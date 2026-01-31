Slušaj vest

Predsednik Vlade Đuro Macut i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović uručili su rešenja za programe podsticaja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo i za razvoj starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.

Ministarka je istakla da su danas šalju jasnu i snažnu poruku da Srbija prepoznaje, podržava i uvažava one koji svojim radom grade ekonomiju, čuvaju identitet i stvaraju budućnost.

- U ovoj svečanoj prilici uručujemo rešenja u okviru dva značajna programa - Program podsticaja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo i Program podrške privrednim subjektima u oblasti starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti. Iako različiti po svojoj strukturi, ova dva programa su povezana zajedničkom idejom – očuvanjem, jačanjem i razvojem onoga što Srbiju čini snažnom: njenih ljudi, njene tradicije i njene budućnosti - istakla je Mesarović.

Ona je izrazila iskrenu zahvalnost ženama preduzetnicama, koje danas predstavljaju jedan od ključnih nosilaca ekonomskog razvoja, inovacija i društvene stabilnosti u Srbiji.

- Ne samo da pokreću sopstvene poslove, već aktivno oblikuju lokalne zajednice, zapošljavaju druge, često i teže zapošljive grupe, i ulažu u delatnosti koje nose izuzetan društveni i razvojni značaj. Podrška ženskom preduzetništvu nije samo formalnost, već odgovorna državna politika. U skladu sa vizijom predsednika Aleksandra Vučića, jačanje ekonomskog osnaživanja žena predstavlja jedan od najvažnijih puteva ka jačoj, stabilnijoj i uspešnijoj Srbiji. Podrška preduzetnicama predstavlja najveći spas za naše zajednice i temelj budućeg razvoja. Kroz Program finansijske podrške ženskom preduzetništvu, omogućavamo lakši pristup finansijskim sredstvima, smanjenje finansijskog rizika i sigurnije uslove za započinjanje i razvoj poslovanja. Struktura programa predviđa da čak 50% sredstava budu bespovratna, dok preostalih 50% obezbeđena su kroz povoljne kredite Fonda za razvoj ili sopstvena sredstva - navela je Mesarović.

Ministarka je podvukla da je za ovaj program u budžetu Ministarstva privrede obezbeđeno 204 miliona dinara, dok je ukupno, kroz kombinaciju sopstvenih ulaganja i kredita, po stopi od svega 2,5 % na godišnjem nivou, za realizaciju programa dostupno čak 400 miliona dinara.

- Danas predstavljamo samo prvi krug dobitnica u okviru ovog programa. Rezultati govore sami za sebe – odobrena su 84 zahteva, preduzetnicama iz 18 okruga širom Srbije, od Beograda, preko centralnih krajeva i Vojvodine, pa sve do juga naše zemlje. Sa nama su danas dame iz Novog Pazara, Prijepolja, Bajine Bašte, Pirota, Knjaževca, Mionice, Kanjiže i drugih mesta širom Srbije. Ukupna vrednost investicija premašuje 208 miliona dinara, od čega bespovratna sredstva iznose skoro 100 miliona dinara. Najviše podržanih projekata dolazi iz uslužnih i prerađivačkih delatnosti, što pokazuje da žene preduzetnice u Srbiji razvijaju i tradicionalne i savremene privredne grane. Upravo tu se ovaj program prirodno nadovezuje na program podrške starim i umetničkim zanatima i poslovima domaće radinosti. Jer među čuvarima tih zanata, među onima koji strpljivo, posvećeno i dostojanstveno čuvaju veštine, značajan deo čine upravo žene - rekla je Mesarović.

Potpredsednica vlade navela da predsednik Republike, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo privrede, kao resorno ministarstvo, prepoznaje stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti i sistemski radi na njihovom očuvanju, razvoju i jačanju.

- Vreme je da stare i umetničke delatnosti prestanemo da posmatramo kao romantični ostatak prošlosti. Oni nisu prošlost. Oni su naša razlika u svetu i nešto što nas ističe. U njima su ugrađeni životi predaka, iskustvo i vreme. U njima su ruke naših predaka. Mudri narodi, narodi kontinuiteta, nikada ne propuštaju priliku da takve dokaze svoga trajanja sačuvaju i da ih stave u službu kolektivnog sećanja i ljubavi prema svome rodu. I zato nije slučajno što je Branko Ćopić, pisac zavičaja i čoveka iz naroda, osećao i zapisao da čovek može da ode daleko, da obiđe svet i proživi živote, ali da se uvek vraća onome što ga je stvorilo. Ne zato što je umoran, već zato što bez zavičaja čovek nije ceo. I upravo u tim starim i umetničkim zanatima taj zavičaj ostaje živ. To je mesto povratka. Povratka korenu, imenu, rodu. Jer, u trenutku kada zanat nestane, mi ne gubimo samo veštinu, gubimo tačku povratka - reči su ministarke.

Ne propustite InfoBiz Macut: Za žene preduzetnice 204 miliona dinara iz budžeta

Kako dalje navodi, u 2025. godini čak 256 zanatlija prijavilo se za podršku.

- Podržan je najveći deo prijavljenih širom Srbije – od Beograda i Srema, preko Moravičkog i Zlatiborskog okruga, do Pčinjskog, Pirotskog i Jablaničkog, u iznosu do 300.000 dinara bespovratnih sredstava. Zato je cilj ovog programa jasan: Očuvanje i unapređenje starih i umetničkih zanata, razvoj preduzetništva i jačanje konkurentnosti kroz očuvanje kulturne baštine nacionalnog identiteta Srbije. Zato ova podrška nije poklon, ovo je priznanje da bez vas nema ni trajanja ni identiteta, ni budućnosti i dokle god takvi ljudi kao što ste vi budu postojali Srbija će imati identitet, ponos i budućnost. To je odraz državne politike predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, da se vredan rad, istrajnost i posvećenost moraju prepoznati i podržati - rekla je i dodala:

Adrijana Mesarović Foto: Ministarstvo privrede

- Želim da istaknem i snažnu podršku predsednika Vlade Đure Macuta, čija je posvećenost jačanju domaće privrede važan oslonac svim našim programima i današnjim rezultatima. Ministarstvo privrede i Vlada Republike Srbije ostaju snažno posvećeni ovakvim programima. Nastavićemo da stvaramo uslove u kojima će i žensko preduzetništvo i stari zanati biti ne samo sačuvani, već razvijani, unapređivani i prenošeni novim generacijama. Da stari zanati ne budu prošlost već šansa za posao i ponos, isto kao što žensko preduzetništvo nije samo ekonomska kategorija već pokretač razvoja ekonomije naše zemlje. Srbija kao jedina otadžbina, naša sloboda i preduslov našeg narodnog opstanka koju vodimo i za koju se zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem zalažemo, uvek će znati da prepozna i nagradi rad na korist naše otadžbine! Još jednom vam od srca hvala što svojim radom dokazujete da tradicija nije kočnica razvoja već njegov temelj.

Ministarka je istakla i da se nastavlja se podrška ka malom preduzetništvu.

- Na današnji dan je registrovano 371.771 preduzetnik. Preko 428 miliona dinara je danas dodeljeno kroz ova rešenja, 120 dobitnika po oba programa. U narednim nedeljama ćemo izaći sa jednim paketom okrenutim ka malom sektoru- izjavila je.

Premijer Macut: Vi ste dokaz da se trud isplati

Na svečanoj dodeli rešenja obratio se i premijer Srbije dr Đuro Macut, koji je naveo da su žene preduzetnice pokretač ekonomije u našoj zemlji.

- Ovo danas je jasna poruka da država Srbija vidi, razume i podržava one koji stvaraju vrednost sopstvenim radom, kreativnošću, znanjem i upornošću. Žene preduzetnice u Srbiji nisu samo važan deo naše ekonomije – one su njen pokretač. One pokreću male i srednje biznise, zapošljavaju, ostaju u svojim sredinama i grade lokalne zajednice. Često preuzimaju veći rizik, sa manje početnog kapitala i više odgovornosti, što smo mogli da vidimo na maloj izložbi u palati - rekao je Macut.

Đuro Macut Foto: RTS Printscreen/Privatna arhiva

On je naglasio da sa ukupno 204 miliona dinara opredeljenih sredstava, država jasno pokazuje da veruje u potencijal žena koje vode i razvijaju biznise širom Srbije.

- Posebno mi je važno što danas govorimo i o starim i umetničkim zanatima. Jer zanati nisu prošlost. Oni su identitet, tradicija i autentična vrednost Srbije. U vremenu masovne proizvodnje zanatlije opstaju zahvaljujući znanju koje se prenosi generacijama, zahvaljujući kvalitetu, originalnosti i posvećenosti. Zato ovaj program nije samo finansijska podrška – on je poruka poštovanja - naglasio je i dodao:

.- Podatak da se ove godine prijavilo 256 zanatlija, znatno više nego prethodne, govori nam da je država poslala pravi signal, i da su ga ljudi prepoznali. Država želi da zanati ne nestanu, već da se razvijaju, modernizuju i pronađu svoje mesto i na domaćem i na međunarodnom tržištu. Zajednička poruka oba programa je jednostavna: Srbija želi ekonomiju u kojoj ima mesta za svakoga ko radi, stvara i ostaje ovde. Zahvaljujem dobitnicima rešenja, jer ste vi dokaz da se trud isplati.

Bez opanaka nema Srbije

- Hvala predsedniku i državi što je videla potrebnu da pomogne starim zanatima bez njih mi ne bismo postojali. Bez opanaka Srbija nije Srbija. Veoma sam zahvalan za pomoć koju smo dobili - rekao je jedan od dobitnika.

Kurir/ Pink