliko se plaća i ko je oslobođen takse

Kao što smo već napomenuli, podnošenje zahteva za ETIAS putnu dozvolu koštaće 20 evra, a uplata će se vršiti elektronski - putem zvanične ETIAS internet stranice ili mobilne aplikacije.

Plaćanje će biti moguće važećom platnom karticom, a sistem neće zadržavati podatke o kartici nakon završetka transakcije.

Važno je naglasiti da ova taksa nije povratna, čak ni u slučaju da zahtev bude odbijen. Drugim rečima, ako vam ETIAS ne bude odobren, novac se ne vraća, a svaki novi pokušaj podnošenja zahteva podrazumeva novo plaćanje.

- Ako vaš zahtev bude odbijen, pismo sa odlukom sadržaće objašnjenje razloga odbijanja, kao i informacije o postupku žalbe, uključujući nadležni organ i rokove za podnošenje žalbe. Imate pravo da se ponovo prijavite, ali svaka nova prijava zahteva ponovno plaćanje takse - pojasnili su iz EU.

Postoje, međutim, i izuzeci. Taksa se ne plaća za:

- osobe mlađe od 18 godina

- osobe starije od 70 godina

- članove porodice državljana EU

- članove porodice državljana zemalja van EU koji imaju pravo slobodnog kretanja unutar Unije

- Za sve ostale plaćanje je obavezno

Osnovni uslovi za odobrenje ETIAS-a

Da biste se prijavili za ETIAS, morate ispunjavati sledeće uslove:

- Imati važeći pasoš zemlje koja ispunjava uslove. Putnici sa biometrijskim pasošima mogu brže prolaziti automatizovanu graničnu kontrolu.

- Putovati u turističke, poslovne, medicinske ili tranzitne svrhe (bez dugoročnog boravka).

- Planirati boravak u Šengenskoj zoni do 90 dana u periodu od 180 dana.

- Nemati evidenciju o teškim krivičnim delima ili prethodnim kršenjima evropskih imigracionih zakona.

Dokumenta i informacije koje su vam potrebne

ETIAS prijava se u potpunosti popunjava onlajn i zahteva osnovne lične podatke. Pripremite sledeće:

- Važeći pasoš (mora biti mašinski čitljiv i važeći najmanje tri meseca nakon planiranog putovanja).

- Aktivnu imejl adresu (odobrenje za ETIAS se šalje elektronski).

- Kreditnu ili debitnu karticu (za plaćanje takse od 20 evra).

Tokom prijave odgovaraćete i na nekoliko bezbednosnih pitanja o:

- Vašoj istoriji putovanja (prethodna putovanja u Evropu ili druge regione).

- Zdravstvenim stanjima relevantnim za javno zdravlje.

- Krivičnoj prošlosti u vezi sa teškim delima, poput terorizma ili prevare.

- Tačnost unetih podataka je izuzetno važna. Netačne ili nepotpune informacije mogu dovesti - do odbijanja ili kašnjenja prijave. U tom slučaju možda ćete morati da uložite žalbu ili ponovo podnesete zahtev.

Postupak prijave za ETIAS - korak po korak

Podnošenje zahteva za ETIAS je jednostavan onlajn proces koji traje svega nekoliko minuta.

Korak 1: Pristup zvaničnom ETIAS sajtu

Posetite zvanični ETIAS portal. Prijava se može obaviti isključivo onlajn - nije moguće prijavljivanje lično ili putem papira.

Važno: Budite oprezni sa nezvaničnim sajtovima koji nude obradu ETIAS-a uz dodatnu naknadu. Uvek koristite zvanični sajt Evropske unije (EU).

Korak 2: Popunjavanje ETIAS obrasca

Potrebno je da unesete osnovne podatke, slično kao prilikom rezervacije međunarodnog leta:

Lični podaci: puno ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo

Podaci o pasošu: broj pasoša, datum izdavanja i isteka

Kontakt podaci: imejl adresa (za prijem odobrenja) i broj telefona

Planovi putovanja: prva tačka ulaska u Šengensku zonu

Bezbednosna pitanja: istorija putovanja, krivična prošlost, zdravlje i prethodni pravni problemi

Popunjavanje obrasca traje oko 10 minuta ako imate dokumenta pri ruci.

Korak 3: Plaćanje ETIAS takse

Većina podnosilaca zahteva plaća taksu od 20 evra kreditnom ili debitnom karticom. Osobe mlađe od 18 i starije od 70 godina oslobođene su plaćanja.

Prihvaćeni načini plaćanja:

Visa

Mastercard

American Express

Ostale široko prihvaćene kartice

Savet: Proverite da li vaša kartica omogućava međunarodna plaćanja.

Korak 4: Slanje prijave i obrada

Nakon popunjavanja i plaćanja, prijava se šalje na obradu. Većina zahteva se obrađuje u roku od nekoliko minuta, ali neki mogu potrajati do 30 dana.

Šta se dalje dešava:

Ako je odobrena - dobićete imejl sa ETIAS dozvolom.

Ako je na čekanju - mogu biti zatražena dodatna dokumenta.

Ako je odbijena - dobićete objašnjenje i informacije o žalbi.

Korak 5: Prijem i korišćenje ETIAS dozvole

ETIAS je elektronski povezan sa vašim pasošem i nije potrebno štampanje. Prilikom dolaska u Šengensku zonu, granične vlasti automatski proveravaju vaš status.

Važne napomene:

ETIAS ne garantuje ulazak, konačnu odluku donosi granična kontrola.

Ako vam pasoš istekne, ETIAS prestaje da važi.

Dozvola važi tri godine ili do isteka pasoša (šta nastupi pre od ova dva).

Šta ako je ETIAS odbijen

Ako vam je prijava odbijena, dobićete imejl sa razlozima i uputstvima za žalbu.

Kako uložiti žalbu:

Pažljivo pročitajte obaveštenje o odbijanju

Priložite traženu dokumentaciju

Kontaktirajte ETIAS kancelariju nadležne EU države

Po potrebi, potražite pravnu pomoć

Šta ako izgubite imejl sa odobrenjem

Pošto je ETIAS povezan sa pasošem, fizička kopija nije potrebna. Ipak, možete:

Pretražiti imejl sanduče

Ponovo se prijaviti (ako je dozvola važeća)

Koristiti pasoš – avio-kompanije i granične službe proveravaju ETIAS elektronski

Koliko dugo važi ETIAS i šta ako istekne

ETIAS važi tri godine ili do isteka pasoša, u zavisnosti od toga šta pre nastupi. Ne može se preneti na novi pasoš.

Ako obnovite pasoš, morate ponovo podneti zahtev za ETIAS, a ako on istekne morate podneti novu prijavu pre sledećeg putovanja.

Kada podneti novu prijavu:

Nakon dobijanja novog pasoša

Ako planirate putovanje posle isteka važenja

Ako je prethodni ETIAS opozvan ili odbijen

Kurir/ Blic